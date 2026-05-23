Organizaciones internacionales alertan sobre la venta masiva de primates a través de redes sociales

La comercialización clandestina de animales primates a través de plataformas digitales superó las 1.600 ofertas en el 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de organismos internacionales advierte que, durante 2025, aumentó la venta ilegal de primates y se detectaron más de 1.600 en oferta por redes sociales en Estados Unidos, con precios que llegan hasta USD 6.500.

La investigación fue realizada por la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos (AZA), el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Según el informe “Primates a la venta: el aumento de las ventas en las redes sociales en Estados Unidos”, se detectaron primates ofrecidos en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube en ese país.

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A lo largo de las seis semanas analizadas, los investigadores identificaron 1.614 primates vivos anunciados en 1.131 publicaciones generadas por 122 usuarios. La oferta abarcó doce especies, entre ellas macacos, monos capuchinos, titíes, monos araña, tamarinos, monos ardilla, monos vervet, lémures, gálagos, chimpancés, monos aulladores y monos nocturnos.

De acuerdo con el reporte citado por el periódico británico The Guardian, los macacos lideran la estadística con 839 ejemplares, seguidos de los titíes con 293 y los capuchinos con 275. El valor de los animales oscila entre USD 250 y USD 6.500, dependiendo de la especie, la edad y la rareza.

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Estrategias de ocultamiento en redes

Mientras tanto, los anuncios suelen presentarse bajo la apariencia de “adopciones” o “reubicaciones”. Según los expertos, esta estrategia permite evadir las restricciones de las plataformas sociales sobre la venta de fauna silvestre.

Los vendedores disfrazan el comercio ilegal como supuestos rescates, lo que dificulta la intervención de los sistemas de control y modera la reacción de los usuarios. De acuerdo con el informe de AZA, estos mecanismos permiten que los anuncios se mantengan públicos durante semanas.

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La investigación conjunta de tres organizaciones internacionales revela un marcado crecimiento en el número de primates disponibles en internet

En este contexto, la mayoría de los primates ofrecidos son crías o ejemplares jóvenes. El documento alerta sobre el riesgo que implica separar a los animales de sus madres en la naturaleza. Los compradores suelen buscar ejemplares pequeños porque consideran que se adaptarán mejor al cautiverio humano.

Según datos del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), los animales trasladados ilegalmente sufren traumas graves y muchos mueren durante el contrabando.

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Además, el informe alerta que alrededor del 60% de las especies de primates están en peligro de extinción y que el 75% de las poblaciones muestra una tendencia en declive debido principalmente a la pérdida de hábitat, la caza y la tala indiscriminada.

Declaraciones y advertencias de especialistas

Sara Walker, asesora principal en tráfico de vida silvestre de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos (AZA), advirtió que “la facilidad con la que se compran y venden primates en línea debería ser una señal de alerta”.

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Asimismo, Walker destacó que estas especies no son mascotas y remarcó el sufrimiento animal y la presión sobre los zoológicos y santuarios, que deben hacerse cargo de los ejemplares incautados.

“La mayoría de los primates confiscados no puede regresar a su hábitat natural”, sostuvo la especialista.

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Las publicaciones detectadas durante el primer semestre de 2025 muestran la magnitud de una actividad que expone a los animales a condiciones estresantes y contribuye a la disminución de sus poblaciones (National Geographic)

El informe también subraya que el tráfico de vida silvestre forma parte de una economía ilícita estimada en USD 23.000 millones anuales a nivel mundial. Según los datos recogidos por The Guardian, el comercio ilegal de animales se ubica entre los mercados ocultos más grandes, junto con el tráfico de drogas, armas y personas.

Los investigadores revelaron que cada vez más primates ingresan de contrabando en Estados Unidos a través de la frontera con México, mientras que la falta de homogeneidad en las leyes convierte el tráfico en una actividad de bajo riesgo y alta rentabilidad.

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Además, el tráfico de primates representa un riesgo para la salud pública. Ed Newcomer, exagente especial del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, afirmó que “los primates salvajes son solo el último ejemplo de animales en peligro por el deseo irresponsable y la codicia calculada”.

El especialista subrayó la necesidad de actuar para proteger a las especies y al público de las enfermedades y las lesiones asociadas con estos animales.

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Por último, los expertos alertan que la creciente visibilidad de estos anuncios en redes sociales podría incrementar la demanda. Según el informe del WWF, se requieren medidas más estrictas en la legislación federal y mejores herramientas para denunciar las ventas ilegales en línea. El desafío incluye fortalecer la cooperación entre autoridades, plataformas digitales y organizaciones de protección animal.