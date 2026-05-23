El costo humano del oro: Joven nicaragüense muere intoxicado con cianuro en mina ilegal transfronteriza

Un minero anónimo se encuentra sobre una veta de oro mientras una nube de cianuro en forma de calavera se eleva, amenazando el río San Juan que divide la selva de Costa Rica y la silueta de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trágica muerte de Berlindo Samuel Sosa Oporta, un joven nicaragüense de apenas 23 años, en la mina ilegal “Cerro Conchudita” pone de relieve el devastador costo humano de la fiebre del oro informal en Centroamérica.

Su deceso, provocado por una fulminante intoxicación con cianuro de sodio, desnuda un drama estructural que trasciende las fronteras: la desesperación económica que empuja a miles de personas a arriesgar sus vidas en actividades altamente extractivas, sin ningún tipo de regulación, protección técnica o fiscalización sanitaria.

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El suceso tuvo lugar el pasado jueves 21 de mayo alrededor de las 8:00 de la mañana en la mina ilegal conocida como La Conchudita o Cerro Conchuditas, ubicada en la localidad de Cutris de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. Esta región, situada a escasos kilómetros de la frontera con Nicaragua y de la ribera del río San Juan, se ha convertido en un epicentro de minería artesanal clandestina donde se procesa material aurífero utilizando químicos de contrabando.

Sosa Oporta, originario del municipio de Rosita, en el Triángulo Minero de la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, no poseía antecedentes formales como minero profesional; según allegados, se trataba de un ciudadano que intentaba sobrevivir a la precariedad laboral. Informes preliminares detallan que el joven manipulaba directamente un saco de cianuro en el interior de un túnel cuando quedó expuesto, durante un lapso de tres a cinco minutos, a una alta concentración de gases tóxicos emanados por la sustancia.

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Ilustración que denuncia la minería ilegal: un minero clandestino manipula cianuro, mientras una balanza contrapone una pepita de oro con un casco vacío y una máscara de oxígeno, simbolizando el costo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El químico provocó de inmediato una crisis respiratoria aguda. Al manifestar una severa sensación de ahogo, sus compañeros de faena procedieron a rescatarlo del túnel. Sin embargo, en cuestión de minutos perdió el conocimiento y mostró signos graves de hipoxia (falta de oxígeno).

Ante la ausencia de servicios de emergencia en el sitio clandestino, sus familiares y compañeros decidieron evacuarlo de urgencia a bordo de una embarcación a través del río San Juan, buscando atención médica en el centro de salud de Boca de Sábalos, en territorio nicaragüense.

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Lamentablemente, la intoxicación fue letal y el joven falleció durante el trayecto, confirmándose posteriormente su deceso en el puesto de salud de El Castillo, en el departamento de Río San Juan.

Un joven nicaragüense de 23 años perdió la vida tras intoxicarse con cianuro mientras extraía oro de forma ilegal en la zona de Cerro Conchudita, al norte de Costa Rica.

Las autoridades costarricenses reafirmaron que la tragedia fue desencadenada por la manipulación directa de sustancias altamente letales en una zona donde la extracción de oro se realiza de forma ilícita, lo que anula cualquier posibilidad de control o fiscalización sobre las medidas de seguridad industrial.

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Las profundas secuelas de la minería ilegal en Nicaragua

El fenómeno migratorio y laboral que llevó a Sosa Oporta a territorio costarricense está íntimamente ligado a la arraigada cultura de la minería informal o “güiricería” en Nicaragua. El Triángulo Minero (compuesto por Bonanza, Rosita y Siuna) es una de las zonas con mayor tradición extractiva del país, pero también un reflejo de las graves consecuencias socioambientales que genera la falta de control técnico e institucional.

Las consecuencias de la minería ilegal abarcan múltiples dimensiones de extrema gravedad:

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Impacto Ecológico e Hidrográfico: La extracción ilegal de oro depende del cianuro de sodio y del mercurio para separar el metal precioso de la piedra mediante lixiviación. Salud Ocupacional y Riesgo Humano: Las minas artesanales carecen de estudios geotécnicos, lo que deriva en derrumbes recurrentes que sepultan anualmente a decenas de mineros. Precarización Social: Casos como el de este joven costeño evidencian que la minería informal es, a menudo, la única alternativa percibida de subsistencia económica frente al desempleo.

El deceso de Berlindo Samuel Sosa Oporta representa un síntoma de la desatención económica regional y de la porosidad de las fronteras ante el tráfico ilegal de insumos químicos peligrosos. Mientras no se establezcan políticas binacionales firmes de fiscalización y alternativas reales de desarrollo socioeconómico en las regiones de origen, los yacimientos informales continuarán cobrándose vidas.