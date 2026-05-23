Nicaragua

El costo humano del oro: Joven nicaragüense muere intoxicado con cianuro en mina ilegal transfronteriza

Bastaron menos de cinco minutos de exposición directa al cianuro para apagar la vida de un joven nicaragüense en la zona fronteriza con Costa Rica

Guardar
Google icon
Ilustración plana de un minero con casco amarillo sobre una veta de oro. Humo oscuro en forma de calavera sube. Al fondo, el río San Juan, selva y Nicaragua.
Un minero anónimo se encuentra sobre una veta de oro mientras una nube de cianuro en forma de calavera se eleva, amenazando el río San Juan que divide la selva de Costa Rica y la silueta de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trágica muerte de Berlindo Samuel Sosa Oporta, un joven nicaragüense de apenas 23 años, en la mina ilegal “Cerro Conchudita” pone de relieve el devastador costo humano de la fiebre del oro informal en Centroamérica.

Su deceso, provocado por una fulminante intoxicación con cianuro de sodio, desnuda un drama estructural que trasciende las fronteras: la desesperación económica que empuja a miles de personas a arriesgar sus vidas en actividades altamente extractivas, sin ningún tipo de regulación, protección técnica o fiscalización sanitaria.

PUBLICIDAD

El suceso tuvo lugar el pasado jueves 21 de mayo alrededor de las 8:00 de la mañana en la mina ilegal conocida como La Conchudita o Cerro Conchuditas, ubicada en la localidad de Cutris de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. Esta región, situada a escasos kilómetros de la frontera con Nicaragua y de la ribera del río San Juan, se ha convertido en un epicentro de minería artesanal clandestina donde se procesa material aurífero utilizando químicos de contrabando.

Sosa Oporta, originario del municipio de Rosita, en el Triángulo Minero de la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, no poseía antecedentes formales como minero profesional; según allegados, se trataba de un ciudadano que intentaba sobrevivir a la precariedad laboral. Informes preliminares detallan que el joven manipulaba directamente un saco de cianuro en el interior de un túnel cuando quedó expuesto, durante un lapso de tres a cinco minutos, a una alta concentración de gases tóxicos emanados por la sustancia.

PUBLICIDAD

Ilustración plana de una mina ilegal con un minero manipulando un saco con símbolo de cianuro. A la derecha, una balanza equilibra una pepita de oro con una máscara y un casco.
Ilustración que denuncia la minería ilegal: un minero clandestino manipula cianuro, mientras una balanza contrapone una pepita de oro con un casco vacío y una máscara de oxígeno, simbolizando el costo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El químico provocó de inmediato una crisis respiratoria aguda. Al manifestar una severa sensación de ahogo, sus compañeros de faena procedieron a rescatarlo del túnel. Sin embargo, en cuestión de minutos perdió el conocimiento y mostró signos graves de hipoxia (falta de oxígeno).

Ante la ausencia de servicios de emergencia en el sitio clandestino, sus familiares y compañeros decidieron evacuarlo de urgencia a bordo de una embarcación a través del río San Juan, buscando atención médica en el centro de salud de Boca de Sábalos, en territorio nicaragüense.

Lamentablemente, la intoxicación fue letal y el joven falleció durante el trayecto, confirmándose posteriormente su deceso en el puesto de salud de El Castillo, en el departamento de Río San Juan.

Un joven nicaragüense de 23 años perdió la vida tras intoxicarse con cianuro mientras extraía oro de forma ilegal en la zona de Cerro Conchudita, al norte de Costa Rica.

Las autoridades costarricenses reafirmaron que la tragedia fue desencadenada por la manipulación directa de sustancias altamente letales en una zona donde la extracción de oro se realiza de forma ilícita, lo que anula cualquier posibilidad de control o fiscalización sobre las medidas de seguridad industrial.

Las profundas secuelas de la minería ilegal en Nicaragua

El fenómeno migratorio y laboral que llevó a Sosa Oporta a territorio costarricense está íntimamente ligado a la arraigada cultura de la minería informal o “güiricería” en Nicaragua. El Triángulo Minero (compuesto por Bonanza, Rosita y Siuna) es una de las zonas con mayor tradición extractiva del país, pero también un reflejo de las graves consecuencias socioambientales que genera la falta de control técnico e institucional.

Las consecuencias de la minería ilegal abarcan múltiples dimensiones de extrema gravedad:

  1. Impacto Ecológico e Hidrográfico: La extracción ilegal de oro depende del cianuro de sodio y del mercurio para separar el metal precioso de la piedra mediante lixiviación.
  2. Salud Ocupacional y Riesgo Humano: Las minas artesanales carecen de estudios geotécnicos, lo que deriva en derrumbes recurrentes que sepultan anualmente a decenas de mineros.
  3. Precarización Social: Casos como el de este joven costeño evidencian que la minería informal es, a menudo, la única alternativa percibida de subsistencia económica frente al desempleo.

