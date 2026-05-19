Moria Casán presentó a su nieto Dante en el Martín Fierro 2026 y deslumbró con un ampuloso vestido: “Él es mi hombre”

La conductora se destacó con un imponente look. La aparición del hijo menor de Sofía Gala (Video: Alfombra roja Martín Fierro 2026/ Telefe)

Moria Casán acaparó todas las miradas en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 con un vestido conceptual blanco de gran volumen, firmado por la dupla Pucheta-Paz, y compartió sus sensaciones sobre su nominación en la categoría Labor en Conducción Femenina. La conductora de La mañana con Moria llegó acompañada por su nieto Dante Della Paolera, en una noche que combinó despliegue teatral, familia y reconocimiento profesional.

Para la gala, La One eligió un vestido blanco de gran volumen, confeccionado en varias capas y volados, con un diseño estructurado que incluyó mangas amplias y cuello alto. La prenda, creación de los diseñadores Pucheta-Paz, se destacó por sus detalles plisados y una impronta teatral.

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“Esto tiene más de cien metros de tela”, detalló Moria Casán sobre su look de Pucheta-Paz en la alfombra roja de Martín Fierro 2026 (Telefe)

“Es una puesta en escena, soy una escenografía viviente y es una instalación. Esto tiene más de cien metros de tela”, afirmó la conductora al ser consultada sobre su elección. Al explicar el concepto detrás del look, señaló que no se trataba solo de moda, sino de un gesto artístico pensado para impactar en la alfombra roja. “Cuando lo vi dije: ‘Quiero llevar esto’, y por supuesto no puedo ir a sentarme con esto, pero lo quería mostrar porque después me voy a poner otra cosa”, explicó ante la consulta de China Ansa, para luego aclarar que llevará durante la premiación otro diseño que le permita sentarse.

El estilismo se completó con el cabello lacio y largo, flequillo recto y un maquillaje intenso, con énfasis en los ojos mediante delineado oscuro y labios en tono natural, a puro estilo “casanezco”. Moria agradeció a su equipo: “Todo el tiempo produciendo y queriendo dar lo mejor para este show que me honra”.

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La presencia de Dante Della Paolera (11 años), nieto de Moria e hijo de Sofía Gala y Julián Della Paolera, sumó un componente familiar a la noche. La conductora llegó con él a la alfombra roja y compartió un breve diálogo ante las cámaras, encantada de tenerlo a su lado.

Moria Casán estuvo acompañada por Dante, su nieto de 11 años

“¿Contento de acompañar a la abuela o no?”, le preguntó la China Ansa, a lo que Dante respondió afirmativamente, vestido con un esmoquin negro y lentes de sol. También recordaron juntos otro momento de premiación: “Él acompañó a su madre para cuando ganó la Concha de Plata en San Sebastián y fue uno de los actores. Tenía un año y medio”, relató Moria, subrayando la tradición de acompañamiento entre generaciones, casi como un amuleto para la gala.

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La noche es especial para Moria Casán por su nominación en la terna Labor en Conducción Femenina, gracias a su desempeño al frente de La mañana con Moria. La conductora se mostró emocionada y honrada: “Son seis conductoras más, además que estoy yo nominada. Muy honrada. Yo empecé el programa en noviembre. De cualquier manera, me parece bárbaro. Y venir acompañada por mi hombre. Este es mi hombre que me acompaña”.

La animadora destacó cómo su ciclo se instaló en la primera franja horaria de Eltrece. “Es un programa que pega mucho a la mañana. Me parece que es una fiesta increíble”.

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"Este es mi hombre que me acompaña”, destacó Moria, afectuosa sobre la compañía de su hijo Dante

La llegada anticipada al hotel y la magnitud del evento fueron señaladas por Moria como parte de la experiencia Martín Fierro: “Es la primera vez que me ubico en el hotel desde el mediodía porque salí de grabar y vine. Acá lo tenemos como un día de gran fiesta, es un evento hermoso donde estamos todos. Está buenísimo”.

Antes la conductora describió a Dante como un niño con personalidad definida y una imaginación que sorprende a su entorno. Entre sus actividades preferidas, sobresalen los juegos teatrales y la creación de personajes, lo que revela su inclinación natural hacia el arte dramático.

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Moria elogió la forma en que Sofía Gala ha criado a sus hijos, subrayando que la libertad, la contención y el estímulo han sido pilares fundamentales en el crecimiento de los dos niños. Según la artista, ambos chicos pudieron desarrollar sus intereses personales sin presiones externas.