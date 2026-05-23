La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina entregó los diplomas a los nominados para los XX Premios Sur

Los nominados a los Premios Sur reunidos en el Teatro General San Martín

El Día del Cine Nacional en el Teatro San Martín sirvió de sede para la previa de los XX Premios Sur. Allí se entregaron distinciones a referentes y se anunciaron iniciativas relevantes para el sector audiovisual argentino. La jornada reunió a figuras, nominados y la comunidad audiovisual en un clima de celebración, reconocimiento y reafirmación de la identidad cultural.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina organizó este evento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacando a los Premios Sur como impulso para la industria del audiovisual argentino y presentando novedades institucionales. La previa incluyó entrega de diplomas a profesionales nominados, homenajes y presentación de alianzas con productoras, entidades y plataformas internacionales, en vísperas de la gala del 2 de junio.

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Durante la celebración, la Academia de Cine Argentina reconoció trayectorias y anunció nuevos programas federales. Se destacó la entrega de diplomas a quienes aspiran al principal galardón del cine nacional, así como iniciativas para fortalecer la visibilidad y la proyección de la industria a nivel nacional e internacional.

La convocatoria tuvo lugar en el hall de la Sala Martín Coronado. Eleonora Wexler y Peto Menahem encabezaron la recepción, en una atmósfera cargada de emoción y entusiasmo colectivo que involucró a integrantes de la Academia, productores y representantes del sector.

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Peto Menahem, Sabrina Farji (vicepresidenta de la Academia de Cine Argentina) y el director Carlos Sorín, que fue homenajeado

Homenajes y relatos personales en los Premios Sur

Uno de los momentos más destacados fue el homenaje a Carlos Sorín. El cineasta recibió un reconocimiento especial de parte de la vicepresidenta primera de la Academia, Sabrina Farji, al conmemorarse cuarenta años del estreno de “La Película del Rey”. Farji subrayó la importancia de la obra en la memoria cultural argentina e invitó a la función especial en el Cine Gaumont.

Sorín expresó que el reconocimiento era “el más importante de su vida”, pues esa película marcó el inicio de su carrera tras dejar la publicidad. En los años siguientes, sumó once películas a su filmografía, consolidando su aporte a la industria.

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Entre los presentes, Leticia Cristi, de K&S Films, compartió una experiencia personal con Sorín al recibir su diploma como nominada. Recordó que, en su primer trabajo, un error de edición derivó en una lección: “Querida, solo se equivocan los que hacen”. La frase fue recibida como un mensaje inspirador sobre la labor de quienes integran el audiovisual argentino.

Nominados a los Premios Sur con sus diplomas

Anuncios e iniciativas para el desarrollo audiovisual argentino

Durante el encuentro se comunicaron medidas para fortalecer y proyectar el sector. Entre ellas, se anunciaron los ganadores de la edición de otoño del Programa de Apoyo a la Movilidad Internacional, impulsado por el Círculo de Amigos de la Academia y dirigido a quienes representarán a la Argentina en festivales internacionales. Los títulos distinguidos fueron “Los chicos de enfrente”, “La Linda”, “Los amigos de mis papás” y “Pobre Daniel”. Gerónimo Tanoira entregó los diplomas, seleccionados por un jurado compuesto por Martín Desalvo, Agustina Llambí Campbell y Nicolás Gil Lavedra.

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Además, se presentó el Laboratorio IMPULSAR, el primer programa federal de desarrollo audiovisual realizado por la Academia de Cine Argentina junto al Fondo Netflix para el Desarrollo de las Habilidades y la Industria Audiovisual. El laboratorio articulará duplas de directores y productores de ocho provincias: Buenos Aires, CABA, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Tucumán. El equipo directivo está conformado por Farji, Desalvo y Pablo Ingercher.

Alianzas y apoyos para el impulso del cine nacional

El evento contó con el respaldo principal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Netflix, integrando actores públicos y privados en el desarrollo del sector. También apoyaron la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), Aluar, Fundación Santander, EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), el Círculo de Amigos y Lab IMPULSAR.

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Estas alianzas consolidan recursos y estrategias destinados al crecimiento del cine argentino y aseguran la presencia de las obras en circuitos locales e internacionales. La colaboración con plataformas globales y entidades federales refuerza la apuesta por la federalización y la expansión del audiovisual nacional.

El legado de los Premios Sur en la industria audiovisual

Con veinte años de historia, los Premios Sur se confirman como el espacio principal de reconocimiento y encuentro para quienes integran el audiovisual argentino. Han consolidado una tradición que celebra y visibiliza el talento en cada nueva edición.

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La Gala del 2 de junio, acompañada por aliados como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y TNT | HBO MAX, promete ser un hito en el recorrido de la Academia y del certamen, proyectando aún más al cine argentino dentro y fuera del país.

La comunidad audiovisual argentina reafirma su compromiso con el crecimiento, apostando por la colaboración, la visibilidad y la innovación colectiva para enfrentar los desafíos actuales y seguir construyendo el futuro del cine nacional.

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