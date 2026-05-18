Quiénes son los “siperistas” y por qué pueden definir la próxima elección

El consultor Pablo Knopoff destaca que la polarización actual se centra en distintos tipos de cambio y no en la continuidad

En una entrevista en Infobae al Regreso, el director de Isonomía, Pablo Knopoff, sostuvo que la próxima elección no se definirá entre continuidad y cambio, sino entre distintos tipos de cambio, y advirtió que el “siperismo” es el sector que más creció y puede inclinar la balanza electoral.

En diálogo con el equipo integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Knopoff propuso una mirada dicotómica sobre la sociedad: “Si yo tuviese que dividir a la sociedad de manera dicotómica, diría en términos de rumbo, me parece que es más profundo que una figura como Milei o una figura como Kicillof o Cristina”.

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El siperismo y la fractura del sistema político argentino

Knopoff introdujo el concepto de “siperismo” para describir a un sector clave: “Es donde aparecen lo que nosotros llamamos los siperistas, los que dicen sí, el rumbo está bien. Tienen objeciones. Y tienen objeciones algunas de orden social, como el cuidado de los jubilados, el cuidado de la discapacidad, otras de orden económico. Otros de temas históricos como puede ser educación”.

El siperismo emerge como el sector electoral de mayor crecimiento y potencial para definir la próxima elección en Argentina (REUTERS/Mike Blake)

Señaló que el siperista “posiblemente es el sujeto político que creció más en este tiempo y el que va a definir la elección del año que viene”.

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El director de Isonomía remarcó la crisis de representación: “Lo que está pasando acá es que el globo se desinfla, o sea, quedan cada vez más argentinos afuera de aprobar el sistema político, porque de hecho, bien vos decías nadie capitaliza y, y, y al mismo tiempo, las figuras que en general tienen más sustentación son las del gobierno. Posiblemente el gobierno con menos aprobación de los últimos largos años y frente a la posición de menos aprobación de los últimos largos años”.

El rumbo, más relevante que los nombres propios

Consultado sobre las perspectivas para 2027, Knopoff afirmó: “La pregunta pasa, si querés, por qué rumbo quieren. Cuando no hay sistema político, hay algo más profundo que los nombres. En este caso podría ser el rumbo. Hoy tenés más argentinos que quieren algo parecido a este rumbo y lo que te muestra es que la elección del año que viene no es de continuidad de cambio, es de cambio o cambio. La pregunta es qué cambio”.

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La elección del próximo año se definirá entre distintas propuestas de cambio en el rumbo político, económico y social del país (Infobae en Vivo)

Knopoff identificó a los “siperistas” como votantes indecisos que condicionan su apoyo al gobierno en función de matices y objeciones: “El gobierno tiene dos caminos que pueden congeniarse o no. Pragmatismo político, abrazar un montón de actores políticos y tratar de abrazar su agenda y quedarse con el, con las objeciones adentro o resultados. O sea, si lograra resultados a cierta velocidad, bueno, tal vez necesite menos el pragmatismo. Tal vez es una combinación de ambos”.

Se refirió también a las posibilidades de la oposición: “No han podido construir el posmileismo. Es una conversación premileista la que da muchas veces la oposición. Posiblemente esta es la oposición más estatuquista de la que tuviste en todo el, en todo el, el regreso de la democracia acá. Y hay algo que es la pulsión de cambio”.

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El perfil emocional del electorado y el desafío institucional

Knopoff analizó la agenda social y económica, al advertir que “la variable de preocupación de inflación posiblemente es la que más bajó y al mismo tiempo la que más creció tiene que ver con qué viene después de eso. Algunos te hablan de crecimiento, otros te hablan de empleo, otros te hablan de pobreza. Pero es la agenda, la agenda económica”.

Las emociones colectivas, como el enojo o la euforia, pueden condicionar la intensidad y polarización del voto en 2027 (Infobae en Vivo)

Respecto de la importancia de las emociones en el voto, subrayó: “La gran clave va a estar en entender, que no lo sabemos hoy, cuál va a ser el mapa emocional del argentino el año que viene. O sea, si las emociones son de alta intensidad, como enojo, ira y demás, mmm, versus algarabía, euforia y demás, posiblemente tengas polarización”.

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En cuanto a los desafíos institucionales, planteó: “La institucionalidad es una de las barreras, por suerte, que todavía tiene la Argentina muy fuerte en, frente a cualquier proceso político, este, el que venga y el que se fue. Entonces, en lo institucional, si querés, en el, en el arco político, al Gobierno le queda la posibilidad cierta de abrazar ciertos actores de la política o desde los temas”.

Mencionó actores con peso específico: “Mauricio Macri es una figura posiblemente del PRO si querés, y el PRO si querés es, es como un actor que, que podría dar, que podría dar sentido. Hay, si querés, un conjunto de cuatro o cinco gobernadores, desde Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, alguna, alguna en el sur, eh, que podría ser. Si no, podrían ser actores del sistema”.

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Para Knopoff, la clave de la elección estará en “quién cuida mejor ese esfuerzo, ergo, el rumbo”.

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