Los secretos del renacer de la Rock & Pop según su director: “La radio es calidez, no un algoritmo”

La radio obtuvo el galardón por su campaña "Perfectamente humanos"

“Cuando todos nos empujan al sistema. Cuando nos quieren atrapar los algoritmos, la radio se vuelve de carne y hueso. Abrazamos la contradicción. Improvisamos y nos llenamos de impulsos. Imperfectamente humanos”. Un poco declaración de principios, otro poco de guerra, eso dice el primer spot de una serie de diez que le valieron a la emisora el Finalist Diploma en los prestigiosos New York Festivals Radio Awards en la categoría Station Promotion / Open & ID Promotion.

“Es un premio lindo porque participan radios de todo el mundo”, le dice a Teleshow Julián Pento Etchevarría, director de la emisora, que tiene varios motivos para celebrar. Claro que lo reconoce como un mimo y un reposicionamiento para la señal en la mesa internacional de las emisorias de radio. Pero sabe que es el resultado de una manera de entender el medio que va de la mano con una manera de entender la vida. Recordando aquel espíritu inicial de la primavera democrática, sorteando los vaivenes de la industria y reposicionando el 95.9 como un dial de referencia para los tiempos que corren.

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Etchevarría fue parte de este recorrido. Entró en 1989 como operador, cuando el dial todavía la posicionaba en el 106.3. Con el tiempo fue y volvió, ofició de productor y de musicalizador y en 2021 asumió la dirección. Por eso, más allá de la distinción, que agradece y valora, el director destaca el objetivo principal de la campaña. Esa que reposiciona a la radio como lo que siempre fue, una compañía centenaria e incondicional, casi una trinchera ante el aluvión tecnológico y la escasez de contenidos. “Para nosotros, cada vez cobra más sentido la radio. Y en este momento de la industria de la comunicación, donde parece que prevalece lo digital, el streaming o las redes y está instalado que la radio se murió, en el mundo se escucha cada vez más”.

El director Julián Pento Etchevarría destaca que Rock & Pop conserva su esencia como radio de Buenos Aires y referencia cultural (Gentileza Julián Pento Etchevarría)

La frase que parece un slogan tiene datos concretos. Sin descuidar la atención a la transmisión vía streaming desde el canal de YouTube, el poder Rock & Pop se mantiene vigente. “Llega al 90 y pico por ciento de la población del AMBA, es gente que escuha radio al menos una vez por semana. Y nosotros tenemos 850 mil oyentes, a los que se suma el universo digital ”, asegura. Y se dispone a analizar estos números en apariencia fríos, pero que encierran un código de convivencia con el oyente que bajo su gestión se propuso recuperar.

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—¿Por qué la gente sigue escuchando radio?

—Porque es el medio más humano y mantiene el sentido que tuvo toda la vida. Sabés que es gente que te acompaña en vivo y que están todos los días a la misma hora, no importa el clima, ni que sea feriado, vos sabés que podés prender la radio. Por lo menos en Rock & Pop lo pensamos así, como una radio viva, donde pasa lo mismo que te está pasando a vos, que te puede informar, de un choque, del pronóstico del tiempo o de un resultado de fútbol. Rock & Pop es un fenomeno especial de la ciudad, es la radio mas porteña y conurbana que hay, incluso muchas bandas nacieron en la radio. Todo esto nos propusimos contar en la campaña y terminamos en Imperfectamente humanos: no somos un algoritmo, te acompañamos en este momento.

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—¿Cómo ves el fenómeno del streaming en relación a la radio?

—A veces me da la sensacion de que queremos inventar la pólvora. El streaming no existe en el mundo, sí existen streamers que prenden y transmiten desde su canal, o medios que tienen su streaming. El streaming es un nicho y la radio tiene una ventaja de que hay cosas que no podés ver en la pantalla. Cuando salgo a correr o voy en al auto a buscar a los chicos al jardín, no me sirve la pantalla, pongo la radio. Ni siquiera Spotify. La radio no te pide nada, es gratis, se escucha bárbaro, y tiene esa sensación de calidez que no tiene el streaming.

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Las principales figuras de la programación actual de Rock & Pop

—¿Qué rol cumple la música en ese sentido?

—Muchos dijeron que el Spotify o las plataformas iban a matar la radio. Y otra vez se equivocaron. No es lo mismo escuchar un reggae bajo el sol de esta tarde fresca de sábado que si estuviera nublado, que te pide algo clásico de The Cure o lo nuevo de Richard Coléman. Por eso programamos la música según el clima y si vemos que cambia, también cambiamos la lista. Es muy humana la radio, y más todavía la Rock & Pop, la radio en la que me crie, donde empecé a trabajar a los 18 años, de la que fui y vine mil veces y que ahora dirijo.

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—¿Cuál es el lugar de la radio en esta momento de la industria?

—La veo en un gran momento, en un match con lo que se está escuchando en el mundo. Nadie sabe por qué pasa, pero hoy parece que está de moda la música que pasamos en Rock & Pop toda la vida. Es una construcción de años, que en momentos estuvo rara, con cambios de dueño y algunas figuras se fueron, pero hoy la escuchás y es la Rock & Pop. Con el dueño Marcelo Figoli que fue el mentor de todo esto, con Fernando Alonso que es un nativo de Rock & Pop, Beto Casella, Martín Ciccioli, Eduardo de La Puente, Gonzalito Rodríguez, Bobby Flores y lo que significó la vuelta de Mario Pergolini al Rock and Pop Ranking.

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—Mario fue precisamente uno de los que dijo que no solo la radio había muerto. También la televisión.

—Yo creo que Mario lo dice un poco en serio y un poco en chiste. Toda la vida fue un provocador, yo estaba aquella noche en la que anunció la muerte de Phil Collins, y no habia redes, ni nada para chequearlo. Lo conozco de cuando no era un Pergolini tan famoso y sé que es un apasionado de la radio. Cuando nos cruzamos hace poco, despues de mucho tiempo sin vernos, fuimos como el grupo de amigos que se juntan a jugar al fútbol. Yo soy el director de la radio, pero cuando me siento en el control y paso música, soy el pibe que entra a patear a la canchita. Y a Mario le pasa lo mismo.

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—¿Cómo se explica la supervivencia de la radio en el ecosistema de medios y las nuevas tecnologías?

—En que no podés renegar de lo que sos. Me acuerdo que cuando salió MTV, el primer tema que pasaron fue “Video Killed the Radio Star”. Y tiempo después, MTV dejó de poner videos de música para poner realities y otros programas, y eso fue su sentencia de muerte. Cuando yo no estaba, en Rock & Pop intentaron poner la música de moda, y hace unos años volvimos a las raíces. Me parece que todos nos fuimos adaptando, te lo digo hoy con el diario del lunes: las radios, los sitios web, el cable, creo que a la televisión abierta le cuesta encontrar el norte. Y ahí resalta la gran vuelta de Mario, con gente talentosa a su lado y en un formato tradicional.

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—¿Y la clave para la supervivencia de Rock & Pop?

—Pensamos la radio día a día y minuto a minuto con lo que está pasando en la ciudad. Es la FM de Buenos Aires, como aquel viejo slogan de los 80 y como nos distinguió la legislatura por la trayectoria cultural. Y creemos que no cambió tanto la sociedad. Ahora la pantalla tiene cierta imagen negativa, porque nos dejamos de abrazar, de mirar a los ojos, de acariciarnos. Volvemos a ser, como fuimos siempre, imperfectamente humanos.