El deceso de Berlindo Samuel Sosa Oporta representa un síntoma de la desatención económica regional y de la porosidad de las fronteras ante el tráfico ilegal de insumos químicos peligrosos. Mientras no se establezcan políticas binacionales firmes de fiscalización y alternativas reales de desarrollo socioeconómico en las regiones de origen, los yacimientos informales continuarán cobrándose vidas.

Temas Relacionados

NicaraguaIntoxicación con cianuroMuerte letalMinería ilegalCianuro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen de Ortega y Murillo se mantiene sin brindar una prueba de vida de Brooklyn Rivera

La imposibilidad de los familiares de ver a Brooklyn Rivera para corroborar su estado, junto al aislamiento impuesto y la negativa a aceptar recursos judiciales, es interpretada por defensores de derechos humanos como una medida sistemática del régimen actual.

El régimen de Ortega y Murillo se mantiene sin brindar una prueba de vida de Brooklyn Rivera

Guatemala refuerza la protección y reintegración de madres adolescentes en Alta Verapaz

La vicepresidenta Karin Herrera encabezó una jornada de trabajo en La Tinta, Alta Verapaz, destinada a fortalecer las acciones de prevención, atención y reintegración de madres adolescentes, en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

Guatemala refuerza la protección y reintegración de madres adolescentes en Alta Verapaz

Activan alerta verde y amarilla ante amenaza de fuertes lluvias e inundaciones por vaguada en República Dominicana

Las autoridades de protección civil han endurecido las medidas de prevención al declarar en Alerta Amarilla a las provincias de Monte Plata y Sánchez Ramírez, mientras mantienen el Gran Santo Domingo y otras seis demarcaciones bajo Alerta Verde

Activan alerta verde y amarilla ante amenaza de fuertes lluvias e inundaciones por vaguada en República Dominicana

“Los confundieron con pandilleros”: autoridades revelan nuevas hipótesis sobre muerte de agentes en Corinto, Honduras

Autoridades policiales manejan nuevas líneas de investigación sobre el ataque que dejó cinco agentes de la DIPAMPCO muertos en Corinto, Omoa, mientras crecen las dudas sobre el operativo y posibles fallas institucionales.

“Los confundieron con pandilleros”: autoridades revelan nuevas hipótesis sobre muerte de agentes en Corinto, Honduras

Fallece en trágico accidente en California la esposa de Marvin Benard, exjugador nicaragüense de Grandes Ligas

El día que debía estar marcado por la gloria y el aplauso internacional se transformó en la peor de las pesadillas. Un trágico accidente de tránsito en California cobró la vida de Elisa Benard, esposa del exjugador nicaragüense

Fallece en trágico accidente en California la esposa de Marvin Benard, exjugador nicaragüense de Grandes Ligas

TECNO

Así funciona OmniXtend: la interconexión de memoria por Ethernet para acelerar el entrenamiento de inteligencia artificial

Así funciona OmniXtend: la interconexión de memoria por Ethernet para acelerar el entrenamiento de inteligencia artificial

La nueva alianza de Google para impulsar la IA física en robots industriales

Cada vez más personas solicitan cirugías faciales recomendadas por inteligencia artificial

Cuántas teclas activan las mayúsculas y en qué situaciones conviene usar cada una

Cómo sé cuál es la carga correcta para mi lavadora y no dañarla

ENTRETENIMIENTO

Scarlett Johansson: “El equilibrio entre trabajo y vida personal no existe; siempre hay un déficit en algún área”

Scarlett Johansson: “El equilibrio entre trabajo y vida personal no existe; siempre hay un déficit en algún área”

El Festival de Cannes encumbra a Los Javis como directores y otorga la segunda Palma de Oro al rumano Cristian Mungiu

De ‘The Pitt’ al Congreso: Noah Wyle alzó la voz en campaña por médicos y enfermeros

Hannah Murray, estrella de ‘Game of Thrones’, relató la crisis psicótica que vivió en una secta: “Sentí que daba a luz por el cráneo”

Todo lo que hay que saber sobre el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción con “El día de la revelación”

MUNDO

Trump anunció que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con el régimen de Irán

Trump anunció que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con el régimen de Irán

Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una infraestructura energética rusa y un buque de la flota fantasma de Moscú

La selección del Congo deberá cumplir un aislamiento de 21 días antes de ingresar a EEUU para el Mundial

El régimen de Irán aseguró estar en la “etapa final” para cerrar un memorando de entendimiento con Estados Unidos

Donald Trump dijo que EEUU e Irán están “cada vez más cerca” de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra