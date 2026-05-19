Estos son Los Mejores Lugares para Trabajar™ en México 2026: historias y aprendizajes detrás del listado de Great Place To Work® México

El evento nacional reunió a empresas de todos los tamaños y sectores. (Jesús Aviles / Infobae México)

El 6 y 7 de mayo, el hotel Live Aqua de la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la gestión de talento y cultura organizacional, al celebrarse el evento de premiación de Great Place To Work® México. Durante dos jornadas, se distinguieron a 290 organizaciones que, a través de prácticas ejemplares, han creado entornos laborales donde la confianza, la equidad y el orgullo son la norma.

La edición 2026 del listado nacional abarcó cinco categorías según el número de colaboradores: menos de 50, de 50 a 500 nacionales, de 50 a 500 multinacionales, de 500 a 5.000 y más de 5.000 empleados. Más de 600.000 voces participaron en la evaluación, aportando una visión directa sobre el clima laboral, el liderazgo y la innovación en las empresas mexicanas.

Un evento que inspira liderazgo y transformación

La ceremonia de reconocimiento no solo sirvió para entregar galardones, sino también como un espacio de formación y discusión sobre los nuevos retos del mundo laboral. Conferencias y paneles abordaron temas clave como liderazgo efectivo, impacto de la inteligencia artificial en la cultura organizacional y bienestar emocional de los trabajadores.

Renan González, CEO Regional de Great Place To Work® para México, Caribe y Centroamérica, destacó el valor de escuchar activamente a los colaboradores: “Reconocer a un gran lugar de trabajo inspira porque los líderes de estas organizaciones escuchan a todos sus colaboradores sin importar el área o el puesto. Un gran lugar de trabajo enseña y demuestra la confianza que un colaborador tiene sobre sus líderes, no solo del CEO o la junta directiva, sino de toda la estructura organizacional”, afirmó.

El evento nacional de Los Mejores Lugares para Trabajar™ destaca a organizaciones que han fortalecido la confianza, la inclusión y el desarrollo profesional. Crédito: Infobae México

La agenda incluyó la conferencia magistral “Liderazgo”, impartida por Ruy Shiozawa, catedrático y socio de Great People/GPTW, así como la conferencia “AI: Culture Index”, a cargo de Antonio Ono (Head de Asesoría Estratégica) y Antonio Villagrán (VP de Estudios y Data Science), quienes analizaron cómo la inteligencia artificial potencia el desarrollo de habilidades y revela los matices de la cultura interna de las organizaciones.

Resultados destacados y tendencias en mejores lugares para trabajar

El estudio 2026 reveló indicadores sobresalientes. El Índice de Confianza promedio en las empresas reconocidas se ubicó en 87% de favorabilidad. Las cinco dimensiones que componen la encuesta Trust Index® —credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo— registraron niveles superiores al 85%, con picos de hasta 95% en empresas de menos de 50 colaboradores.

En palabras del informe, el 91% de los empleados considera su organización un excelente lugar para trabajar, mientras que el 90% recomendaría con entusiasmo a su empresa. El sentido de pertenencia y el valor del trabajo se reflejan en que el 89% desea permanecer a largo plazo y el 88% percibe su labor como significativa.

(Jesús Aviles / Infobae México)

La equidad y la seguridad física emergieron como pilares transversales: en promedio, el 95% de las personas siente que recibe un trato justo y seguro, independientemente de género, edad u orientación sexual. En cuanto al liderazgo ético, el 92% de los colaboradores en multinacionales validó la integridad y honestidad de sus directivos.

En las categorías nacionales y multinacionales de 50 a 500 colaboradores, la apertura a la innovación y el reconocimiento cotidiano al esfuerzo destacan como diferenciadores frente a otras empresas del mercado. En las grandes organizaciones (más de 5.000 empleados), el impacto social y la movilidad interna fortalecen el sentido de pertenencia y la estabilidad de las trayectorias laborales.

Oportunidades y desafíos en la gestión del talento

Si bien los resultados muestran una cultura organizacional positiva, áreas como la meritocracia, la transparencia en promociones y la percepción de justicia salarial siguen siendo aspectos para reforzar, especialmente en empresas de gran tamaño. El 70% a 75% de los colaboradores percibe que los ascensos se otorgan a quienes más lo merecen, lo que señala una base favorable pero perfectible.

El desarrollo profesional y las oportunidades de innovación mantienen su lugar como motores clave de satisfacción, con el 84% al 93% de los colaboradores reportando acceso a capacitaciones y proyectos de mejora. La experiencia inicial de ingreso, el orgullo organizacional y la estabilidad emocional también figuran entre los principales atributos valorados por los equipos en todos los segmentos.

