El velero argentino “Matrero” agitó sus velas y triunfó en San Remo

"Matrero" se impuso en San Remo sobre rivales muy destacados

Profeta en aguas ajenas y con un mérito solventado por la trayectoria y el alto nivel deportivo de sus navegantes, el emblemático velero argentino “Matrero”, de Rafael Pereira Aragón, es el nuevo campeón de la clase Classic IOR de las Grandi Regate Internazionali disputadas en las cristalinas aguas de San Remo, en la Región de Liguria, en el norte itálico.

Jugó de visitante y logró tan importante título en la regata iniciada el jueves rivalizando con destacados competidores pertenecientes al Yacht Club San Remo (YCSR), organizador del torneo. Entre ellos, “Il moro de Venezia”, del armador Massimiliano Ferruzzi, que quedó segundo, y el “Resolute Salmon”, propiedad del presidente de club sanremés de yachting, que se ubicó tercero.

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Matrero ganó en la clase Classic IOR de las Grandi Regate Internazionali

Pereira Aragón dijo a Infobae: “Estamos muy felices con este gran logro en la temporada europea porque es una manera de reafirmar y continuar con los resultados de la campaña 2025. Y más teniendo en cuenta que nos estamos midiendo con el impresionante expertise de nuestros contrincantes, surgidos de países potencia en náutica”.

“Esto es el fruto de este equipo a bordo -acotó- con expertos nautas como lo son Igor Magister, Emiliano Homps, Alex Hasenclever, Miguel Saubidet, Alejandro Chometowski, Juan García, Marcus Behrendt, Edi Cornudet, Martín Zimmermann y nuestro timonel, Martín Busch”.

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La tripulación durante la premiación

“La largada fue impecable, las maniobras no tuvieron fallas y pudimos ejecutarlas prolijamente; sin embargo, tuvimos que superar, por ejemplo, que llegamos a la primera marca 2 o 3 esloras detrás de Il Moro. Pero luego y finalmente mantuvimos el liderazgo”, expresó Busch a este medio.

Además del principal premio recibido en la ceremonia efectuada en el Porto Vecchio esta tarde, el equipo matrero recibió el Trofeo Anual Europeo, galardón otorgado por el Comité Internacional para el Mediterráneo (CIM) -la institución que maneja el programa regional- por el desempeño del año pasado.

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El equipo matrero recibió también el Trofeo Anual Europeo

Vale citar que recibir reconocimientos se está convirtiendo casi en un hábito porque en ese período, la nave integrante del Club Náutico San Isidro (CNSI), también ganó el Campeonato Francés de Barcos Clásicos, fue subcampeón en similar torneo itálico, quedó segundo en la francesa Antibes y logró el primer puesto en la Argentario Sailing Week que se desarrolla en la costa toscana.

El conjunto de “Matrero” casi no tendrá descanso puesto que del 27 al 31 estará surcando las aguas de los torneos Les Voiles D’Antibes, y luego, del 4 al 7 de junio, trimará velas en el Porquerolles Classic (cerca de Cannes y Marsella), pista en la cual tendrán su debut.

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