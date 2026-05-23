La reflexión de Martín Bossi por la cercanía con el Mundial 2026 con críticas a la canción de Shakira: "Ya nos fumamos el Waka Waka"

Martín Bossi, vestido con una camiseta celeste y blanca de la selección argentina de fútbol reflexionó sobre la cercanía del Mundial y criticó a la canción de Shakira

Vestido con la camiseta de la selección argentina que se usó en el Mundial 2010 en Sudáfrica (aún con sólo dos estrellas) y apelando a los recuerdos de antiguos mundiales, Martín Bossi ofreció una mirada nostálgica sobre el ambiente previo al Mundial de Fútbol 2026, a solo 19 días del inicio del torneo que será disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Pero sobre todo, fue crítico de la canción elegida, que lleva la voz de Shakira.

“¿No les pasa que no sienten aroma a mundial? ¿No hay olfato futbolero? ¿No hay clima de mundial, no les pasa?”, comenzó Bossi, sentado en en la cocina de su casa y comiendo pan con queso crema con sabor a jamón. El actor de La Cena de los Tontos (Teatro Astral) describió su entorno y la ciudad como si el evento fuera solo un recuerdo: “No sé, no veo los balcones con banderas argentinas, los bares decorados de celeste y blanco. Lo único que me hace tomar conciencia de que se acerca el mundial es una foto del Huevo Acuña comiéndose una hamburguesa en la autopista Lugones. Salvando eso, nada”.

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La nostalgia por anteriores ediciones quedó clara en sus palabras. Bossi evocó rituales y símbolos de otros torneos: “Antes era más claro. Se jugaba en México ochenta y seis, vos te tomabas un avión, ibas a México y la canción colaboraba, ¿eh? La canción acompañaba el mundial: ‘México ochenta y seis, México ochenta y seis, el mundo unido por un balón…'”

Martín Bossi con la camiseta que usó la Selección Argentina en el Mundial 2010 de Sudáfrica

Confusión y cambios en el nuevo Mundial de Fútbol 2026

A lo largo de su comentario, Bossi cuestionó hasta la organización del Mundial de este año: “¿Dónde se juega? ¿Alguien sabe dónde se juega? Son cuatro sedes, setenta y nueve ciudades, noventa equipos, dura siete meses. Nos tienen confundidos. ¿Dónde se juega? En la cancha de Remedios Escalada, los octavos de final. No, no entiendo bien. No, no es claro. La gente no sabe”.

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Para el humorista, la multiplicidad de sedes y el nuevo formato generan desconcierto y dificultan la identificación emocional con el torneo. Remarcó que, en el pasado, saber el lugar del mundial y su canción oficial hacían más sencillo conectar con el evento.

Las canciones del Mundial y el papel de Shakira

El valor simbólico de las canciones oficiales también se convirtió en uno de los focos de su crítica: “La canción era clara: que nos vamos, que nos vamos para España, para el mundial de ochenta y dos, que nos vamos, que nos vamos para España, vamos en tren o en el avión. Nada, la del noventa, Italia. Te ibas a Italia: ‘non ti imagini che’. Era clara la canción, era clara la sede. Francia noventa y ocho, Torre Eiffel, mundial en Francia: ‘tú y yo, alé, alé, alé, alé’”.

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Al referirse a la edición 2026, fue contundente: “Hablemos de la canción del mundial, que también la canta Shakira. Ya nos fumamos el Waka Waka. Escuchen esta canción del mundial. ¿No colabora la canción? ¿No colabora la canción? Perrito Malvado de L-gante es Rapsodia Bohemia al lado de esta canción. No, ya nos fumamos el waka waka”. De manera irónica, sugirió que la nueva propuesta no consigue la misma conexión emocional que las de torneos anteriores.

El video musical oficial de 'Dai Dai', canción oficial del Mundial 2026, presenta a Shakira y Lionel Messi entre otros

El show del entretiempo y la tradición familiar

En otro pasaje, Bossi criticó la llegada de megaespectáculos internacionales en la final, en alusión directa al modelo del Super Bowl: “Encima ahora anunciaron que en el entretiempo de la final va a durar media hora y va a cantar Shakira, Madonna y los coreanos de, de BTC, se llaman los muchachos. Son como los Backstreet Boys coreanos. Son artistas maravillosos, pero no me quiero fumar a Shakira cantando cuando voy perdiendo 2 a 0 contra Francia en la final. No quiero. Esto no es el Super Bowl. No, no es el Super Bowl, no”.

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A su juicio, el entretiempo es un espacio de rituales y discusiones familiares: “El entretiempo no es para escuchar a Madonna cantando La isla bonita. El entretiempo, si vas perdiendo, es para que rueden cabezas, con la familia discutir qué cambios hay que hacer. Se hacen promesas raras, no sé, si Argentina lo da vuelta, me voy a ver a Mau y a Ricky. Se hacen cábalas extrañas. Encierren al abuelo en el baño”.

También evocó los momentos de reconciliación y ansiedad compartida frente al televisor: “Nada, si vas ganando querés ver la repe veinticinco millones de veces. Se reconcilian los familiares que están peleados, ¿no? Vos querés ver, querés escuchar al Pollo Vignolo con Diego Latorre en el entretiempo. No querés escuchar a Shakira”.

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El Mundial como refugio y sentido de pertenencia

En el tramo final de su reflexión, Bossi defendió el valor emocional y social del Mundial como refugio colectivo y símbolo de pertenencia. “El mundial es sentir que pertenecemos todos a la misma tribu, que somos todos familia, que vamos para todos, todos para el mismo lugar. Eso era el mundial, el sentido de pertenencia, aunque sea cada cuatro años”.

Para Bossi, el Mundial de Fútbol mantiene su capacidad de reunir a la comunidad y despertar ilusión, pese a los cambios en las costumbres y el espectáculo. Aunque el formato y el contexto evolucionen, la búsqueda de compartir emociones y celebrar en familia sigue viva, recordando la importancia del sentido de pertenencia y la tradición.

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