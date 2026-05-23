La particular reacción de Franco Colapinto tras pasar a la Q3 del GP de Canadá de la F1

Franco Colapinto volvió a brillar en Canadá y largará desde el décimo lugar en la carrera de este domingo a 70 vueltas en el circuito Gilles Villeneuve. El piloto de Alpine se metió en el Top Ten de una clasificación por tercera vez en la temporada, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly no pasó la Q2 y comenzará desde la 14° colocación.

Se trató de uno de los momentos más importantes del año para el argentino, que así lo hizo notar en la comunicación por radio con su ingeniero desde los boxes. “¡Ay, Diez! ¡Vamos!“, se le escuchó decir al pilarense después de saber que había pasado al último filtro de la qualy para definir la grilla. Esta reacción evidenció que parece haber encontrado su mejor performance después de pasar a la quinta Q3 de su carrera en la F1.

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Las anteriores se remontaban a las Q3 logradas en el Gran Premio de Miami, donde también pasó a la última etapa con los 10 mejores tiempos de la parrilla, tanto para la Sprint como en la carrera principal del domingo. Y las dos restantes sucedieron en su etapa en Williams durante los GP de Bakú y para la Sprint de Austin de 2024 en el Circuito de las Américas.

*Colapinto logró pasar a la Q3 de la clasificación del GP de Canadá

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Este rendimiento volvió a subrayar el respaldo permanente que le brindó Flavio Briatore, asesor del team, a Colapinto. Y sus sentimientos a flor de piel suceden a cuatro días de cumplir 23 años.

Briatore lo ha caratulado como un “fenómeno” y, en la previa al séptimo lugar en Miami, ya le había extendido una recomendación: “Franco solo necesita dejar que su talento guíe el auto y no preocuparse por lo que hacen los demás, debe concentrarse”.

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Luego de cosechar su mejor labor en la Fórmula 1, los elogios del italiano volvieron a estar presentes: “Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera. El coche es competitivo y necesitamos este rendimiento semana tras semana, tanto de los dos pilotos como de todo el equipo, para alcanzar nuestros objetivos”.

Al término de la clasificación en Canadá, Colapinto dejó su testimonio con los medios de comunicación: “Yo, en general, di un paso... Todo el año tuve confianza, pero no tenía los resultados y me sentía cómodo con el auto de los test, que estuve muy competitivo en los test. Después, por alguna razón, perdí bastante performance en las tres primeras carreras y ahora estamos de vuelta muy firmes”.

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“Estoy contento con el resultado, contento con mi adaptación. Siempre fui de adaptarme rápido, solo que capaz cuando el auto no acompaña o no está tan ajustado a lo que a vos te gusta o como a vos te es natural manejar, se complica. Pero en general fue un gran día, creo que muy feliz”, señaló sobre su comodidad con el A526.

Por último, hizo un balance de la jornada: “La carrera (Sprint) fue una gran carrera con muy buen ritmo y la Qualy fue perfecta, así que nada, muy feliz con mi performance. Estoy bastante orgulloso porque después de un comienzo de año complicado lo dimos vuelta muy bien y estoy contento con el esfuerzo de todo el equipo. La verdad que me ayudaron y me acompañaron”.

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