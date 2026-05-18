Mariana Brey habló de su supuesto enojo con Georgina Barbarossa en la previa del Martín Fierro: “No estaba llorando por eso”

La periodista se refirió en SQP a la versión de que se habría molestado luego de que que la conductora de A la Barbarossa manifestó su preferencia por Analía Franchín en la categoría de Panelista femenina (Video: SQP/ América TV)

En la antesala de los Premios Martín Fierro 2026, la periodista Mariana Brey compartió en una entrevista desde el hotel Hilton sus sensaciones tras ser nominada como Panelista femenina. En diálogo con Yanina Latorre en SQP (América TV), Brey se refirió a la versión de que se había largado a llorar luego de que Georgina Barbarossa expresara su apoyo a Analía Franchín, también compañera del ciclo, para ganar en la categoría donde ella compite y detalló el trasfondo personal de su jornada.

A lo largo de la entrevista, Mariana explicó que la jornada de la nominación la atravesó desde las primeras horas del día por una fuerte carga emocional. “Me levanté y estuve así todo el día. Me recordó mucho a mi papá. Hoy es un día que realmente se me movieron un montón de cosas”, relató la periodista, visiblemente conmovida.

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El significado de la candidatura en la terna de Panelista femenina tuvo, para Brey, un valor profundamente personal. “Creo que tiene que ver con una trayectoria, con un camino recorrido, con que seguramente mi padre quisiera verme en este momento. Podría estar disfrutando acá conmigo tranquilamente. Hoy amanecí así, estaba muy, muy conmovida, muy emocionada”, expresó. La periodista subrayó que el reconocimiento profesional la movilizó especialmente por su historia personal y el recuerdo de su familia.

En el programa, Yanina Latorre planteó que, según lo relatado al aire por Ángel de Brito en Bondi Live, Brey habría llegado llorando al ciclo por una situación vivida con Georgina Barbarossa durante A la Barbarossa. Según lo difundido, la conductora manifestó que prefería que la ganadora de la terna fuera Analía Franchín, lo que supuestamente habría afectado a Brey.

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La periodista respondió de manera enfática: “No, no lloré por eso, lo quiero aclarar si se interpretó de esa manera”. Añadió que si bien la opinión de Georgina es válida y entendible por los vínculos previos que mantiene con sus colegas, su emoción del día tuvo otra raíz: “Venía llorando en el remís, venía muy, muy emocionada”, insistió, desligando su estado anímico de cualquier disputa interna.

Durante la charla, Brey se refirió al vínculo que mantiene con la conductora Georgina y con el resto de las panelistas del ciclo. Reconoció que su integración al equipo fue reciente: “Yo soy de alguna manera una de las últimas incorporaciones”, explicó.

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“Venía llorando en el remís, venía muy, muy emocionada”, insistió, desligando su estado anímico de cualquier disputa interna con Georgina Barbarossa (Maximiliano Luna)

Sobre la preferencia pública de Barbarossa hacia Analía Franchín, Brey consideró: “Es la opinión de ella. Obviamente, tiene un vínculo. Ellos tienen una relación construida, como la tiene con Pía, como la tiene con Analía...”. La periodista enfatizó que no existía un lazo personal previo con la conductora y que su presencia en el programa es más reciente que la de otras compañeras.

Yanina Latorre, por su parte, sostuvo que en el rol de conductora resulta extraño tomar partido al aire por una de las nominadas cuando ambas panelistas forman parte del mismo equipo. Brey replicó: “No estaba llorando por eso. Es la opinión de Georgina como conductora y es absolutamente válida”.

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La conversación derivó en un análisis sobre las dinámicas de compañerismo y las consecuencias de las opiniones públicas dentro de los equipos televisivos. Latorre remarcó que, ante una terna compartida, espera una posición de neutralidad por parte de la conductora, mientras que Brey defendió la legitimidad de las opiniones personales aunque puedan generar incomodidad.

Mariana Brey, sobre la preferencia de Georgina Barbarossa a Analía Franchín como Panelista femenina en el Martín Fierro: “No estaba llorando por eso. Es la opinión de Georgina como conductora y es absolutamente válida” (SQP, América TV)

La periodista también enfrentó versiones sobre su supuesta reacción de enojo. Latorre mencionó que en la radio se dijo que Brey estaba “emputecida con el tema”. La periodista lo negó con énfasis: “No, no, no. No estaba llorando por eso”.

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Finalmente, Yanina le consultó a Brey sobre su salida antes de la finalización del programa, algo que se interpretó como un posible gesto de disgusto. Brey explicó: “Yo me voy siempre antes. Siempre me voy antes del programa”, finalizó.