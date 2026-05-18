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Los videos de las eufóricas reacciones por la convocatoria de Neymar al Mundial: la explosión de una leyenda y los gritos en su casa

Desde fanáticos que se agolparon en su casa, la FIFA, el Santos y hasta una ex figura del Real Madrid celebraron la inclusión del astro

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El astro brasileño fue convocado al Mundial

La inclusión de Neymar Jr. en la lista de 26 futbolistas elegidos por el entrenador Carlo Ancelotti para la selección de Brasil en el Mundial 2026 generó múltiples reacciones. Desde fanáticos que se agolparon en su casa, una publicación de la FIFA que se volvió viral, el Santos y hasta una ex figura del Real Madrid.

El técnico italiano, en conferencia de prensa realizada en el Museo del Mañana de Río de Janeiro, anunció oficialmente una convocatoria que refleja tanto el peso de las grandes figuras como la apuesta por mantener el equilibrio entre experiencia y recambio.

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En el momento en el que el estratega europeo dijo el nombre de Neymar, se desató la locura en Brasil, que esperaba con fervor la convocatoria del astro con pasado en Barcelona y París Saint Germain.

La cadena O´Globo realizó una cobertura especial desde la casa de Ney, donde una multitud fue a manifestarle su apoyo. Una vez que se confirmó su presencia en la próxima cita mundialista, los fanáticos celebraron con euforia. El delantero, por su parte, siguió la conferencia junto a familiares y allegados, consciente de que la convocatoria lo mantiene, a los 34 años, como referente ofensivo y uno de los jugadores más observados del torneo.

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El ex lateral festejó la inclusión del astro

En tanto, la gente que siguió la conferencia de Ancelotti desde las inmediaciones del Museo del Mañana se expresó con la misma algarabía.

El Santos, el club que lo vio nacer futbolísticamente y al cual retornó el año pasado, también festejó en sus redes sociales la convocatoria. “Siempre creemos en ti. La historia sigue siendo escrita. El Príncipe está de vuelta”, posteó el elenco paulista en sus redes sociales.

La FIFA también se subió a la ola con una publicación en su cuenta de X (antes Twitter). La cuenta de la entidad madre del fútbol internacional publicó un compilado con los mejores momentos del brasileño en los Mundiales que disputó.

El astro dirá presente en la cita ecuménica

Marcelo, quien supo enfrentarlo en los clásicos de España, uno con la camiseta del Real Madrid y otro con la del Barcelona, no ocultó su alegría al enterarse de la convocatoria de Neymar. El ex lateral de la Canarinha posteó un video en sus redes sociales en el que se lo puede escuchar decir: “Vamos, carajo. Yo sabía”.

El regreso de Neymar, quien disputará su cuarta Copa del Mundo después de formar parte de los planteles de 2014, 2018 y 2022, fue el principal foco de especulación previa al anuncio. La decisión de sumarlo se vio influida por su reciente actividad sostenida con Santos, despejando incógnitas sobre su estado físico.

La selección brasileña partirá como favorita en un Grupo C integrado por Marruecos, Haití y Escocia. El compromiso inaugural frente a los africanos, el 13 de junio, será seguido por los cruces ante los caribeños el 19 de junio a las 21:30 y los europeos seis días más tarde a las 19:00. Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina.

Fue muy difícil escoger los 26 jugadores. La concurrencia en este país es muy alta. Sé perfectamente que algunos jugadores que estuvieron con nosotros este año no estarán contentos de esta lista. Siento mucho esto. Quiero agradecer a todos los jugadores. Creemos que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad. La lista no es perfecta, eso es cierto" sostuvo el DT en la conferencia.

“No va a ganar la Copa del Mundo el equipo perfecto, eso no existe. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo. No tengo miedo de decir que podemos ganarla. Hemos hecho una lista con los menores errores posibles”, agregó.

LA LISTA DE LA SELECCIÓN DE BRASIL PARA EL MUNDIAL 2026

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio).

Defensores centrales: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Flamengo) y Léo Pereira (Flamengo).

Laterales: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit) y Neymar (Santos).

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