Nieve en primavera, tornados y olas de calor récord: ¿el planeta en modo extremo?

La sucesión de olas de frío, calor, tormentas eléctricas y nevadas fuera de temporada evidencia una transformación significativa en los ciclos estacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas semanas, gran parte de Europa experimentó una de las olas de frío primaverales más intensas de los últimos años. Un anticiclón sobre el Atlántico Norte y una baja presión persistente sobre el sur de Escandinavia impulsaron aire ártico hacia el sur, provocando temperaturas entre 10 °C y 15 °C por debajo de los valores normales para la temporada.

Según Brendan Wood, meteorólogo de la firma británica de pronósticos MetDesk citado por el periódico británico The Guardian, las heladas nocturnas perjudicaron a agricultores y viticultores, especialmente en Francia, donde muchos productores encendieron fuegos para proteger sus viñedos de daños irreparables.

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Este tipo de frío extendido dejó de ser común en las últimas décadas, en un continente que, según expertos, se calienta más rápido que otras regiones del planeta debido directamente a la crisis climática. Además del impacto agrícola, el episodio desencadenó potentes tormentas eléctricas: entre el 11 y el 16 de mayo, se detectaron alrededor de 750.000 rayos en Europa y zonas próximas, lo que evidencia la intensidad de la inestabilidad atmosférica reciente.

La situación llevó a servicios meteorológicos estatales, como los de Serbia, a emitir alertas rojas por vientos intensos, lluvias abundantes y granizo. La baja presión avanzó hacia el noroeste europeo, cortando el flujo frío del norte y desplazando los vientos hacia el oeste, lo que preparó el escenario para un cambio climático radical.

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Del frío extremo a máximas históricas en Europa occidental

El continente europeo experimenta un salto abrupto del frío intenso al calor récord, mientras que diversas regiones de Estados Unidos afrontan tormentas invernales

Los modelos meteorológicos prevén un cambio drástico. Una extensa zona de alta presión se instalará en el oeste de Europa, permitiendo la llegada de aire cálido procedente del norte de África. Además, países como Francia e Inglaterra podrían registrar aumentos de temperatura de hasta 15 °C respecto a la semana anterior. En la península ibérica, se esperan máximas de entre 30 y 35 °C en España y Portugal, registros poco frecuentes para el mes de mayo.

Este salto térmico representa un reto directo para la población, tras días de heladas y frío intenso. Las mínimas nocturnas podrían superar incluso las máximas diurnas de la semana previa, un fenómeno que muestra la variabilidad del clima europeo. Estas fluctuaciones incrementan los riesgos para la agricultura, la salud pública y los sistemas energéticos, además de aumentar la posibilidad de tormentas eléctricas y fenómenos severos como granizo y vientos fuertes.

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El contraste entre el frío extremo y el calor repentino también pone a prueba la capacidad de adaptación de infraestructuras y servicios. En Francia, Inglaterra y el resto de Europa occidental, autoridades y ciudadanos ajustan sus rutinas a temperaturas récord para esta época del año. Los especialistas remarcan que este tipo de variaciones bruscas son cada vez más habituales en el contexto de cambio climático acelerado.

Estados Unidos ante fenómenos meteorológicos extremos

La llegada de una masa de aire cálido tras una semana de bajas temperaturas preocupa a autoridades y ciudadanos - Europa Press

Mientras Europa se adapta a condiciones extremas, Estados Unidos vive sus propios contrastes climáticos. En el noroeste, luego de una semana con temperaturas de hasta 30 °C, una masa de aire frío procedente de Canadá avanza hacia el sur y se encuentra con una zona de baja presión. Esto generará la segunda tormenta invernal del mes en regiones como Wyoming, el norte de Colorado y el noreste de Utah, con pronóstico de nevadas importantes.

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Las autoridades estiman acumulaciones de nieve de hasta 46 cm en áreas montañosas y vientos que podrían alcanzar los 96 km/h, provocando ventiscas y condiciones peligrosas para los automovilistas. El Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, ya registró presencia de ciervos mulos entre la nieve, escena poco habitual al final de la primavera boreal.

En el suroeste, la situación contrasta: persistentes vientos y baja humedad motivaron la emisión de alertas por riesgo extremo de incendios forestales en varios estados, lo que pone sobre la mesa el desafío de gestionar recursos naturales y adaptarse a cambios repentinos en el clima.

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En el centro y este del país, el choque entre masas de aire frío y zonas cálidas y húmedas aumenta la probabilidad de tormentas eléctricas severas. El Centro de Predicción de Tormentas de la agencia meteorológica estadounidense advirtió sobre un 15 % de riesgo de tornados el lunes en cuatro estados centrales, en una región donde viven cerca de 900.000 personas.

La sucesión de fenómenos extremos en Europa y América del Norte destaca la inestabilidad creciente del clima global. Los expertos coinciden en que la mayor frecuencia e intensidad de olas de frío, calor, tormentas y nevadas fuera de temporada son consecuencia directa de la crisis climática y el desequilibrio de los patrones atmosféricos tradicionales.

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