Teleshow

Beto Casella cuestionó a Wanda Nara por su nominación a los Martín Fierro: “Es la metáfora de la tele de hoy”

En la antesala de la ceremonia, el periodista opinó sobre el ascenso de la empresaria y defendió a quienes hicieron una carrera con estudio y experiencia

Guardar
Google icon
Beto Casella criticó la nominación de Wanda Nara a los Martín Fierro

En cuestión de horas, productores, periodistas y figuras de todo tipo se reunirán en el hotel Hilton para celebrar una nueva edición de los Martín Fierro de la televisión. En la previa de esta ceremonia, Beto Casella fue consultado por la irrupción de Wanda Nara en el medio y su nominación como mejor conductora femenina. Lejos de apoyar a la mediática, el comunicador fue crítica al hablar de su ascenso en la industria.

Todo comenzó cuando Casella fue abordado por un periodista de A la tarde (América), quien le preguntó por su ausencia en la ceremonia. “Yo ya lo dije, no están obligados a nominarme y premiarme todos los años. Yo entiendo que quieran rotar un poquito. No me sorprende porque me parece que hay ahí algunos sectores de poder que también influyen un poco, para que de un tiempo a esta parte, me aparten”, comenzó diciendo Casella.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando el cronista le consultó su opinión por la nominación de la empresaria: “Wanda Nara, otra vez en conducción. Vos el año pasado fuiste crítico, dijiste como que no te parecía que una persona esté nominada porque va grabado, se puede editar y no en vivo”.

Ante esta situación, Beto explicó por qué no apoya a Wanda: “En realidad, los tipos que somos de mi generación, que durante mucho tiempo nos hemos pronunciado a favor de cierta colegiatura para los medios de comunicación, para el periodismo sobre todo, te imaginas que nunca vamos a alentar este tipo de carreras que empiezan con un bombachazo. No es contra una mujer, también podría ser con estos muchachos que han irrumpido en realities y a los seis meses estaban haciendo conducción de eventos y al año habían desembarcado en los medios de comunicación tradicionales. Preferimos a la gente que se ha deslomado estudiando, haciendo una carrera, formándose. Nunca voy a aceptar que una pibita sale de un reality, que además debe ser el formato más lamentable en cuanto a la comunicación”.

PUBLICIDAD

Beto Casella opinó sobre la nominación de Wanda Nara a los Martín Fierro
Beto Casella opinó sobre la nominación de Wanda Nara a los Martín Fierro

Continuando con la charla, el periodista destacó que Susana Giménez tampoco asistiría a la ceremonia: “Una de las grandes ausencias que también sorprendió era la de Susana Giménez. Hace unos minutos, creo que se acaba de cerrar, que la que ocuparía la mesa es Wanda”. Ante este planteo, Casella agregó: “Es la metáfora de la tele de hoy, de los medios de comunicación de hoy. Si decidieron darle alas y bueno, también debe ser funcional y también, entiendo que tiene un poco de carisma como para acceder al lugar que llegó, casándose con dos jugadores de elite. También debe haber tenido algún talento para conquistar a esos dos futbolistas, porque sin Maxi López y sin Icardi no existía la carrera de Wanda”.

Hacia el final de la charla, el periodista destacó que de esta manera, el canal estaba imponiendo a Wanda como nueva diva, reemplazando a Giménez. “Susana tampoco es muchísimo más culta que Wanda, si vos me apurás. Es verdad que tenía una carrera establecida. O sea, ya no hay más divas como Susana. Wanda venía del hotel con Maradona. Yo marco la diferencia. No estoy hablando mal de ella, estoy hablando de cómo se llega a un lugar importante hoy en la tele y lo que costaba antes, ¿no?”, finalizó Casella.

En la ceremonia de hoy, la mediática compite contra seis mujeres, de esta manera, la terna de Labor en Conducción Femenina está compuesta por: Moria Casán )La Mañana con Moria, El Trece), Pamela David (Desayuno Americano, América), Verónica Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván, Telefe), Karina Mazzocco (A la Tarde, América), Wanda Nara (MasterChef Celebrity, Telefe), Mariana Fabbiani (DDM, América) y Georgina Barbarossa (A la Barbarossa, Telefe).

Wanda Nara fue nominada por su labora en MasterChef
Wanda Nara fue nominada por su labora en MasterChef

A finales de abril, la expectativa en torno a los premios Martín Fierro alcanzó su punto máximo cuando Luis Ventura, presidente de APTRA, reveló en Telefe el listado completo de nominados para la edición 2026. Esta distinción, considerada el reconocimiento más importante de la televisión argentina, abarca a todos los programas, figuras y producciones que formaron parte de la pantalla abierta durante 2025. La tradicional ceremonia vuelve a posicionarse como el evento central del calendario televisivo nacional, una suerte de “Oscar local” que año tras año genera debate, entusiasmo y celebraciones dentro del sector.

