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La conmovedora reacción de la madre de Agustina Cherri al sorprenderla con un cachorrito en su cumpleaños: “Es su sueño”

La actriz grabó las lágrimas y toda la emoción de Silvia Bidueiros, su mamá, al recibir como regalo un diminuto perro en su día

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Agustina Cherri sorprendió a su madre Silvia Bidueiros en su cumpleaños 73 con el regalo de un perrito, cumpliendo su sueño de toda la vida (Video: Instagram)

Agustina Cherri volvió a emocionar a sus seguidores en las redes sociales al compartir un momento familiar lleno de amor y sensibilidad: sorprendió a su mamá, Silvia Bidueiros, en su cumpleaños número 73 con un regalo tan esperado como especial. La actriz le cumplió el sueño de toda una vida y le obsequió un perrito pequeño, Coco, que de inmediato se convirtió en el nuevo mejor amigo y compañero de la “Iaia”.

El video del momento, que rápidamente se viralizó, muestra la complicidad de toda la familia en la sorpresa. Con Silvia sentada en el sillón del living, los ojos vendados y una sonrisa nerviosa, la expectativa se palpaba en el aire. Muna, la hija mayor de Agustina, llevó una caja de zapatos y se la acercó a su abuela. “Podés abrir los ojos”, le indicó con ternura, mientras el resto de la familia observaba expectante.

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El cachorro Coco se convirtió en el nuevo mejor amigo y compañero de Silvia, reforzando el vínculo familiar en el hogar de Agustina Cherri
El cachorro Coco se convirtió en el nuevo mejor amigo y compañero de Silvia, reforzando el vínculo familiar en el hogar de Agustina Cherri

Al quitarse el pañuelo, Silvia se encontró de frente con Coco, el cachorro tan deseado. La reacción fue inmediata y genuina: entre lágrimas y risas, abrazó al animal y repitió emocionada: “¡Ay, gracias! No puede ser más lindo”. Las imágenes mostraron la intensidad del momento y la felicidad de la mamá de la actriz, que no podía dejar de acariciar a su nuevo compañero.

“Mi mamá hoy cumple 73 años y su sueño siempre fue tener un perro pequeño que sea su gran compañía”, escribió Agustina en su historia de Instagram, acompañando el video con la frase: “Les presento a Coco, el nuevo mejor amigo de la Iaia”. “Según el certificado de nacimiento, el nombre es Coco, pero vos le podés poner el nombre que quieras”, le indicó Muna a su abuela, aunque ella decidió mantenerlo.

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El emotivo momento de la sorpresa, con Silvia vendada y rodeada de su familia, se viralizó en redes sociales gracias a la complicidad de sus nietos
El emotivo momento de la sorpresa, con Silvia vendada y rodeada de su familia, se viralizó en redes sociales gracias a la complicidad de sus nietos

La llegada de Coco no solo cumplió el sueño de Silvia, sino que también reforzó el vínculo cálido y cercano que caracteriza a la familia Cherri. La actriz, que siempre priorizó la vida familiar y la crianza de sus cuatro hijos (Muna y Nilo, fruto de su relación con Gastón Pauls, y Alba y Bono, nacidos de su actual pareja, Tomás Vera), suele compartir momentos íntimos y cotidianos en redes, mostrando la importancia que le da a los afectos y a la compañía.

La complicidad entre Agustina y su madre quedó una vez más en evidencia, no solo en la sorpresa sino también en la organización del regalo, en la que participaron sus hijos y particularmente Muna, quien fue la encargada de llevar la caja y compartir la alegría del momento. La reacción de Silvia, llena de gratitud y emoción, fue el broche de oro para un cumpleaños inolvidable.

La reacción genuina de Silvia, entre lágrimas y risas, destacó la importancia de los pequeños gestos en la felicidad familiar
La reacción genuina de Silvia, entre lágrimas y risas, destacó la importancia de los pequeños gestos en la felicidad familiar

El caso de Silvia no es único: para muchas personas mayores, la compañía de un animal es sinónimo de afecto, bienestar y alegría cotidiana. Agustina lo tuvo claro y, en una muestra más de su sensibilidad, eligió hacer realidad el anhelo de su mamá en una fecha tan significativa.

Este tierno episodio llega en un momento en el que la actriz también celebra la vida de sus hijos y el crecimiento de Muna, su hija mayor, a quien dedicó recientemente un emotivo posteo por su cumpleaños. La maternidad, el vínculo con sus padres y la crianza siguen ocupando un lugar central en la vida de la intérprete, que encuentra en los pequeños gestos y en los momentos compartidos la verdadera felicidad.

Así, entre risas, lágrimas y un cachorro llamado Coco, la familia celebró 73 años de amor, sueños y compañía. Un cumpleaños distinto, con el deseo cumplido de Silvia y la certeza de que, a veces, los regalos más simples son los que más felicidad traen. Coco, el nuevo integrante, ya es parte de una historia donde el amor y la ternura siempre tienen un lugar privilegiado.

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