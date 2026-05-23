El exculturista Mike Mentzer advierte sobre riesgos del uso de esteroides en el alto rendimiento

El excampeón y creador del método Heavy Duty denunció el uso masivo de esteroides en el culturismo profesional y advirtió sobre graves riesgos para la salud (Instagram: @mentzerhit)

Mike Mentzer, leyenda del culturismo profesional y creador del método Heavy Duty, lanzó severas advertencias sobre los peligros asociados al uso de esteroides, así como sobre los elevados costos económicos y personales que enfrentan los atletas de elite.

Días antes de su muerte, compartió sus preocupaciones en una de sus últimas entrevistas, poniendo en primer plano los riesgos que implica consagrar la vida al perfeccionamiento físico extremo, según lo recoge un reportaje de Men’s Health, la revista especializada en fitness.

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Durante esa conversación final, Mentzer subrayó que el abuso de sustancias dopantes configura un problema estructural dentro del circuito competitivo más exigente, en especial en certámenes como Mister Olympia.

En su visión, quienes buscan llegar a la cima del culturismo suelen concentrar sus esfuerzos, tiempo y recursos únicamente en esa meta, relegando otros aspectos vitales de su existencia. “Muchos de los mejores culturistas de ahora viven por y para el culturismo. Y la mayoría van a terminar sin dinero, pasando por un momento difícil emocionalmente en el futuro”, expresó.

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Para Mentzer, resultó evidente el ciclo al que muchos aspirantes se ven sometidos, ya que “son personas que están comprometidas únicamente con el culturismo, que es el único tema central de su vida y muchos gastan hasta USD 70.000 al año consumiendo cantidades de pesadilla de una panoplia de esteroides y drogas, hormona del crecimiento, etc.”, citó la revista especializada en fitness.

Un fenómeno con consecuencias personales y colectivas

Mike Mentzer, leyenda del culturismo, expuso la problemática del consumo excesivo de esteroides y drogas (Instagram: @mentzerhit)

Por otra parte, el creador del método Heavy Duty analizó cómo la dedicación total al desarrollo corporal puede restringir gravemente las experiencias personales. Relató que “esta es su principal preocupación en la vida, y veo que algunos de ellos no tienen inquietudes fuera del culturismo, como ir al cine, estar con su novia o ir a la playa.

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Y agregó: “Además, veo que están limitados intelectualmente. No están preocupados por su futuro y lo van a pasar muy mal”.

El reconocido deportista, insistió en que estos atletas priorizan el desarrollo físico absoluto, dejando de lado sus vínculos, actividades y proyectos personales. “He estado escribiendo durante 23 años, y me veo principalmente como un profesor con ellos. Como culturista jubilado, sigo escribiendo para revistas y estoy en la obligación de alertar sobre lo que está pasando”, declaró tiempo atrás.

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El uso de esteroides y su impacto en el culturismo

El informe remarca que el empleo de esteroides en el culturismo profesional no constituye una novedad. Desde hace décadas, la tentación de acceder a fármacos para potenciar el crecimiento muscular fueron parte de la escena, particularmente en los años de apogeo de figuras legendarias.

No obstante, en la actualidad, la facilidad de acceso a combinaciones de sustancias y la creciente presión del entorno competitivo escalaron los riesgos y el consumo excesivo. Según Mentzer, el abuso sistemático no solo compromete la salud física, sino que, además, socava la estabilidad emocional y financiera de quienes lo practican.

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El estadounidense reveló en una entrevista final cómo el enfoque total en el desarrollo físico lleva a los atletas a descuidar vínculos, proyectos personales y la salud mental, ahondando en la crisis estructural de este deporte (Instagram: @mentzerhit)

Además, el artículo enfatiza cómo la cultura del alto rendimiento favorece una mentalidad de resultados inmediatos, impulsando a numerosos atletas a desatender su bienestar a largo plazo. Los testimonios de Mentzer ilustran hasta qué punto el entorno puede aislar a los participantes del mundo exterior, limitando drásticamente su universo de interés.

Mentzer hizo hincapié en su objetivo de prevención y concientización. “Como culturista jubilado, sigo escribiendo para revistas y estoy en la obligación de alertar sobre lo que está pasando”, indicó. Sus advertencias no son teóricas; se basan en una trayectoria de más de veintitrés años como atleta de elite, preparador y divulgador.

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El estadounidense abogó siempre por un enfoque racional y seguro para desarrollar músculo, admitiendo que aún hoy una gran parte del circuito profesional opta por rutas más extremas pese a los riesgos evidentes.

Contexto histórico y legado de Mentzer

El artículo publicado en la revista fitness dedicó también un repaso al legado de Mike Mentzer, destacando su figura como innovador en técnicas de entrenamiento. Una parte esencial de su herencia intelectual radica en la crítica a los excesos del ambiente competitivo. Su pensamiento lo llevó a advertir persistentemente sobre los riesgos tangibles del consumo desmedido de productos químicos para modificar el cuerpo.

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Las advertencias de Mentzer cuentan hoy con relevancia renovada, en una época donde el acceso a sustancias potenciadoras se democratizó y las aspiraciones físicas continúan subiendo el listón entre nuevas generaciones de atletas.

La experiencia de Mentzer actúa como punto de referencia tanto para quienes sueñan con resultados inmediatos como para aquellos que prefieren mirar hacia la sostenibilidad física y emocional en el largo plazo.

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