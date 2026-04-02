Salud

Ejercicios esenciales para reducir la ansiedad y cuidar el cuerpo, según Harvard

Construir una rutina con actividades accesibles puede tener impacto positivo en el estrés y preservar la condición física a lo largo del tiempo

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Primer plano de una mujer atlética sudando intensamente, vestida con top deportivo negro y guantes, en pleno ejercicio en un gimnasio.
Harvard Health Publishing resalta caminar, natación y Tai Chi como ejercicios accesibles para combatir el sedentarismo y cuidar la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Practicar ejercicio físico de manera regular constituye un pilar fundamental para la salud y el bienestar, sin importar la edad ni el nivel de condición física. Tal como indica Harvard Health Publishing, incorporar actividades accesibles en la vida diaria resulta fundamental para contrarrestar el sedentarismo y fortalecer tanto el cuerpo como la mente.

La institución difundió una selección de ejercicios especialmente recomendados para alcanzar estos objetivos.

Caminar ocupa un lugar destacado por su sencillez y eficacia. Esta actividad no requiere equipamiento especial ni conocimientos previos, lo que facilita su integración en la rutina diaria. Caminar de forma regular ayuda a mantener el cuerpo activo, mejorar la circulación, controlar el peso y favorecer el bienestar emocional. Según Harvard Health Publishing, dedicar al menos una hora diaria a esta práctica puede generar mejoras notables en la salud general.

La natación se presenta como una de las opciones más completas. Al ejercitarse en el agua, los músculos trabajan sin impacto sobre las articulaciones, lo que disminuye el riesgo de lesiones y facilita la movilidad. Nadar fortalece la musculatura, mejora la resistencia física y optimiza la función cardiovascular. Además, aporta beneficios sobre la salud mental, como la reducción de la ansiedad y la promoción de la relajación.

Primer plano de un nadador en una piscina, llevando gorro amarillo y gafas, mientras avanza en el agua con grandes salpicaduras alrededor de su cabeza y brazo.
La natación fortalece la musculatura sin dañar las articulaciones y reduce la ansiedad, siendo recomendada para todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tai Chi, arte marcial de origen chino, combina movimientos suaves con respiración consciente y atención plena. El medio resalta que esta disciplina contribuye a mejorar el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad, factores esenciales para prevenir caídas y mantener la autonomía con el paso de los años. este ejercicio resulta especialmente adecuado para principiantes y personas mayores, por su bajo impacto y su capacidad de adaptarse a diferentes niveles de condición física.

El entrenamiento de fuerza completa las recomendaciones principales. Estas actividades pueden realizarse con el propio peso corporal, bandas elásticas o pesas ligeras y resultan fundamentales para desarrollar y conservar la masa muscular, fortalecer los huesos y mantener la movilidad. Se recomienda comenzar de manera gradual, priorizando la correcta ejecución de los ejercicios y aumentando la dificultad a medida que se progresa.

Impacto del ejercicio en la salud mental y emocional

El ejercicio físico no solo genera beneficios corporales, sino que también influye de manera positiva en la salud mental y emocional. Harvard Health Publishing destaca que la actividad regular contribuye a reducir los niveles de estrés y ansiedad, además de mejorar el estado de ánimo y la autoestima.

Actividades como caminar, nadar o practicar Tai Chi favorecen la relajación y ayudan a combatir los síntomas del cansancio mental. La liberación de endorfinas durante el ejercicio promueve sensaciones de bienestar y puede contribuir a mejorar la calidad del sueño.

Una persona mayor con ropa deportiva camina por un sendero en un parque soleado. Su cabeza muestra una silueta de cerebro brillante.
Caminar una hora diaria puede mejorar la circulación, controlar el peso y aportar beneficios emocionales, según Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento también estimula la concentración y la memoria, factores relevantes en todas las etapas de la vida. Mantener una rutina activa se asocia con una mayor capacidad de afrontar desafíos emocionales y una mejor calidad general de vida.

La constancia en la práctica de ejercicio, más allá de la intensidad o el rendimiento, refuerza la disciplina y proporciona una estructura positiva en el día a día. Harvard Health Publishing resalta que cada avance, por pequeño que sea, suma para el equilibrio mental y emocional.

Consejos para mantener la actividad física según Harvard

Ante el avance del sedentarismo, Harvard enfatiza la necesidad de sumar movimiento a la vida cotidiana. La institución recomienda adaptar el tipo e intensidad del ejercicio a las posibilidades y gustos de cada persona, priorizando la regularidad y el disfrute por encima de la perfección o la máxima exigencia.

La frecuencia sugerida por la publicación incluye al menos 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico, como caminar, nadar o bailar, y dos o tres sesiones semanales de entrenamiento de fuerza. Para quienes recién comienzan, se aconseja establecer objetivos sencillos y avanzar de manera paulatina, celebrando cada progreso individual. Elegir actividades agradables y variadas puede ayudar a mantener la motivación y la constancia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La actividad física regular ayuda a reducir el estrés, mejora la autoestima y promueve la salud mental a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health Publishing recomienda prestar atención a las señales del propio cuerpo, respetar los tiempos de descanso y evitar comparaciones con otras personas. Destaca que cada avance, por pequeño que sea, representa una mejora significativa en la salud física y mental.

La importancia de la variedad en la rutina

La variedad en la rutina física ayuda a evitar el aburrimiento y a reducir el riesgo de lesiones. Alternar ejercicios permite trabajar distintos grupos musculares y adaptarse a los cambios personales.

Elegir actividades adaptadas a cada etapa de la vida y convertir el movimiento en algo agradable facilita la integración del ejercicio en la rutina diaria. Pequeñas decisiones, como caminar, nadar o practicar Tai Chi, pueden tener un impacto positivo en la salud física y mental.

Mantenerse activo es una meta viable para cualquiera si se prioriza la constancia y el disfrute. Celebrar cada avance refuerza el bienestar y contribuye a reducir los efectos del sedentarismo.

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