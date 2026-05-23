Trump anunció que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con el régimen de Irán

Trump dijo que EEUU e Irán están “debatiendo” los detalles finales de un acuerdo que será anunciado “en breve” (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una publicación en Truth Social que se encuentran “debatiendo” los detalles finales de un acuerdo que será anunciado en breve con el régimen de Irán y que incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

La declaración surge tras semanas de negociaciones multilaterales, en las que participaron líderes de algunos paises como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán,Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, como confirmó el propio Trump.

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“Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados. Por otra parte, mantuve una conversación telefónica con el Primer Ministro israelí, Bibi Netanyahu, la cual también transcurrió muy bien. Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del Acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, anunció el mandatario.

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