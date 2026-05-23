Gustavo Costas dejó de ser el DT de Racing tras la eliminación de la Copa Sudamericana

Gustavo Costas dejó de ser el entrenador de Racing. El DT de 63 años fue despedido luego de la dura eliminación en la primera fase de la Copa Sudamericana, consumada con el empate 2-2 en el Cilindro frente al Caracas.

La decisión fue tomada por la comisión directiva que encabeza Diego Milito, según explicó ESPN, y se harán cargo de manera interina Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued. La Academia aún tiene dos partidos por jugar en el semestre. El miércoles 27 de mayo recibirá a Independiente Petrolero de Bolivia y el domingo 31 chocará ante Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina.

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La actualidad de Racing distaba de ser la mejor que supo gozar con el entrenador e ídolo del club. En el último semestre, la Academia finalizó en el 16° puesto de la Tabla Anual, con 21 puntos. En el Torneo Apertura, el octavo lugar en la Zona B lo llevó a los playoffs, donde superó a Estudiantes de La Plata en octavos de final, pero no pudo en los cuartos ante Rosario Central como visitante. El otro fracaso fue en la Sudamericana, donde no superó la primera fase que integró con Botafogo, Caracas e Independiente Petrolero de Bolivia.

Durante su paso por su tercer y último ciclo en Racing, Costas dirigió 134 partidos, con 70 triunfos, 25 empates y 39 derrotas, con una efectividad del 58%. Además, logró llevar a la Academia a conquistar la Copa Sudamericana de 2024 con un triunfo en la final ante Cruzeiro y la Recopa Sudamericana de 2025 tras derrotar en la serie al Botafogo, por ese entonces campeón de la Libertadores.

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Gustavo Costas durante su paso por Racing (Fotobaires)

Gustavo Costas afrontó tres ciclos como director técnico de Racing, donde había tenido una etapa como futbolista. Su primera incursión en el banco de suplentes fue en 1999, cuando reemplazó a Ángel Cappa. Su trabajo terminó con 56 encuentros oficiales dirigidos en dupla con el ídolo Humberto Bocha Maschio: 14 triunfos, 18 empates y 24 derrotas, tras conducir 19 juegos del Clausura 1999, 19 del Apertura 1999, seis de la Copa Mercosur y 12 del Clausura 2000.

Costas volvió en la temporada 2007 a Avellaneda luego de un paso por el fútbol peruano y paraguayo para sustituir a una gloria como Mostaza Merlo y estuvo al frente en los últimos seis partidos del Clausura y 18 del Apertura, para un total de 24 cotejos con nueve victorias, cinco empates y 10 derrotas. En ese segundo período, el DT disputó seis clásicos sin poder ganarlos: sumó empates ante Independiente y sufrió derrotas frente a San Lorenzo, Boca Juniors y River Plate.

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El tercer ciclo comenzó en 2024 tras la salida de Fernando Gago. En su etapa previa como entrenador, la Mascota del equipo campeón del mundo de 1967 conquistó títulos en cuatro países diferentes de la región. Fue campeón con Alianza Lima en Perú, con Cerro Porteño en Paraguay, con Barcelona de Guayaquil en Ecuador y obtuvo 5 conquistas con Independiente Santa Fe de Colombia. Con ese palmarés llegó a Racing para devolverle la gloria internacional luego de 36 años de sequía.

Como futbolista de Racing, Costas jugó 337 partidos, marcó nueve goles y ganó la Supercopa 1988. Tuvo dos etapas en el club: de 1981 a 1992, y de 1994 a 1996, luego de dos temporadas en Locarno de Suiza; se fue a Gimnasia de Jujuy en 1997 y en 1999 regresó a Avellaneda para asumir como entrenador en dupla con Maschio.

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