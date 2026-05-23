Tendencias

El exculturista Mike Mentzer advierte sobre riesgos del uso de esteroides en el alto rendimiento

Días antes de morir, el referente del culturismo y creador del método Heavy Duty expuso el impacto nocivo que produce dedicar la vida al entrenamiento intensivo y al abuso de fármacos, según lo divulgado por una reconocida publicación especializada en fitness

Guardar
Google icon
El excampeón y creador del método Heavy Duty denunció el uso masivo de esteroides en el culturismo profesional y advirtió sobre graves riesgos para la salud (Instagram: @mentzerhit)
El excampeón y creador del método Heavy Duty denunció el uso masivo de esteroides en el culturismo profesional y advirtió sobre graves riesgos para la salud (Instagram: @mentzerhit)

Mike Mentzer, leyenda del culturismo profesional y creador del método Heavy Duty, lanzó severas advertencias sobre los peligros asociados al uso de esteroides, así como sobre los elevados costos económicos y personales que enfrentan los atletas de elite.

Días antes de su muerte, compartió sus preocupaciones en una de sus últimas entrevistas, poniendo en primer plano los riesgos que implica consagrar la vida al perfeccionamiento físico extremo, según lo recoge un reportaje de Men’s Health, la revista especializada en fitness.

PUBLICIDAD

Durante esa conversación final, Mentzer subrayó que el abuso de sustancias dopantes configura un problema estructural dentro del circuito competitivo más exigente, en especial en certámenes como Mister Olympia.

En su visión, quienes buscan llegar a la cima del culturismo suelen concentrar sus esfuerzos, tiempo y recursos únicamente en esa meta, relegando otros aspectos vitales de su existencia. “Muchos de los mejores culturistas de ahora viven por y para el culturismo. Y la mayoría van a terminar sin dinero, pasando por un momento difícil emocionalmente en el futuro”, expresó.

PUBLICIDAD

Para Mentzer, resultó evidente el ciclo al que muchos aspirantes se ven sometidos, ya que “son personas que están comprometidas únicamente con el culturismo, que es el único tema central de su vida y muchos gastan hasta USD 70.000 al año consumiendo cantidades de pesadilla de una panoplia de esteroides y drogas, hormona del crecimiento, etc.”, citó la revista especializada en fitness.

Un fenómeno con consecuencias personales y colectivas

Mike Mentzer, leyenda del culturismo, expuso la problemática del consumo excesivo de esteroides y drogas (Instagram: @mentzerhit)
Mike Mentzer, leyenda del culturismo, expuso la problemática del consumo excesivo de esteroides y drogas (Instagram: @mentzerhit)

Por otra parte, el creador del método Heavy Duty analizó cómo la dedicación total al desarrollo corporal puede restringir gravemente las experiencias personales. Relató que “esta es su principal preocupación en la vida, y veo que algunos de ellos no tienen inquietudes fuera del culturismo, como ir al cine, estar con su novia o ir a la playa.

Y agregó: “Además, veo que están limitados intelectualmente. No están preocupados por su futuro y lo van a pasar muy mal”.

El reconocido deportista, insistió en que estos atletas priorizan el desarrollo físico absoluto, dejando de lado sus vínculos, actividades y proyectos personales. “He estado escribiendo durante 23 años, y me veo principalmente como un profesor con ellos. Como culturista jubilado, sigo escribiendo para revistas y estoy en la obligación de alertar sobre lo que está pasando”, declaró tiempo atrás.

El uso de esteroides y su impacto en el culturismo

El informe remarca que el empleo de esteroides en el culturismo profesional no constituye una novedad. Desde hace décadas, la tentación de acceder a fármacos para potenciar el crecimiento muscular fueron parte de la escena, particularmente en los años de apogeo de figuras legendarias.

No obstante, en la actualidad, la facilidad de acceso a combinaciones de sustancias y la creciente presión del entorno competitivo escalaron los riesgos y el consumo excesivo. Según Mentzer, el abuso sistemático no solo compromete la salud física, sino que, además, socava la estabilidad emocional y financiera de quienes lo practican.

Un grupo mixto de quince personas, en su mayoría hombres, posa en un gimnasio con equipo de levantamiento de pesas y pósteres de culturismo en las paredes
El estadounidense reveló en una entrevista final cómo el enfoque total en el desarrollo físico lleva a los atletas a descuidar vínculos, proyectos personales y la salud mental, ahondando en la crisis estructural de este deporte (Instagram: @mentzerhit)

Además, el artículo enfatiza cómo la cultura del alto rendimiento favorece una mentalidad de resultados inmediatos, impulsando a numerosos atletas a desatender su bienestar a largo plazo. Los testimonios de Mentzer ilustran hasta qué punto el entorno puede aislar a los participantes del mundo exterior, limitando drásticamente su universo de interés.

Mentzer hizo hincapié en su objetivo de prevención y concientización. “Como culturista jubilado, sigo escribiendo para revistas y estoy en la obligación de alertar sobre lo que está pasando”, indicó. Sus advertencias no son teóricas; se basan en una trayectoria de más de veintitrés años como atleta de elite, preparador y divulgador.

