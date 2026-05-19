La carta con la que Valentín Barco se despidió del Racing de Estrasburgo: el club de la Premier League que lo espera

Valentín Barco se despidió del Racing de Estrasburgo

El futbolista argentino Valentín Barco oficializó su salida de Racing de Estrasburgo y todo indica que continuará su carrera en Chelsea al finalizar la temporada. El Colo utilizó sus redes sociales para decrile adiós al elenco francés con un extenso posteo.

“Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. En este año y medio pase muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas, el 28/03/2025 cuando nació Gemma”, comenzó el volante que comenzó su carrera como lateral en Boca Juniors.

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Con una trayectoria que lo llevó del fútbol argentino al europeo y una destacada actuación en Francia, el mediocampista de veintidós años está preparado para encarar su segunda experiencia en la Premier League, mientras aguarda la confirmación de su convocatoria a la selección argentina para el Mundial de 2026.

El posteo del Colo Barco

En su período con el conjunto francés, Barco disputó 58 partidos, convirtiendo 3 goles y aportando 11 asistencias, registros que permitieron a Racing de Estrasburgo alcanzar las semifinales de la Conference League en la presente temporada.

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“Quiero agradecerle a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam (Rosenior) y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy; a Gary (O´Neil) y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar; a todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron", añadió Barco.

Barco, surgido de Boca, llegó inicialmente al fútbol europeo a través del Brighton, y tuvo un breve paso por el Sevilla antes de llegar al conjunto francés. En Racing de Estrasburgo se consolidó como titular indiscutible, lo que motivó la compra definitiva de su pase. Su salida actual responde a que el club francés y el Chelsea pertenecen al mismo grupo económico, condición que facilita su traspaso a Inglaterra. De este modo, vuelve a la Premier League en un contexto distinto, con mayor madurez táctica y adaptación al ritmo competitivo del Viejo Continente.

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“A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Strasbourg y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas. Muchas gracias por este año y medio, y muchos éxitos para el futuro”, cerró Barco.

La publicación del Colo, que incluyó una foto de él junto a su hija, rápidamente superó los 30.000 me gusta en Instagram y los comentarios de compañeros como Julio Enciso y Joaquín Panichelli no tardaron en llegar. Yazmín Jaureguy, su pareja, también reaccionó al posteo y expresó: “Los amo con mi alma. Donde sea, pero juntos”.

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De este modo, queda prácticamente sellada su llegada al Chelsea, donde será el primer refuerzo del entrenador Xabi Alonso de cara a la campaña 2025-26. El elenco inglés pertenece al mismo grupo empresario que el Racing de Estrasburgo.

El futuro inmediato de Barco no se limita al plano de clubes. El jugador está en la lista preliminar de Lionel Scaloni de cara al Mundial de 2026 y espera ser incluido en la nómina de 26 futbolistas que viajarán al torneo, aunque la decisión definitiva se comunicará en los próximos días.

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