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Las agresiones que recibió Toto Kirzner en Aeroparque: “Vas a arder en el infierno”

El actor, con mucho humor, relató en Sería increíble cómo un hombre lo enfrentó en la zona de arribos. Aseguró que el ataque fue por la polémica de 2024 por el sketch de un pesebre viviente que realizó

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El actor, con mucho humor, relató en Sería increíble cómo un hombre lo enfrentó en la zona de arribos. El ataque fue por la polémica de 2024 por el sketch de un pesebre viviente que realizaron. Las agresiones que recibió

Durante una nueva emisión de Sería increíble por el canal de streaming Olga, Toto Kirzner relató en detalle el episodio de hostigamiento que vivió en el Aeroparque Jorge Newbery tras la polémica por la parodia del pesebre viviente presentada en diciembre de 2024. El actor, sin perder su humor característico, compartió cómo un desconocido lo abordó en público para increparlo de manera agresiva a raíz del sketch que desató un repudio masivo en redes y protestas frente al canal.

El actor regresaba de Ushuaia junto a Lizy Tagliani, Fer Otero y Evitta Luna cuando, mientras esperaba sus valijas en la zona de arribos, fue interceptado por un hombre que llamó su atención de forma insistente. El desconocido se acercó portando un teléfono celular y lo saludó por su nombre de pila: “Tomás”. Kirzner pensó que se trataba de un admirador pidiéndole una foto, pero el tono cambió abruptamente cuando el hombre le lanzó: “¿Vas a hacer un pesebre este año?”. Al responder negativamente, recibió una agresión verbal directa: “Porque vos sos un hijo de remil puta, yo te voy a explicar por qué”, comenzó a enumerar el hombre, ofuscado.

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toto kirzner
“¿Vas a hacer un pesebre este año? Porque vos sos un hijo de remil puta, yo te voy a explicar por qué”, reprodujo Toto Kirzner sobre las palabras del hombre que lo agredió (Sería increíble, Olga)

El actor intentó mantener la calma y acortar la conversación, pero el desconocido persistió con insultos y reproches: “Vas a arder en el infierno. Vos no podés hacer eso”. Frente a la hostilidad, la influencer Evitta Luna intervino para defender al hijo de Araceli González y Adrián Suar, enfrentando al hombre y exigiéndole respeto. “Primero te defiende tu mamá y ahora te defiende tu novia”, le lanzó el desconocido, provocando una salida humorística de Toto. “¡Me defiende mi mamá porque me ama, no como a vos, que seguramente nadie te ama!“, gritó el humorista.

La situación escaló hasta que un agente de seguridad del aeropuerto se acercó, aunque sin intervenir activamente. “Yo juré por mi mamá que esto te lo iba a decir en la cara”, recordó Kirzner sobre una de las frases que soltó el hombre. Tras varios minutos de tensión, el individuo se retiró. El actor expresó su incomodidad ante la escena, resaltando el impacto que la polémica generó más allá de la pantalla: “El chabón había frenado su actividad solo para putearme a mí”.

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“El chabón había frenado su actividad solo para putearme a mí”, relató Toto

La polémica por el pesebre viviente en Olga

La controversia que llevó al episodio de hostigamiento se originó en diciembre de 2024, cuando el ciclo Mi primo es así emitió una parodia satírica del nacimiento de Jesús. El sketch, protagonizado por Toto Kirzner, Martín Rechimuzzi, Evelyn Botto y Noelia Custodio, utilizó un tono irónico y referencias poco convencionales sobre la figura de la Virgen María y el rol de José.

El segmento fue compartido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó por su carácter irreverente. Miles de usuarios, periodistas y figuras públicas calificaron la representación como una “falta de respeto” hacia la fe cristiana, señalando que la emisión había cruzado los límites del humor, especialmente en vísperas de las Fiestas.

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El pesebre viviente de la polémica en Olga, en diciembre de 2024, que terminó en repudio y un pedido de disculpas

El rechazo al sketch no quedó circunscripto al ámbito digital. La repercusión fue tan profunda que agrupaciones católicas organizaron una convocatoria pública para realizar un rezo colectivo de desagravio frente a la sede del canal de streaming Olga. La protesta sumó la adhesión de fieles y referentes religiosos, quienes exigieron una disculpa pública y medidas reparadoras.

Ante la magnitud del escándalo y la protesta en vivo, los conductores de Mi primo es así abrieron la siguiente emisión leyendo un comunicado formal de disculpas. Aclararon que nunca existió la intención de burlarse de la religión ni de sus creyentes, y reconocieron un error de cálculo respecto a la sensibilidad del tema y la fecha elegida.

Por su parte, Toto Kirzner minimizó parcialmente el impacto al remarcar que se trató de un formato de parodia clásico y reciclado. Sin embargo, admitió que las consecuencias y las críticas recibidas eran lógicas dentro del actual clima social.

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