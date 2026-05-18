Sociedad

Ola polar: la campaña de la Cruz Roja para dar abrigo, salud y contención a quienes más lo necesitan

La organización humanitaria moviliza equipos en distintos puntos del país para garantizar asistencia directa a quienes pasan el frío a la intemperie, con atención en salud, elementos de higiene y contención emocional como pilares de su intervención

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Cruz Roja Argentina recorre las calles de todo el país con voluntarios que brindan atención, abrigo e higiene a personas en situación de vulnerabilidad
Cruz Roja Argentina recorre las calles de todo el país con voluntarios que brindan atención, abrigo e higiene a personas en situación de vulnerabilidad

Con la llegada de una nueva ola polar al país, miles de personas que duermen en las calles quedan expuestas al frío sin abrigo, sin acceso a la salud y, muchas veces, sin que nadie las vea. Cruz Roja Argentina lleva adelante un programa de atención directa en todo el territorio nacional que, durante el último año, llegó a más de 4.000 personas en situación de calle.

Detrás de cada número hay una historia concreta. Una persona que pasó la noche a la intemperie, que no tuvo acceso a una ducha, que no recibió atención médica. Frente a eso, la organización humanitaria no espera: a través del programa Elijo ayudar, equipos de voluntarios y voluntarias recorren las calles en distintos puntos del país para brindar atención, abrigo, higiene y apoyo psicosocial, además de orientar y derivar a quienes lo necesitan hacia otros servicios disponibles.

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El alcance del trabajo es concreto y se mide en cifras. A lo largo del último año, Cruz Roja Argentina prestó 5.000 servicios de salud y primeros auxilios, distribuyó 4.000 kits de higiene y entregó 2.500 kits de abrigo a personas en situación de vulnerabilidad. La atención, aclara la organización, va más allá de lo material: el acompañamiento humano es parte central de la intervención.

La asistencia en salud mental también forma parte del esquema de trabajo. Voluntarios y voluntarias llevan adelante actividades de estimulación neurocognitiva y apoyo psicosocial, un componente que la organización considera tan urgente como la atención física. Para muchas personas en situación de calle, ese acompañamiento es el único contacto sostenido con una red de contención.

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El programa Elijo ayudar distribuyó 2.500 kits de abrigo y 4.000 kits de higiene durante el último año en distintos puntos del territorio nacional
El programa Elijo ayudar distribuyó 2.500 kits de abrigo y 4.000 kits de higiene durante el último año en distintos puntos del territorio nacional

Ante el avance del frío, Cruz Roja Argentina sostiene que “la indiferencia no es una opción” y que la demanda de asistencia crece con cada baja de temperatura. El programa Elijo ayudar opera en todo el país y requiere de financiamiento continuo para mantenerse activo. Con una donación mensual de $10.000, la organización estima que es posible garantizar el acceso de una persona a la salud, a un kit de abrigo para el invierno o, al menos, a alguien que la escuche.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago o transferencia bancaria. El proceso, según detalla la organización, es seguro y sencillo. Además, las donaciones son desgravables: Cruz Roja Argentina se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, y quienes necesiten el recibo correspondiente pueden solicitarlo escribiendo a colaboradores@cruzroja.org.ar con nombre completo, DNI y condición de IVA.

Las donaciones no se limitan a un destino único. Los fondos recaudados sostienen, entre otras iniciativas, el Campamento Humanitario en el Norte de Salta, obras de acceso al agua segura en barrios en situación de vulnerabilidad, el diseño de planes locales de preparación ante emergencias y desastres, el fortalecimiento comunitario para la inserción laboral, y la formación de equipos capacitados en Primeros Auxilios. Quienes prefieran orientar su aporte a un proyecto específico pueden suscribirse a las novedades de la organización en la página oficial para recibir información sobre iniciativas puntuales.

Cruz Roja Argentina publica en sus redes sociales las acciones llevadas adelante con los fondos recibidos y pone a disposición su rendición anual en la web, disponible para cualquier donante que quiera verificar el destino de su aporte.

Para modificar o dar de baja una donación mensual, la organización habilita una línea de atención de lunes a viernes, de 10 a 19 horas, en el número 0810-999-2222, o por correo electrónico a la dirección ya mencionada.

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