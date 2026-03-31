Salud intestinal bajo la lupa: los edulcorantes artificiales podrían alterar el equilibrio del organismo

El consumo frecuente de edulcorantes artificiales puede alterar la microbiota intestinal y favorecer infecciones e inflamaciones en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de los edulcorantes artificiales ha crecido en las últimas décadas debido a su capacidad para aportar un sabor dulce a los alimentos y bebidas sin añadir calorías. Estos compuestos sintéticos están presentes en productos cotidianos como caramelos, gaseosas, pasta de dientes y chicles, lo que facilita su consumo masivo en la vida diaria. Su principal atractivo radica en la posibilidad de disfrutar del dulzor sin las consecuencias calóricas del azúcar, lo que los convierte en una opción frecuente para quienes buscan perder peso o controlar su ingesta energética.

No obstante, estos endulzantes han generado una creciente controversia en la comunidad científica y entre los consumidores. Inicialmente considerados seguros y saludables, en los últimos años han surgido dudas sobre sus posibles efectos adversos. Una de las preocupaciones más relevantes es la posibilidad de que alteren el equilibrio de bacterias beneficiosas en el intestino, lo que podría afectar la salud general del organismo. Esta inquietud ha impulsado una serie de investigaciones para evaluar su impacto en la microbiota intestinal y en el bienestar humano, según detallan en Healthline.

Cuáles son los riesgos asociados a los edulcorantes

Entre los principales efectos estudiados se encuentran la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y deterioro cognitivo. Diversos ensayos han encontrado resultados contradictorios respecto a la relación entre edulcorantes artificiales y el peso corporal. Mientras algunos trabajos observacionales vinculan el consumo de estos compuestos con un aumento del índice de masa corporal (IMC), otros reportan una ligera disminución del mismo.

Estudios recientes relacionan el consumo habitual de edulcorantes sintéticos, como la sucralosa y aspartamo, con una reducción de bacterias beneficiosas en el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la diabetes tipo 2, no elevan de manera inmediata los niveles de glucosa en sangre y, por ello, son considerados una opción segura para las personas con esta enfermedad. Sin embargo, algunos resultados señalan que su ingesta podría estar asociada con una mayor resistencia a la insulina y una capacidad reducida para estabilizar la glucosa tras la ingesta de azúcar, indica una revisión científica. Otro tipo de estudios en humanos han detectado una correlación entre el consumo frecuente y prolongado de edulcorantes y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, aunque no se ha determinado una relación causal directa.

Diversos trabajos recientes han analizado la posible relación entre el consumo de bebidas endulzadas artificialmente y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluido el accidente cerebrovascular. Una investigación sistemática y meta-análisis publicada en 2025, que abarcó más de 1,2 millones de participantes, encontró que quienes consumían al menos una de estas bebidas al día presentaban un mayor riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares y de sufrir un accidente cerebrovascular, en comparación con quienes lo hacían con menor frecuencia.

En cuanto al riesgo de demencia, una publicación de la revista Neurology, que examinó a 12.700 adultos, reveló que un consumo elevado de edulcorantes artificiales, como aspartame, sacarina, acesulfame K, eritritol, xilitol y sorbitol, se asoció con un declive más rápido en la función cognitiva global, especialmente en memoria y fluidez verbal. Este efecto fue más pronunciado en personas con diabetes, pero también se observó en participantes menores de 60 años sin esta condición.

El uso prolongado de edulcorantes artificiales podría asociarse a mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, aunque no se ha comprobado una relación causal directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, un estudio de 2024 analizó el impacto del neotamo, un aditivo derivado del aspartamo, sobre la salud intestinal. La investigación utilizó modelos celulares y bacterianos para evaluar el efecto de exposiciones a concentraciones similares a las recomendadas para el consumo humano. Los resultados indicaron que puede inducir la muerte de células intestinales y dañar la barrera epitelial a través de mecanismos mediados por el receptor T1R3. Además, favoreció la formación de biopelículas bacterianas y aumentó la adhesión e invasión de bacterias intestinales beneficiosas, incrementando la susceptibilidad a infecciones y la inflamación.

Cómo impactan los edulcorantes en el microbiota intestinal

Estudios han señalado recientemente que genera alteraciones en el equilibrio de las bacterias presentes en el intestino. Estos compuestos, como la sucralosa, el aspartamo y la sacarina presentaban una reducción en la riqueza bacteriana y cambios en la composición del microbioma intestinal en comparación con quienes no los consumían. Estas alteraciones, que incluyeron una disminución de bacterias beneficiosas, no se registraron en el grupo control, integrado por participantes que no ingerían edulcorantes ni azúcar.

El caso del neotamo, un edulcorante de última generación y derivado del aspartamo, ha sido particularmente relevante en estudios recientes. Investigaciones de laboratorio han comprobado que puede dañar directamente las células que recubren el intestino y transformar el comportamiento de bacterias habitualmente benignas. Se vuelven capaces de adherirse con mayor facilidad a las células intestinales, formar biopelículas y, en ocasiones, invadir y destruir dichas células, lo que incrementa el riesgo de inflamación, diarrea e incluso infecciones sistémicas si las bacterias alcanzan el torrente sanguíneo.

Consumos elevados de edulcorantes, como aspartame y sacarina, se han vinculado con deterioro cognitivo, especialmente en memoria y fluidez verbal, según estudios en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A concentraciones bajas, similares a las que podrían encontrarse en la dieta diaria, se observó que la alteración de la barrera intestinal puede facilitar la entrada de bacterias y aumentar la susceptibilidad a infecciones. Estos resultados son consistentes con los efectos descritos para otros edulcorantes tradicionales, lo que sugiere que tanto los compuestos antiguos como los de última generación pueden afectar la microbiota y la salud intestinal.

Edulcorantes en comparación con el azúcar

No obstante, los edulcorantes artificiales no dejan de ser un alimento que se consume diariamente y su eliminación puede ser un desafío en muchas personas. Bajo este panorama, la comparación con los efectos del azúcar en la salud humana no pueden separarse. El consumo excesivo se ha relacionado de manera consistente con un mayor riesgo de caries, obesidad, diabetes tipo 2, deterioro de la salud mental y aumento de los marcadores de riesgo cardiovascular. Por esta razón, las directrices de gobiernos y organismos de salud recomiendan reducir la ingesta para disminuir la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas.

Aunque los edulcorantes artificiales permiten reducir calorías y prevenir caries en comparación con el azúcar, los expertos recomiendan limitar su ingesta por posibles riesgos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a estos riesgos, los edulcorantes artificiales surgieron como una alternativa atractiva, ya que permiten disfrutar del sabor dulce sin incorporar calorías adicionales. Aunque la evidencia sobre su seguridad a largo plazo sigue siendo objeto de debate, los estudios coinciden en que, para la mayoría de las personas, el uso moderado de estos compuestos es seguro y puede ser útil para quienes desean reducir su consumo calórico o proteger sus dientes, especialmente si su dieta previa era rica en azúcares.

No obstante, algunas investigaciones han encontrado que una ingesta alta y sostenida de edulcorantes artificiales podría asociarse con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y otros problemas de salud, aunque no existen pruebas concluyentes de causalidad. Por esta razón, los expertos consideran que la mejor opción para la salud es limitar tanto el consumo de azúcar como el de edulcorantes artificiales.