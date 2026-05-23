Las importaciones de materiales de construcción en El Salvador crecen un 20.8 % en el primer trimestre de 2026

Imagen de referencia: El sector construcción contribuye con el 8 % del PIB nacional y genera más de 160,000 empleos directos en El Salvador. /(Foto: Nexo Inmobiliario)

El Salvador experimenta un crecimiento destacado en las importaciones de materiales de construcción, reflejo del dinamismo económico y del auge en el sector inmobiliario y de infraestructura.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y marzo de 2026 las importaciones de manufacturas de fundición, hierro o acero alcanzaron los 103.9 millones de dólares, un incremento del 20.8 % respecto al mismo periodo de 2025.

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En términos de volumen, el crecimiento fue del 31.2 %, sumando 66,500 toneladas en el primer trimestre del año.

La tendencia alcista se observa de forma sostenida, especialmente desde 2021, año en que las importaciones de estos insumos superaron los 64 millones de dólares.

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Tras un repunte en 2022 (88.6 millones), el sector enfrentó una leve contracción en 2023, pero las cifras retomaron su crecimiento en 2024 y 2025, hasta alcanzar el récord actual en 2026.

La República Popular China se posiciona como el principal socio comercial de El Salvador en este rubro, aportando 43.6 millones de dólares y 32,900 toneladas de productos de hierro y acero en el periodo analizado. Guatemala y Costa Rica ocupan el segundo y tercer lugar, con 14.5 y 11.5 millones de dólares respectivamente. Otros países relevantes son México, Honduras y Estados Unidos.

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En cuanto a los productos más importados, destacan los tubos y perfiles huecos de hierro o acero (33 millones de dólares y 36,700 toneladas), seguidos de construcciones y sus partes, como vigas, techos y ventanales (25.8 millones de dólares). Estufas, calderas, tornillos, tuercas, telas metálicas y depósitos completan el listado de las principales partidas.

La demanda de tubos y perfiles huecos de hierro o acero alcanza los 33 millones de dólares en importaciones durante el periodo analizado. /(REUTERS/Akila Jayawardena/File Photo)

Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), ya ha subrayado que el país vive un momento “único e histórico” en materia de crecimiento económico e inmobiliario, impulsado por la mayor seguridad y la inversión pública.

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En intervenciones recientes, el funcionario ha destacado que el incremento en las importaciones registra un total de 1, 590 millones de dólares entre enero y marzo de este año, mientras que la importación de maquinaria vinculada al rubro de la construcción reporta una suma de 894. 7 millones en el mismo periodo.

El funcionario mencionó que la actividad inmobiliaria también muestra señales de expansión. Actualmente se ejecutan 89 proyectos en altura solo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Este dinamismo, aseguró, se extiende a otros sectores asociados como servicios legales, arquitectura, cadenas de suministro y comercialización de materiales, con incrementos superiores al 50% en algunos casos.

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Félix Ulloa, vicepresidente de la República, afirmó en marzo pasado- durante la Construexpo 2026- que el sector construcción representa el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 160,000 empleos directos. Al incluir las actividades inmobiliarias, la contribución total asciende a 16% del PIB.

El consumo de cemento en El Salvador creció un 27.9% en 2025 y casi se iguala ese volumen en enero de 2026./ (Shutterstock)

La Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) estimó que la inversión movilizada por el sector durante 2025 fue de 3,000 millones de dólares, proyectando para 2026 entre 3,500 y 4,000 millones de dólares. El presidente de Casalco, José Velásquez, señaló en diciembre pasado que la seguridad y el crecimiento del turismo han sido factores determinantes para el repunte de la construcción y la mayor demanda de materiales.

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Según el Informe Situacional Mensual de Casalco, el consumo de cemento en el país reportó un incremento del 27.9% en 2025, mientras que en enero de este año registró 20.7%; es decir que, solo en el primer mes de 2026, El Salvador casi alcanza el consumo total consolidado el año anterior.

En conclusión, el incremento en las importaciones de materiales de construcción confirma el impulso que vive el sector en el país. La articulación entre seguridad, inversión pública y privada, y la demanda creciente de proyectos inmobiliarios y de infraestructura consolidan a El Salvador como un referente para la inversión regional. Los datos del BCR y las proyecciones gremiales coinciden en anticipar un 2026 de mayor dinamismo para la construcción salvadoreña.

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