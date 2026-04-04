Médicos alertan sobre el síntoma clave que puede indicar cáncer de pulmón y suele pasar desapercibido

El cáncer de pulmón provoca la mayor cantidad de muertes por cáncer en el mundo y supera en letalidad a los tumores de próstata, mama y colon juntos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de pulmón representa la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y cada año se diagnostican más de 2 millones de nuevos casos a nivel global. Su evolución silenciosa y la ausencia de signos evidentes en etapas iniciales dificultan la detección temprana, lo que subraya la importancia de conocer los síntomas de alerta.

Reconocer las señales clínicas y los factores de riesgo puede marcar una diferencia crucial en el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. Detectar cáncer de pulmón a tiempo depende, principalmente, de prestar atención a un síntoma clave: la tos persistente que no mejora ni con los cuidados habituales ni con antibióticos. Este signo puede marcar la diferencia entre una detección temprana y una avanzada de la enfermedad.

La tos que no desaparece después de dos o tres semanas, incluso tras tratamientos convencionales, constituye el principal síntoma que, según los médicos, permite identificar el cáncer de pulmón. Ante este indicio, los especialistas recomiendan consultar de inmediato con un profesional de la salud para facilitar un diagnóstico oportuno, lo que puede mejorar las posibilidades de supervivencia, según el MemorialCare Cancer Institute de Long Beach.

La tos persistente constituye el principal síntoma de alerta de cáncer de pulmón, según especialistas del MemorialCare Cancer Institute (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hematólogo-oncólogo David Yashar, del MemorialCare Cancer Institute, sostiene que una tos persistente que no mejora pese al tratamiento de apoyo o los antibióticos debe motivar una consulta médica si dura varias semanas. Una evaluación adecuada puede descartar o confirmar la presencia de un tumor pulmonar.

El neumólogo Jimmy Johannes, del MemorialCare Medical Group, advierte que el cáncer de pulmón frecuentemente no causa síntomas hasta fases avanzadas. Por este motivo, actuar ante los primeros signos es determinante para un diagnóstico temprano.

Otros síntomas y señales de alerta

Además de la tos persistente, Jimmy Johannes indica que existen otros síntomas menos frecuentes asociados al cáncer de pulmón. Entre ellos se encuentran esputo con sangre, pérdida de peso inexplicable, dolor en la pared torácica y dificultad para respirar.

El especialista aclara que estos signos suelen atribuirse a otras afecciones respiratorias más comunes, lo que puede retrasar el diagnóstico en etapas iniciales. El equipo médico enfatiza la importancia de no desestimar molestias respiratorias continuas, especialmente en personas con antecedentes de tabaquismo o exposición a factores de riesgo conocidos.

Según la Mayo Clinic, la aparición de síntomas poco específicos y la tendencia a confundirlos con patologías benignas contribuye a que más del 70% de los pacientes sean diagnosticados en fases localmente avanzadas o metastásicas.

La mayoría de los casos de cáncer de pulmón se diagnostica en etapas avanzadas debido a síntomas poco específicos y fácilmente confundibles con otras enfermedades respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo, incrementando hasta 30 veces la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. La exposición al gas radón, un elemento radioactivo natural presente en suelos y materiales de construcción, también constituye una causa relevante.

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, el cáncer de pulmón ocasiona más muertes que los de próstata, mama y colon juntos. La mayoría de los casos afectan a personas mayores de 65 años, lo que refuerza la necesidad de acciones preventivas y vigilancia activa en quienes tienen antecedentes de contacto con tabaco o radón.

Un informe de la Mayo Clinic destaca que el riesgo se incrementa proporcionalmente con la cantidad de años y dosis de exposición al tabaco.

Diagnóstico y recomendaciones médicas

Cuando una persona presenta tos persistente o los síntomas mencionados, los especialistas insisten en consultar a un médico para una valoración completa. Si el nivel de sospecha es alto, las pruebas de imagen, como la radiografía de tórax y la tomografía computarizada (TC), pueden ayudar a detectar nódulos o masas pulmonares.

Tanto Yashar como Johannes coinciden en que la utilización temprana de estos estudios permite confirmar o descartar un tumor y tomar decisiones sobre el tratamiento más adecuado.

La intervención médica ante síntomas persistentes mejora el pronóstico y la supervivencia en cáncer de pulmón, según recomendaciones de la Mayo Clinic y la Sociedad Americana del Cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic recomienda que ante la presencia de síntomas persistentes o factores de riesgo elevados, la evaluación médica no se demore, ya que la intervención temprana incrementa significativamente las probabilidades de éxito terapéutico y supervivencia.

El diagnóstico precoz, mediante pruebas de imagen y biopsia dirigida, es fundamental para identificar alteraciones pulmonares y definir el plan terapéutico más apropiado según los hallazgos.