El estadounidense abogó siempre por un enfoque racional y seguro para desarrollar músculo, admitiendo que aún hoy una gran parte del circuito profesional opta por rutas más extremas pese a los riesgos evidentes.

Contexto histórico y legado de Mentzer

El artículo publicado en la revista fitness dedicó también un repaso al legado de Mike Mentzer, destacando su figura como innovador en técnicas de entrenamiento. Una parte esencial de su herencia intelectual radica en la crítica a los excesos del ambiente competitivo. Su pensamiento lo llevó a advertir persistentemente sobre los riesgos tangibles del consumo desmedido de productos químicos para modificar el cuerpo.

Las advertencias de Mentzer cuentan hoy con relevancia renovada, en una época donde el acceso a sustancias potenciadoras se democratizó y las aspiraciones físicas continúan subiendo el listón entre nuevas generaciones de atletas.

La experiencia de Mentzer actúa como punto de referencia tanto para quienes sueñan con resultados inmediatos como para aquellos que prefieren mirar hacia la sostenibilidad física y emocional en el largo plazo.

Temas Relacionados

Culturismo ProfesionalMike MentzerEsteroidesSalud MentalAlto RendimientoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encajes antiguos y seda natural: una propuesta que realza la personalidad femenina

La diseñadora Camila Romano presentó su nueva Capsule Collection. La impronta artesanal, la experiencia sensorial y la celebración de la autoconfianza marcaron una noche única

Encajes antiguos y seda natural: una propuesta que realza la personalidad femenina

Cómo elegir el vino perfecto para cada ocasión: claves y recomendaciones

Tips para dar con las etiquetas ideales de acuerdo a cada momento, teniendo en cuenta la comida, pero también el ambiente, la compañía y otras cuestiones que influyen mucho al sentarse a la mesa

Cómo elegir el vino perfecto para cada ocasión: claves y recomendaciones

Qué comer en ayunas para bajar la glucosa

Elegir bien la primera comida del día resulta clave. Optar por alternativas de bajo índice glucémico, proteínas y grasas saludables puede ayudar a evitar picos de azúcar y mejorar el control metabólico. Ejemplos de desayunos y alimentos recomendados

Qué comer en ayunas para bajar la glucosa

Qué productos se pueden mezclar con vinagre para limpiar y cuáles conviene evitar

Las aplicaciones correctas marcan la diferencia entre aprovechar sus beneficios o exponerse a problemas de salud

Qué productos se pueden mezclar con vinagre para limpiar y cuáles conviene evitar

Cómo los colores, las palabras y los sonidos de un envase pueden definir una compra en segundos

Los estímulos visuales, táctiles y auditivos influyen de forma casi inconsciente en la elección frente a un estante, y estudios citados señalan que la apariencia y el mensaje pueden inclinar la preferencia incluso sin comparar precios

Cómo los colores, las palabras y los sonidos de un envase pueden definir una compra en segundos

DEPORTES

Gustavo Costas dejó de ser el DT de Racing tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Gustavo Costas dejó de ser el DT de Racing tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Franco Colapinto tuvo una de las mejores clasificaciones de su carrera y largará 10° en el Gran Premio de Canadá

La reacción de Colapinto en la radio por alcanzar la Q3 en Canadá y el saludo con sus mecánicos tras clasificar 10°

Franco Colapinto celebró su destacado 10° puesto en la clasificación de Canadá y explicó por qué su actuación tuvo “mucho más mérito”

Lo chocaron de atrás, explotó de furia y se paró al costado de la pista para señalar a su rival: la inédita escena en la Fórmula 2

TELESHOW

La reflexión de Martín Bossi por la cercanía con el Mundial 2026 con críticas a la canción de Shakira: "Ya nos fumamos el Waka Waka"

La reflexión de Martín Bossi por la cercanía con el Mundial 2026 con críticas a la canción de Shakira: "Ya nos fumamos el Waka Waka"

Quiénes son las 32 candidatas que buscan convertirse en Miss Universo Argentina 2026

La mordaz crítica de Julián Weich a Adrián Suar que esperó 40 años en salir: "¡Un hijo de Júpiter!"

Los secretos del renacer de la Rock & Pop según su director: “La radio es calidez, no un algoritmo”

La desazón de Evangelina Anderson: fue a ver jugar al fútbol a su hijo Bastián, pero el partido se suspendió por incidentes

INFOBAE AMÉRICA

Las importaciones de materiales de construcción en El Salvador crecen un 20.8 % en el primer trimestre de 2026

Las importaciones de materiales de construcción en El Salvador crecen un 20.8 % en el primer trimestre de 2026

Organizaciones internacionales alertan sobre la venta masiva de primates a través de redes sociales

Trump anunció que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con el régimen de Irán

Cómo una renuncia inesperada abrió la puerta a la mayor fractura del papado en la Edad Media

“Nos sentimos aterrorizados”: padre sepulta a dos de sus hijos asesinados en masacre en Colón, Honduras