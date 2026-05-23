Quiénes son las 32 candidatas que buscan convertirse en Miss Universo Argentina 2026

Después de la última competencia internacional, en la que Aldana Masset captó la atención del público y de la prensa por su carisma y autenticidad, el certamen Miss Universo Argentina 2026 convoca a 32 jóvenes de diferentes provincias para definir quién llevará la banda nacional en la próxima edición del concurso mundial. El evento, que tendrá su final el lunes 25 de mayo en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, marca una nueva etapa para el país en el escenario internacional, con una generación que expresa diversidad y busca consolidar la presencia argentina en la historia de Miss Universo.

Las candidatas llegaron a Buenos Aires representando regiones tan diversas como la Patagonia, el Noroeste, el Litoral, Cuyo y el Área Metropolitana. Muchas de ellas ya cuentan con trayectoria en el modelaje, la actuación o la comunicación digital, mientras que otras incursionan por primera vez en un certamen de este tipo. Todas comparten el objetivo de convertirse en la sucesora de Aldana Masset y representar a Argentina en la 75ª edición de Miss Universo, que este año se celebrará en Puerto Rico.

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El certamen inició con la tradicional imposición de bandas, en la que cada aspirante recibió el nombre de su región de manos de la actual reina nacional. La instancia preliminar se desarrollará el sábado 23 de mayo en el Teatro Empire, con la conducción de Masset. En esa jornada, las participantes serán evaluadas en diferentes pruebas, que incluyen entrevistas, pasarela y presentaciones artísticas, bajo la mirada de un jurado integrado por figuras de la moda, la comunicación y ex reinas de belleza.

La final, prevista para el 25 de mayo, tendrá la conducción del periodista Giuliano Fessia y reunirá a familiares, seguidores y referentes del mundo de la moda. Allí se conocerá quién representará a Argentina en la competencia global, en una ceremonia para la que las entradas se encuentran disponibles en el sitio oficial del concurso.

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Emilia Pisani, candidata de Antártida

Abril Duhalde, candidata por CABA

Regina Schanzenbach, candidata por Buenos Aires

Marina Zamora, candidata por Catamarca

Florencia Canal, candidata por Chaco

Anabel Valfre, candidata por Chubut

Wellen Buso, candidata por la comunidad extranjera

Natali Rodríguez, candidata por Córdoba

Erica Miranda, candidata por la cordillera

Valeria Veloso, candidata por Corrientes

Gabriela García, candidata por Costa Atlántica

Agostina Almará, candidata por Entre Ríos

Noelia Delturco, candidata de Formosa

Martina Blanco, candidata de Lagos del Sur

Daiana Pereyra, candidata de La Pampa

María Irigaray, candidata de La Plata

Lourdes Flores, candidata de La Rioja

Macarena Orquera, candidata de Jujuy

Sabrina Córdoba, candidata de Mar Argentino

Azul Seoane, candidata de Mendoza

Josefina Flores, candidata de Neuquén

Rosario García, candidata de Patagonia

Catalina Wandyky, candidata de Río Negro

Argentina aún no logró obtener la corona de Miss Universo a nivel mundial, aunque sí registra logros en otros certámenes internacionales. Norma Cappagli y Silvana Suárez fueron las únicas argentinas en adjudicarse el título de Miss Mundo, en 1960 y 1978, respectivamente. Estos antecedentes refuerzan el desafío para la delegada que resulte elegida en esta edición.

En la última edición internacional, Aldana Masset se destacó en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Su aparición en bikini verde fue uno de los momentos más comentados en redes sociales, donde usuarios destacaron su autenticidad y su rol como representante de Entre Ríos. Videos e imágenes de esa noche se difundieron ampliamente y su nombre se ubicó entre las tendencias digitales, recibiendo mensajes de apoyo de distintos países.

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Masset, nacida en Valle María, Entre Ríos, tiene 25 años y una historia ligada a la música, la moda y la comunicación digital. Inició su carrera como modelo a los 13 años y en 2022 se incorporó como vocalista a la banda de cumbia pop Agapornis. Aunque su paso por la música fue breve, le aportó experiencia escénica y artística. Más adelante, se especializó en asesoría de imagen y desarrolló una comunidad activa en redes sociales, donde comparte contenidos sobre moda, bienestar y superación.

Josefina Pezzarini, candidata de Río Paraná

Lourdes Mendoza, candidata de Salta

Soledad Guadalupe Sánchez, candidata de San Juan

Cristina Valdebenito, candidata de Santa Cruz

María Eugenia Brunelli, candidata de Santa Fe

Marianella Corsi, candidata de Santiago del Estero

Florencia Marchese, candidata de Sierras de Córdoba

Lea Sánchez, candidata de Tierra del Fuego

Andrea de Pascua, candidata de Tucuman

Un aspecto central en su historia pública fue la decisión de visibilizar su diagnóstico de alopecia, una condición que la acompaña desde el nacimiento. Durante su preparación para Miss Universo, Masset eligió mostrar su experiencia personal para promover la inclusión y transmitir un mensaje de autenticidad. Su testimonio generó empatía entre seguidores de distintas generaciones y sumó un valor diferencial a su perfil como representante nacional.

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El recorrido de Aldana Masset se caracterizó por la disciplina, la creatividad y el compromiso con causas vinculadas a la diversidad. Su participación en el certamen internacional dejó una huella en la memoria colectiva y se convirtió en un ejemplo para quienes sueñan con transformar su historia en un mensaje de inspiración.

La edición 2026 del certamen Miss Universo Argentina se presenta como una oportunidad para que nuevas voces y rostros de todo el país asuman el desafío de representar a la Argentina en el escenario global, en un contexto donde la autenticidad y la diversidad adquieren un protagonismo cada vez mayor.

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