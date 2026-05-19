Martín Fierro 2026 en vivo: Mirtha Legrand fue ovacionada en medio de la ceremonia

Vicky Xipolitakis visitó a Georgina Barbarossa en su habitación de hotel durante la previa de los Premios Martín Fierro

Entre looks glamorosos, polémicas nominaciones y llamativos comentarios, este lunes, el hotel Hilton recibe a todo tipo de figuras para celebrar una nueva edición de los Martín Fierro de la televisión. Bajo la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia destacará a los mejores programas, conductores y periodistas del medio en el último año.

En la previa del evento, Pía Shaw comenzó a mostrar los preparativos del armado del salón antes de la ceremonia en el Hilton: “Se está poniendo los últimos detalles de esta ceremonia. Vamos a volver al salón, no falta nada para la alfombra roja”. Continuando con la transmisión, Vicky Xipolitakis abordó a Julieta Poggio en su habitación para conocer cómo se preparaba para la gran noche. “Estoy re feliz. Acá les muestro este vestido de Pucheta Paz, una locura, hoy quisimos hacer una inspiración al hate. En este último tiempo me afectó una cuestión, siempre la moda responde a comentarios. Así que hicimos esta bata que dice: “¿Querés un pedazo de mi sonrisa?”. Una parte de una canción de “piece of me” de Britney (Spears)”, afirmó la joven.

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Luego fue el turno de Pía, quien golpeó una de las puertas del hotel y fue recibida por Fabián Medina Flores, quien ayudaba a Flor de la V en sus preparativos. “Primero hicimos la preparación de la piel. Me exfolié, y después todo el make up para que la piel esté jugosa, hidratada, divina. Ahora estoy esperando, con mucho nervio. ¿Qué va a pasar? Hoy la mesa de Susana va a estar ocupada por Wanda Nara, no pensaba estar viva. Yo ya estoy contenta de que me hayan nominado”, relató la conductora en cuanto a los detalles de su look.

Continuando con esta seguidilla de figuras llegó el turno de Sofía Gonet, quien fiel a su estilo, reveló sus ansias por ganar el premio: “Estoy muy nerviosa, es un honor absoluto. me gané el de la moda y estoy chocha. Tengo ganas de ganarle a Ian. Con Ian somos amigos y jugamos con el romance, pero yo estoy muy loca, no quiero tener novios. No tengo cábalas para hoy, pero pedí muchas hamburguesas para todos los que me acompañan en mi habitación, mi mamá, mi representante, ahora me vienen a hacer el pelo, el maquillaje. Este sería mi segundo Martín Fierro, los guardo abajo de la tele”.

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En LAM, los panelistas discutieron los detalles del menú de los Martín Fierro

Aún así, lejos de su confianza habitual, Gonet reveló que no se tenía mucha fe: “Pero hoy no tengo expectativas de ganar. Acá tengo dos opciones de vestido, viste que después hacen fiesta, entonces capaz me cambio para estar cómoda. Acá tengo un de encaje más transparente, y este azul más cerrado. pero no es el que me voy a poner. Hoy es el día de la escarapela, y yo soy muy patriota. Entonces tenía ganas de hacer un vestido patria, con un diseñador que se llama Goñi. Hicimos un vestido con gazas, que es como una escarapela desarmada, con los colores de la bandera”.

Fue entonces cuando la transmisión dio inicio a la alfombra roja, conducida por Iván de Pineda, la China Ansa, Robertito Funes Ugarte y Sol Pérez. En ese marco, la panelista de Gran Hermano sorprendió con un vestido de color negro con transparencias y detalles de encaje, que resaltaba por su estructura tipo corset. Su pelo lucía peinado con ondas sueltas y voluminosas, cayendo sobre los hombros.

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El conductor de LAM dio detalles de su outfit para los Martín Fierro

En cuanto a su maquillaje, la joven enfatizaba sus ojos y utilizaba tonos neutros. La escena estaba iluminada con luz artificial, y el fondo combinaba tonos rosados y negros, con letras de gran tamaño visibles detrás de ella. “Estoy muy bien, contenta, ansiosa, con frío. Traje joyas, Vero de al canal en este vestidazo. pero ojo con lo que viene, es digno de la met”, expresó Pérez.

Las celebridades palpitan los Martín Fierro de la televisión 2026

Cuando el reloj marcó las 21, la ceremonia inició con la energía característica de la premiación. “Buenas noches, fuerte el aplauso, entrega número 54 del Martín Fierro, comenzó diciendo Santiago del Moro para luego golpear la cámara como hace habitualmente al inicio de cada transmisión de Gran Hermano. ”Una noche espectacular, el gran premio de la televisión, el que todos quieren, el que todos critican. De pie todo el mundo porque está Mirtha Legrand", comentó el conductor para la posterior ovación para la diva.

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Fue entonces cuando Luis Ventura subió al escenario y dijo: “Esta no es la noche de Aptra ni de la industria, es la fiesta de ustedes, porque ustedes la mantienen viva y vigente. Lo importante es que la televisión siga latiendo como ha latido a lo largo de 55 años de Aptra. Estamos en presencia de un Martín Fierro poblado y disputado. Lo vana ver a lo largo de las ternas. Aunque dieron el aplauso, quiero distinguir a una señora que a pesar de haber luchado con una bronquitis, a pesar del frío que hacía y de todas las contrariedades ella me llamaba por teléfono. Quiero distinguir a la señora Mirtha Legrand”.

La primera terna fue Cultural Educativo, la cual fue ganada por el programa Tierras (Telefe). “Gracias por permitirnos mostrar la Argentina y mostrar mucho más de la cultura gastronómica que hay en nuestro país”, dijo Germán Martitegui sobre el escenario. La siguiente categoría fue Panelista Femenina, en la cual fue premiada Analía Franchín de A la Barbarossa (Telefe). Sobre el escenario, la comunicadora expresó: “Empecé en el ’99, alguna vez me tenía que tocar. Estos últimos años fueron un poco turbulentos en mi vida, quiero agradecer a mi familia que me soportó muchas cosas. Hace un mes perdí a mi madre, que era mi fan número 1 y la crítica más zorra del mundo. Gracias”.

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Luego de que Santiago del Moro anunciara a La Peña de Morfi (Telefe) como el programa ganador en la terna Musical Lizy Tagliani y su equipo subieron al escenario. “Gracias a la Peña, es un poco de la familia, el asado, la música, el chisme, sacar el cuero. Una familia que he estado mucho tiempo tratando de conseguir y por segunda vez de darle una oportunidad a un niño de que tenga una familia. Y en un momento, alguno de los que están acá, se cag...en eso. Se cag...en la oportunidad de un nene de cuatro años, diciendo que era ladrona, pedófila y que me dedicaba a la trata de persona. Todo sin pensar que más allá del amor, más allá de lo que soy, soy el producto de una familia honrada, decente. Estoy agradecida de haber hasta acá, de muy pequeña me animaba mirando la tele. Aguante la televisión”.

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