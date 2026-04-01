Cáncer de pulmón: un método con IA busca reducir la mortalidad a través de la detección temprana

La detección de cáncer de pulmón suele ocurrir en etapas avanzadas, esto reduce la tasa de supervivencia a cinco años a menos del 20% (Imagen Ilustrativa Infobae)

(Desde Berlín, Alemania) El cáncer de pulmón es una enfermedad que en muchos casos, cuando comienza a manifestarse, se encuentra en etapas avanzadas.

Se trata de la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, con una cifra estimada de 1,8 millones de fallecimientos y más de 2 millones de diagnósticos nuevos cada año, según datos del IARC Global Cancer Observatory. La detección suele producirse cuando el tumor se extendió, lo que reduce la tasa de supervivencia a cinco años a menos del 20% y dificulta el acceso a tratamientos.

Doctores y científicos de todo el mundo avanzan para detectar la patología en sus primeras fases y, de esta manera, atacarla antes de que avancen hacia el resto del órgano o a otras partes del cuerpo. En este contexto, emerge una forma innovadora de concebir el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón.

Desde Alemania, una investigación liderada por el doctor Jens Vogel-Claussen, director de radiología en Charité – Universidad de Medicina de Berlín, abrió las puertas a un programa nacional de detección precoz. Estará basado en tomografía computarizada de baja dosis y métodos de inteligencia artificial y se comenzará a implementar en el país europeo a partir de hoy.

Este avance responde a la evidencia generada por el estudio HANSE. La estrategia alemana prioriza el uso de imágenes médicas avanzadas para identificar tumores en fases iniciales y maximizar las oportunidades de tratamiento en la población de alto riesgo. Según explicó Vogel-Claussen en una conferencia de la que formó parte Infobae: “Sabemos con certeza que el cribado del cáncer de pulmón reduce la mortalidad relacionada con esta enfermedad”.

El desafío global de una enfermedad silenciosa: datos, impacto y urgencia de diagnóstico temprano

Las señales como dolor de pecho, falta de aire o tos persistente suelen indicar etapas avanzadas y menor eficacia de los tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista mencionó el cribado, o “screening”, como una herramienta clave para reducir los fallecimientos por cáncer de pulmón. Es una estrategia preventiva que consiste en la realización de pruebas diagnósticas específicas en personas que no presentan síntomas, pero que tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad.

Esto es esencial debido a que, cuando comienzan las señales, que van desde dolor de pecho y falta de aire hasta tos persistente o con sangre, significa que el tumor se encuentra en una etapa avanzada y los tratamientos pueden perder efectividad. “En las fases III (considerada cuando el cáncer se extendió a los ganglios linfáticos que se encuentran entre los pulmones) y IV (metástasis), las probabilidades de supervivencia a 5 años son menores al 20%”, remarcó el experto.

Aunque históricamente se lo asociaba a los hombres, la mortalidad en mujeres se encuentra en rápido ascenso, hasta el punto de situarse entre las primeras causas de fallecimiento por cáncer en ambos sexos. El tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo, según expresó Vogel-Claussen.

Sobre la situación en Alemania, el especialista subrayó: “Tomando en conjunto, más de 40.000 muertes por cáncer de pulmón ocurren en Alemania cada año. La detección precoz busca reducir esa cifra al menos en un 20%”.

El estudio HANSE respalda el uso de imágenes médicas avanzadas para identificar tumores en fases iniciales en poblaciones de alto riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, en Argentina, el cáncer de pulmón causa alrededor de 10.000 muertes por año, afirman datos del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y se presenta una mayor frecuencia a partir de los 45 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de la prevención primaria, a través del control del tabaquismo, y de la detección secundaria, con métodos que permitan identificar la enfermedad en etapas iniciales, como lo es la tomografía computarizada de baja dosis que propuso el estudio de Vogel-Claussen. El cáncer de pulmón suele cursar sin síntomas específicos en sus primeras fases, lo que refuerza la necesidad de estrategias de cribado sistemático en grupos de riesgo.

Innovación en detección: imágenes, inteligencia artificial y el modelo alemán

El programa alemán que entra en vigencia nacional surge de la integración de la experiencia acumulada en el estudio HANSE y de la infraestructura de instituciones como Charité – Universidad de Medicina de Berlín.

El estudio HANSE, realizado en el norte de Alemania y publicado en The Lancet Oncology, comparó dos modelos de selección de pacientes: los criterios NELSON, basados en edad y exposición al tabaco, y el puntaje PLCOm2012, que incorpora factores adicionales como antecedentes familiares, presencia de EPOC, nivel educativo y peso corporal.

La tomografía computarizada de baja dosis utiliza una menor cantidad de radiación y permite crear imágenes detalladas del cuerpo para detectar enfermedades temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si consideramos más factores que solo la edad y el historial de tabaquismo, detectamos casi un 20% más de casos de cáncer de pulmón”, expuso el doctor Vogel-Claussen en el contexto del congreso Bayer Pharma Media Day 2026.

La investigación se llevó a cabo con un enfoque innovador que incluyó el uso de un camión equipado con un tomógrafo de baja dosis, que recorrió tres regiones del norte de Alemania. Esta unidad móvil permitió realizar los estudios de cribado en distintos sitios y acercar el acceso al diagnóstico a una mayor cantidad de participantes.

El procedimiento estándar contempla la realización de tomografía computada de baja dosis. Según la definición del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, es una técnica “que utiliza una computadora conectada a una máquina de rayos X que emite una dosis muy baja de radiación para crear una serie de imágenes detalladas de áreas internas del cuerpo. Se recomienda como prueba de detección para adultos con alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón según su edad y antecedentes de tabaquismo”.

Esto es imprescindible, ya que el método reduce la exposición a la radiación respecto a los estudios convencionales. Esta innovación permite aplicar programas de cribado en poblaciones de alto riesgo, facilita diagnósticos más precoces y mejora las oportunidades de acceso a tratamientos efectivos sin incrementar los riesgos derivados del procedimiento.

El tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, su consumo está asociado a una mayor incidencia y mortalidad en ambos sexos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debería aplicar en personas de entre 50 y 75 años con antecedentes de consumo significativo de tabaco, aunque el especialista advierte sobre la falta de un sistema estructurado de invitación, lo que podría limitar la participación.

El diagnóstico y manejo de los hallazgos se realiza en equipos interdisciplinarios, donde el aporte de la inteligencia artificial adquirió un papel estratégico, pero no único: los radiólogos deben chequear cada una de las lecturas que realizan los programas.

“Por primera vez en Alemania, la ley exige que el radiólogo analice el escaneo con y sin el uso de un software adecuado, es decir, con inteligencia artificial”, añadió Vogel-Claussen, remarcando que esta innovación permite ahorrar hasta un 90% del tiempo de revisión secundaria y aumentar la calidad diagnóstica.

Resultados del estudio HANSE: precisión, equidad y desafíos

El estudio HANSE, cuyos resultados fueron publicados en diciembre de 2025, integró a más de 13.000 participantes, de los cuales 5.337 fueron considerados de alto riesgo y convocados para la LDCT. El análisis demostró que el modelo PLCOm2012 permitió detectar 108 casos de cáncer de pulmón entre aproximadamente 4.200 fumadores o exfumadores, frente a 85 casos identificados con los criterios NELSON en grupos de tamaño similar.

El doctor Jens Vogel-Claussen dirige la investigación en Charité Universidad de Medicina de Berlín y lidera el desarrollo del programa nacional alemán de cribado (Gentileza: @ChariteBerlin)

El diseño del programa también evidenció diferencias de género. En la cohorte analizada, muchas mujeres presentaron un patrón de consumo de tabaco diferente al de los hombres, con menor cantidad acumulada a lo largo de la vida, lo que limita su inclusión bajo los criterios tradicionales.

Sin embargo, los resultados mostraron que el 2,6% de las mujeres participantes recibió diagnóstico de cáncer de pulmón, frente al 1,8% de los hombres. El modelo ampliado de evaluación permite incluir a mujeres con antecedentes familiares, diagnósticos previos de cáncer o EPOC, factores que el sistema convencional no contempla.

El diagnóstico temprano como puerta a una salud integral

El nuevo programa alemán de detección se presenta como modelo replicable, aunque enfrenta desafíos logísticos. La falta de invitación estructurada podría limitar la participación, especialmente en una enfermedad que arrastra estigmas sociales asociados al tabaquismo. Por otra parte, el uso de inteligencia artificial y herramientas volumétricas permite mayor precisión y menor exposición a la radiación.

Charité Universidad de Medicina de Berlín es una de las instituciones líderes en investigación médica en Europa y participa en el desarrollo de nuevos métodos de cribado (REUTERS/Michele Tantussi)

El protocolo también incluye el análisis de otros problemas de salud que pueden detectarse en las imágenes, como la acumulación de calcio en las arterias del corazón y el daño en los pulmones causado por el enfisema. De este modo, el objetivo es cuidar la salud de forma más completa y no limitarse solo a la detección de cáncer. “Nuestra visión es avanzar hacia una prevención más integral, que apunte a reducir la mortalidad global y no solo la relacionada con el cáncer”, subrayó Vogel-Claussen en el marco de la conferencia.

El equipo investigador destaca que la integración de nuevas tecnologías y criterios inclusivos permite avanzar hacia un sistema de detección más preciso y equitativo. La experiencia alemana señala el camino para optimizar la prevención y adaptar las estrategias de cribado a las necesidades reales de la población.