Santiago del Moro será el anfitrión de una noche cargada de expectativas y emoción. La organización del evento contempla una amplia cobertura mediática, la presencia de los principales referentes del espectáculo y un despliegue técnico a la altura de las grandes premiaciones internacionales.

El espíritu de los Martín Fierro trasciende la premiación a los talentos que se ven en cámara. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas reconoce también el trabajo de quienes intervienen en la creación de contenidos: equipos de producción, guionistas, directores, técnicos y profesionales que sostienen el funcionamiento y la calidad de la televisión nacional. La ceremonia busca reflejar ese entramado colectivo, destacando la dedicación y la innovación que hacen posible la oferta televisiva año tras año.

Temas Relacionados

Wanda NaraBeto CasellaMartin Fierro 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las agresiones que recibió Toto Kirzner en Aeroparque: “Vas a arder en el infierno”

El actor, con mucho humor, relató en Sería increíble cómo un hombre lo enfrentó en la zona de arribos. Aseguró que el ataque fue por la polémica de 2024 por el sketch de un pesebre viviente que realizó

Las agresiones que recibió Toto Kirzner en Aeroparque: “Vas a arder en el infierno”

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

Tras la eliminación de la jugadora, el exfutbolista apareció en el programa de streaming La cumbre para protagonizar un momento a puro amor

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

Sofía Gonet habló de la historia de su pelea con Stephanie Demner: “Yo me la cruzo todo el tiempo y no la saludo”

La Reini expuso en Infama cómo la rivalidad por acuerdos comerciales tensó la relación con la influencer

Sofía Gonet habló de la historia de su pelea con Stephanie Demner: “Yo me la cruzo todo el tiempo y no la saludo”

¿Andrea Rincón, Charlotte Caniggia, Andrea del Boca y Pablo Heredia al repechaje de Gran Hermano?

En medio del pico de la competencia, en Intrusos se dieron a conocer algunos de los nombres de las posibles figuras que se sumarían a jugar dentro de la casa

¿Andrea Rincón, Charlotte Caniggia, Andrea del Boca y Pablo Heredia al repechaje de Gran Hermano?

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Pese a que la cuestión -si iba o no- fue motivo de arduo debate en su familia, sin consenso al respecto, finalmente ganó el sí. La Chiqui estará presente en la gala de los máximos galardones televisivos, entonces. Cantado, ¿el momento más emotivo en la noche del Hilton?

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

DEPORTES

Los videos de las eufóricas reacciones por la convocatoria de Neymar al Mundial: la explosión de una leyenda y los gritos en su casa

Los videos de las eufóricas reacciones por la convocatoria de Neymar al Mundial: la explosión de una leyenda y los gritos en su casa

El show de Ancelotti en Brasil: del estallido por Neymar al beso de su esposa y la presencia de su hijastra que se robaron los flashes

El tenis argentino hizo su estreno en la clasificación de Roland Garros con tres triunfos y cuatro derrotas

El inesperado problema que encontró Inglaterra en el hotel que eligió para el Mundial: “Se escuchan ‘actividades agradables’”

Estiércol de vaca, lluvia y un brote gastrointestinal: el origen del caos sanitario que golpeó al Giro de Italia

TELESHOW

Las agresiones que recibió Toto Kirzner en Aeroparque: “Vas a arder en el infierno”

Las agresiones que recibió Toto Kirzner en Aeroparque: “Vas a arder en el infierno”

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

Sofía Gonet habló de la historia de su pelea con Stephanie Demner: “Yo me la cruzo todo el tiempo y no la saludo”

¿Andrea Rincón, Charlotte Caniggia, Andrea del Boca y Pablo Heredia al repechaje de Gran Hermano?

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

INFOBAE AMÉRICA

Nieve en primavera, tornados y olas de calor récord: ¿el planeta en modo extremo?

Nieve en primavera, tornados y olas de calor récord: ¿el planeta en modo extremo?

Kathleen Martínez lidera la búsqueda de Cleopatra, una dominicana frente al misterio más antiguo de Egipto

El Gobierno de Guatemala lanza campaña nacional para reducir accidentes de tránsito

La sequía sigue golpeando Honduras: 33 municipios serán intervenidos ante amenaza alimentaria y crisis climática

Estados Unidos extendió por 30 días el permiso para comprar crudo ruso en tránsito en medio de la crisis en Ormuz