Testimonios y voces protagonistas

El reconocimiento de Great Place To Work® México no sólo celebra cifras y posiciones, sino las experiencias y las historias personales que sustentan cada logro. Las voces de los colaboradores y líderes premiados reflejan el impacto tangible que tiene una cultura organizacional orientada al bienestar y al desarrollo colectivo.

Salvador Aranda Robles, Gerente de Mantenimiento en Refresco Puebla, destacó la importancia del trabajo en equipo y el crecimiento compartido. Para él, el ambiente laboral ideal se construye desde la escucha activa: “Trabajamos con la idea de que queremos crecer todos juntos”, pues el diálogo constante entre trabajadores y dirección ha permitido corregir situaciones y fortalecer la confianza, creando un entorno donde la motivación individual se alinea con los objetivos comunes.

El Hall of Fame del evento mostró a empresas destacadas que han formado parte del listado por varios años consecutivos, gracias a que impulsan la mejora continua y el desarrollo profesional de sus colaboradores. (Jesús Aviles / Infobae México)

Desde la logística de la misma compañía, Carlos Sandoval también resalta el valor de pertenecer a una organización que impulsa tanto la eficiencia operativa como el sentido de comunidad. Su experiencia evidencia cómo los pequeños aportes individuales construyen un clima positivo: “Cada uno de los colaboradores se sienten contentos por estar en la empresa, en donde contribuyen con cada granito de arena”. La cultura organizacional basada en el reconocimiento y el desarrollo ha permitido a su equipo alcanzar la distinción de ser, por tercer año consecutivo, uno de Los Mejores Lugares para Trabajar™.

En el sector financiero, Azarischah Ponce de León de VXT Capital celebró el segundo lugar obtenido en el listado 2026, subrayando el valor de la mejora continua. La implementación de nuevas capacitaciones tras detectar áreas de oportunidad fue clave para transformar el entorno interno: “Este tipo de encuestas funcionan para justo detectar esas pequeñas áreas”. Azarisha remarca que escuchar las necesidades de los colaboradores y responder con acciones concretas tuvo un impacto directo en el ambiente laboral y en el crecimiento de la empresa.

Por su parte, Marlene García, directora general de CONTPAQi, compartió la visión de una empresa que, tras 15 años de participación en el listado, ha consolidado una cultura donde el disfrute del trabajo y la alineación entre propósito personal y organizacional son prioritarios.

Marlene García, directora general de CONTPAQi. (Jesús Aviles / Infobae México)

Marlene enfatizó la importancia de compartir buenas prácticas y aprender de otras empresas: “Lo que nosotros buscamos es que cada uno de nuestros colaboradores llegue muy contento y disfrute lo que haga, y que esté alineado su propósito de vida con el propósito de CONTPAQi”. Para ella, la evaluación de Great Place To Work® permite identificar oportunidades, compararse con referentes y sumar al bienestar general del ecosistema laboral mexicano.

Estas voces ilustran cómo la excelencia reconocida en el listado nacional se expresa en acciones cotidianas, en el compromiso compartido por líderes y equipos, y en la búsqueda permanente de entornos donde el trabajo se vive con orgullo y sentido de pertenencia.

La edición 2026 del listado nacional de Great Place To Work® México confirma que la gestión efectiva del talento, la escucha activa y el reconocimiento cotidiano no solo contribuyen al bienestar individual, sino también al éxito colectivo de las organizaciones. Así, las empresas premiadas se consolidan como referentes de una cultura laboral incluyente, innovadora y orientada al crecimiento sostenible.

Este el el top 10 de las empresas que lideran el listado de Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 de Great Place to Work México

Categoría más de 5,000 colaboradores

Gentera Schneider Electric Red Ambiental Alsuper Cotemar Farmacia San Pablo DHL Hyatt Hotels Hilton México Bepensa

Categoría 500 a 5000 colaboradores

Fantasías Miguel SAP México Diestra Hoteles CISCO Monex Grupo Financiero CONMED Banco Base TE Connectivity Automotriz Empalme Medline Mexicali Grupo AZOR

Categoría 50 a 500 colaboradores multinacionales

Refresco Tequila Sauza Ingersoll Rand ACH Foods México Bluetab an IBM company ALCON Mazda de México Enable Global Diram Slalom

Categoría 50 a 500 colaboradores nacionales

CONTPAQi AVANZA SÓLIDO Grupo FIASA Auditoría Superior del Estado de Chihuahua Roomie IT Services Fynsus Cyberpuerta Zurich Capability Center Industrias TEBI Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua

Categoría 10 a 50 colaboradores:

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