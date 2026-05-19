Teleshow

Moria Casán presentó a su nieto Dante en el Martín Fierro 2026 y deslumbró con un ampuloso vestido: “Él es mi hombre”

La conductora impactó en la alfombra roja con un vestido conceptual de Pucheta-Paz y celebró su nominación, acompañada por el hijo menor de Sofía Gala

Guardar
Google icon
La conductora se destacó con un imponente look. La aparición del hijo menor de Sofía Gala (Video: Alfombra roja Martín Fierro 2026/ Telefe)

Moria Casán acaparó todas las miradas en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 con un vestido conceptual blanco de gran volumen, firmado por la dupla Pucheta-Paz, y compartió sus sensaciones sobre su nominación en la categoría Labor en Conducción Femenina. La conductora de La mañana con Moria llegó acompañada por su nieto Dante Della Paolera, en una noche que combinó despliegue teatral, familia y reconocimiento profesional.

Para la gala, La One eligió un vestido blanco de gran volumen, confeccionado en varias capas y volados, con un diseño estructurado que incluyó mangas amplias y cuello alto. La prenda, creación de los diseñadores Pucheta-Paz, se destacó por sus detalles plisados y una impronta teatral.

PUBLICIDAD

moria casán martín fierro dante
“Esto tiene más de cien metros de tela”, detalló Moria Casán sobre su look de Pucheta-Paz en la alfombra roja de Martín Fierro 2026 (Telefe)

“Es una puesta en escena, soy una escenografía viviente y es una instalación. Esto tiene más de cien metros de tela”, afirmó la conductora al ser consultada sobre su elección. Al explicar el concepto detrás del look, señaló que no se trataba solo de moda, sino de un gesto artístico pensado para impactar en la alfombra roja. “Cuando lo vi dije: ‘Quiero llevar esto’, y por supuesto no puedo ir a sentarme con esto, pero lo quería mostrar porque después me voy a poner otra cosa”, explicó ante la consulta de China Ansa, para luego aclarar que llevará durante la premiación otro diseño que le permita sentarse.

El estilismo se completó con el cabello lacio y largo, flequillo recto y un maquillaje intenso, con énfasis en los ojos mediante delineado oscuro y labios en tono natural, a puro estilo “casanezco”. Moria agradeció a su equipo: “Todo el tiempo produciendo y queriendo dar lo mejor para este show que me honra”.

PUBLICIDAD

La presencia de Dante Della Paolera (11 años), nieto de Moria e hijo de Sofía Gala y Julián Della Paolera, sumó un componente familiar a la noche. La conductora llegó con él a la alfombra roja y compartió un breve diálogo ante las cámaras, encantada de tenerlo a su lado.

moria casán martín fierro dante
Moria Casán estuvo acompañada por Dante, su nieto de 11 años

“¿Contento de acompañar a la abuela o no?”, le preguntó la China Ansa, a lo que Dante respondió afirmativamente, vestido con un esmoquin negro y lentes de sol. También recordaron juntos otro momento de premiación: “Él acompañó a su madre para cuando ganó la Concha de Plata en San Sebastián y fue uno de los actores. Tenía un año y medio”, relató Moria, subrayando la tradición de acompañamiento entre generaciones, casi como un amuleto para la gala.

La noche es especial para Moria Casán por su nominación en la terna Labor en Conducción Femenina, gracias a su desempeño al frente de La mañana con Moria. La conductora se mostró emocionada y honrada: “Son seis conductoras más, además que estoy yo nominada. Muy honrada. Yo empecé el programa en noviembre. De cualquier manera, me parece bárbaro. Y venir acompañada por mi hombre. Este es mi hombre que me acompaña”.

La animadora destacó cómo su ciclo se instaló en la primera franja horaria de Eltrece. “Es un programa que pega mucho a la mañana. Me parece que es una fiesta increíble”.

moria casán martín fierro dante
"Este es mi hombre que me acompaña”, destacó Moria, afectuosa sobre la compañía de su hijo Dante

La llegada anticipada al hotel y la magnitud del evento fueron señaladas por Moria como parte de la experiencia Martín Fierro: “Es la primera vez que me ubico en el hotel desde el mediodía porque salí de grabar y vine. Acá lo tenemos como un día de gran fiesta, es un evento hermoso donde estamos todos. Está buenísimo”.

Antes la conductora describió a Dante como un niño con personalidad definida y una imaginación que sorprende a su entorno. Entre sus actividades preferidas, sobresalen los juegos teatrales y la creación de personajes, lo que revela su inclinación natural hacia el arte dramático.

