Beto Casella cuestionó a Wanda Nara por su nominación a los Martín Fierro: “Es la metáfora de la tele de hoy”

Beto Casella criticó la nominación de Wanda Nara a los Martín Fierro

En cuestión de horas, productores, periodistas y figuras de todo tipo se reunirán en el hotel Hilton para celebrar una nueva edición de los Martín Fierro de la televisión. En la previa de esta ceremonia, Beto Casella fue consultado por la irrupción de Wanda Nara en el medio y su nominación como mejor conductora femenina. Lejos de apoyar a la mediática, el comunicador fue crítica al hablar de su ascenso en la industria.

Todo comenzó cuando Casella fue abordado por un periodista de A la tarde (América), quien le preguntó por su ausencia en la ceremonia. “Yo ya lo dije, no están obligados a nominarme y premiarme todos los años. Yo entiendo que quieran rotar un poquito. No me sorprende porque me parece que hay ahí algunos sectores de poder que también influyen un poco, para que de un tiempo a esta parte, me aparten”, comenzó diciendo Casella.

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Fue entonces cuando el cronista le consultó su opinión por la nominación de la empresaria: “Wanda Nara, otra vez en conducción. Vos el año pasado fuiste crítico, dijiste como que no te parecía que una persona esté nominada porque va grabado, se puede editar y no en vivo”.

Ante esta situación, Beto explicó por qué no apoya a Wanda: “En realidad, los tipos que somos de mi generación, que durante mucho tiempo nos hemos pronunciado a favor de cierta colegiatura para los medios de comunicación, para el periodismo sobre todo, te imaginas que nunca vamos a alentar este tipo de carreras que empiezan con un bombachazo. No es contra una mujer, también podría ser con estos muchachos que han irrumpido en realities y a los seis meses estaban haciendo conducción de eventos y al año habían desembarcado en los medios de comunicación tradicionales. Preferimos a la gente que se ha deslomado estudiando, haciendo una carrera, formándose. Nunca voy a aceptar que una pibita sale de un reality, que además debe ser el formato más lamentable en cuanto a la comunicación”.

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Beto Casella opinó sobre la nominación de Wanda Nara a los Martín Fierro

Continuando con la charla, el periodista destacó que Susana Giménez tampoco asistiría a la ceremonia: “Una de las grandes ausencias que también sorprendió era la de Susana Giménez. Hace unos minutos, creo que se acaba de cerrar, que la que ocuparía la mesa es Wanda”. Ante este planteo, Casella agregó: “Es la metáfora de la tele de hoy, de los medios de comunicación de hoy. Si decidieron darle alas y bueno, también debe ser funcional y también, entiendo que tiene un poco de carisma como para acceder al lugar que llegó, casándose con dos jugadores de elite. También debe haber tenido algún talento para conquistar a esos dos futbolistas, porque sin Maxi López y sin Icardi no existía la carrera de Wanda”.

Hacia el final de la charla, el periodista destacó que de esta manera, el canal estaba imponiendo a Wanda como nueva diva, reemplazando a Giménez. “Susana tampoco es muchísimo más culta que Wanda, si vos me apurás. Es verdad que tenía una carrera establecida. O sea, ya no hay más divas como Susana. Wanda venía del hotel con Maradona. Yo marco la diferencia. No estoy hablando mal de ella, estoy hablando de cómo se llega a un lugar importante hoy en la tele y lo que costaba antes, ¿no?”, finalizó Casella.

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En la ceremonia de hoy, la mediática compite contra seis mujeres, de esta manera, la terna de Labor en Conducción Femenina está compuesta por: Moria Casán )La Mañana con Moria, El Trece), Pamela David (Desayuno Americano, América), Verónica Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván, Telefe), Karina Mazzocco (A la Tarde, América), Wanda Nara (MasterChef Celebrity, Telefe), Mariana Fabbiani (DDM, América) y Georgina Barbarossa (A la Barbarossa, Telefe).

Wanda Nara fue nominada por su labora en MasterChef

A finales de abril, la expectativa en torno a los premios Martín Fierro alcanzó su punto máximo cuando Luis Ventura, presidente de APTRA, reveló en Telefe el listado completo de nominados para la edición 2026. Esta distinción, considerada el reconocimiento más importante de la televisión argentina, abarca a todos los programas, figuras y producciones que formaron parte de la pantalla abierta durante 2025. La tradicional ceremonia vuelve a posicionarse como el evento central del calendario televisivo nacional, una suerte de “Oscar local” que año tras año genera debate, entusiasmo y celebraciones dentro del sector.

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Santiago del Moro será el anfitrión de una noche cargada de expectativas y emoción. La organización del evento contempla una amplia cobertura mediática, la presencia de los principales referentes del espectáculo y un despliegue técnico a la altura de las grandes premiaciones internacionales.

El espíritu de los Martín Fierro trasciende la premiación a los talentos que se ven en cámara. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas reconoce también el trabajo de quienes intervienen en la creación de contenidos: equipos de producción, guionistas, directores, técnicos y profesionales que sostienen el funcionamiento y la calidad de la televisión nacional. La ceremonia busca reflejar ese entramado colectivo, destacando la dedicación y la innovación que hacen posible la oferta televisiva año tras año.

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