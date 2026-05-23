Crimen y Justicia

Operativo de película en el Paraná: intentaron ingresar más de tres toneladas de marihuana en lancha y huyeron a pie

Prefectura persiguió a los delincuentes hasta una zona de monte en Misiones, donde quedaron decenas de envoltorios rectangulares y una camioneta con puertas abiertas

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Prefectura secuestró más de tres toneladas de droga en Misiones

Esta madrugada, en Misiones, se realizó un operativo sigiloso, con características de película, en la ciudad de Eldorado. En la zona de Puerto Piray, cerca del kilómetro 1790 del río Paraná, el sonido de una embarcación a motor rompió el silencio. Desde la costa paraguaya, una lancha se disponía a ingresar clandestinamente hacia el sector conocido como “Puerto Kimich”.

Del otro lado, lo que los contrabandistas ignoraban era que efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina ya los aguardaban ocultos en puestos de observación estratégicos. Tenían información vinculada a un posible cruce ilegal de estupefacientes.

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La embarcación clandestina descargó varios bultos, que fueron trasladados hacia distintos vehículos que esperaban sobre la costa.

Prefectura secuestró más de tres toneladas de droga en Misiones
Así estaban los bultos de marihuana encontrados por Prefectura

Al detectar la presencia policial, una de las camionetas emprendió la fuga y se internó en el monte. Los uniformados realizaron un seguimiento controlado que en la zona, a través de los caminos de tierra. Sin embargo, los ocupantes abandonaron el vehículo y desaparecieron entre la maleza.

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Las imágenes capturadas en medio de la espesura del monte ilustran el desenlace de esta persecución. Una camioneta blanca abandonada entre la vegetación, con las puertas abiertas de par en par. En su caja, y esparcidos por el suelo de tierra húmeda, se apilaban caóticamente decenas de enormes bultos rectangulares envueltos en plástico.

Prefectura secuestró más de tres toneladas de droga en Misiones
El recuento final arrojó 3.184 kilos, distribuidos en distintos formatos, con una carga valuada en más de once mil millones de pesos

El video del operativo, con tomas aéreas nocturnas con drones, mostraron cómo los efectivos fuertemente armados comenzaron a alinear los bultos incautados en un playón. Fue un impactante despliegue de cargamento de droga: una cuadrícula gigante conformada por cientos de paquetes rectangulares, ordenados meticulosamente en filas que cubrían casi toda la superficie del muelle.

En el interior de la camioneta, los agentes hallaron 132 bultos de marihuana. El recuento final arrojó 3.184 kilos, distribuidos en distintos formatos, con una carga valuada en más de once mil millones de pesos. El despliegue incluyó además el secuestro de dos camionetas y una moto utilizadas para el traslado.

Prefectura secuestró más de tres toneladas de droga en Misiones
La Fiscalía y el Juzgado Federal de Eldorado ordenan el traslado de la mercadería para su conteo y pesaje

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Eldorado, encabezados por los doctores Pablo Kulchar y Miguel Ángel Guerrero. Los funcionarios judiciales ordenaron el traslado de la mercadería para su conteo y pesaje oficial.

Desmantelan un laboratorio de cocaína en Puerto Madero oculto tras un restaurante peruano,

El de Misiones, no fue el único operativo contra el narcotráfico en la última semana. En el corazón de Puerto Madero, la Policía Federal Argentina encontró un laboratorio de cocaína oculto en la villa Rodrigo Bueno. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, era la primera vez que aparece una cocina de este tipo en la Ciudad de Buenos Aires.

Prefectura secuestró más de tres toneladas de droga en Misiones

Oculto tras un precario restaurante de comida típica peruana que ofrecía platos como anticuchos, se encontró una cocina de cocaína completa, equipada con un curioso horno de secado para los ladrillos de droga compuesto de dos estufas hogareñas, compresores hidráulicos y dos moldes de compactación. La cocina era custodiada por un joven de nacionalidad peruana que se encontraba de manera ilegal en el país.

En el procedimiento fueron detenidos siete sospechosos fueron detenidos, con 70 kilos incautados, en el marco de una causa que quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi junto a la intervención de la PROCUNAR con el fiscal Federal Diego Iglesias. Se encontraron, también, 25 litros de ácido bórico, utilizado como diluyente para estirar la droga.

La causa comenzó a ser investigada en mayo de 2024, cuando una mujer fue detenida en Villa Crespo con dos kilos de cocaína y dos teléfonos en su poder. Esos aparatos luego fueron peritados, lo que permitió llegar al resto de la organización.

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