Moria elogió la forma en que Sofía Gala ha criado a sus hijos, subrayando que la libertad, la contención y el estímulo han sido pilares fundamentales en el crecimiento de los dos niños. Según la artista, ambos chicos pudieron desarrollar sus intereses personales sin presiones externas.

Temas Relacionados

Moria CasánDante Della PaoleraPremios Martín FierroMartín Fierro 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Martín Fierro 2026: todos los ganadores

Como ya es un clásico, APTRA premia lo mejor de la producción televisiva del año precedente. Aquí, los vencedores en la noche del Hilton, con transmisión en vivo por Telefe, y con Santiago del Moro a cargo de la conducción...

Martín Fierro 2026: todos los ganadores

Martín Fierro 2026 en vivo: Mirtha Legrand fue ovacionada en medio de la ceremonia

Las figuras fueron mostrando sus habitaciones, sus cambios de vestuario y sus expectativas antes de una ceremonia marcada por la moda, los cruces del espectáculo y la expectativa por los premios

Martín Fierro 2026 en vivo: Mirtha Legrand fue ovacionada en medio de la ceremonia

Mariana Brey habló de su supuesto enojo con Georgina Barbarossa en la previa del Martín Fierro: “No estaba llorando por eso”

La periodista se refirió en SQP a la versión de que se habría molestado con la conductora de A la Barbarossa por manifestar su preferencia por Analía Franchín en la categoría de Panelista femenina

Mariana Brey habló de su supuesto enojo con Georgina Barbarossa en la previa del Martín Fierro: “No estaba llorando por eso”

Beto Casella cuestionó a Wanda Nara por su nominación a los Martín Fierro: “Es la metáfora de la tele de hoy”

En la antesala de la ceremonia, el periodista opinó sobre el ascenso de la empresaria y defendió a quienes hicieron una carrera con estudio y experiencia

Beto Casella cuestionó a Wanda Nara por su nominación a los Martín Fierro: “Es la metáfora de la tele de hoy”

Las agresiones que recibió Toto Kirzner en Aeroparque: “Vas a arder en el infierno”

El actor, con mucho humor, relató en Sería increíble cómo un hombre lo enfrentó en la zona de arribos. Aseguró que el ataque fue por la polémica de 2024 por el sketch de un pesebre viviente que realizó

Las agresiones que recibió Toto Kirzner en Aeroparque: “Vas a arder en el infierno”

DEPORTES

Malas noticias en River Plate: se lesionó uno de los titulares ante Rosario Central y se perderá la final ante Belgrano

Malas noticias en River Plate: se lesionó uno de los titulares ante Rosario Central y se perderá la final ante Belgrano

Estallaron los memes con la convocatoria de Neymar al Mundial: del drama de Joao Pedro al “The Last Dance” junto a Messi y Cristiano

La carta con la que Valentín Barco se despidió del Racing de Estrasburgo: el club de la Premier League que lo espera

Los videos de las eufóricas reacciones por la convocatoria de Neymar al Mundial: la explosión de una leyenda y los gritos en su casa

El show de Ancelotti en Brasil: del estallido por Neymar al beso de su esposa y la presencia de su hijastra que se robaron los flashes

TELESHOW

Martín Fierro 2026: todos los ganadores

Martín Fierro 2026: todos los ganadores

Martín Fierro 2026 en vivo: Mirtha Legrand fue ovacionada en medio de la ceremonia

Mariana Brey habló de su supuesto enojo con Georgina Barbarossa en la previa del Martín Fierro: “No estaba llorando por eso”

Beto Casella cuestionó a Wanda Nara por su nominación a los Martín Fierro: “Es la metáfora de la tele de hoy”

Las agresiones que recibió Toto Kirzner en Aeroparque: “Vas a arder en el infierno”

INFOBAE AMÉRICA

El calor extremo se intensifica en Honduras y obliga a reforzar las medidas de prevención

El calor extremo se intensifica en Honduras y obliga a reforzar las medidas de prevención

Dos ecuatorianos y un colombiano van a juicio por tráfico de cocaína en tribunales de El Salvador

Estos son Los Mejores Lugares para Trabajar™ en México 2026: historias y aprendizajes detrás del listado de Great Place To Work® México

Bolivia al borde del colapso: el exembajador Jaime Aparicio advirtió una “convergencia explosiva entre crisis y crimen”

Laura Fernández arremete contra el Poder Judicial tras reunión con magistrados: “Hay persecución política y pifias que indignan al pueblo”