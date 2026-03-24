La trampa de los atajos: cuál es el verdadero obstáculo para adelgazar, según expertos

La combinación de dieta equilibrada y ejercicio regular es la fórmula consensuada por expertos para perder peso de forma saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de un peso saludable moviliza a millones de personas ante el aumento global del sobrepeso y la obesidad. Especialistas y organismos internacionales coinciden: no existe una solución rápida ni universal. El éxito depende de equilibrar dieta, ejercicio y hábitos sostenibles adaptados a cada persona.

Perder peso y mantenerlo requiere combinar alimentación y actividad física, según especialistas citados en un análisis de GQ México. Mientras la dieta influye más en la reducción del peso corporal, el ejercicio es clave para sostener los resultados y mejorar la salud general. Los expertos recomiendan evitar atajos y priorizar la constancia con hábitos que incluyan ambos factores.

Por qué combinar dieta y ejercicio es la clave, según expertos

El primer paso hacia una pérdida de peso eficaz consiste en comprender cómo interactúan la energía consumida y la energía utilizada por el cuerpo. Cuando una persona ingiere más calorías de las que gasta, aumenta el peso corporal y el porcentaje de grasa, lo que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, según mencionó la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Los especialistas advierten que no existen soluciones rápidas para combatir el sobrepeso y la obesidad, y aconsejan hábitos sostenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta relación también fue subrayada por la Organización Mundial de la Salud, que advierte sobre el impacto metabólico del exceso calórico en el desarrollo de patologías no transmisibles.

Los especialistas insisten en que el objetivo principal no es solo modificar la apariencia física. Mantener la masa muscular y la fuerza es fundamental para conservar la independencia, reducir los riesgos asociados al envejecimiento y contribuir a una mejor calidad de vida, de acuerdo con la Clínica Mayo, la Facultad de Medicina de Harvard y el Instituto Karolinska de Suecia.

El impacto de la dieta en la pérdida de peso

La dieta equilibrada representa el pilar más relevante para perder peso, de acuerdo con los expertos citados por GQ México y las recomendaciones de la Clínica Mayo, la Escuela de Salud Pública de Harvard y el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK). Aunque el ejercicio es indispensable como complemento, la alimentación influye de manera más determinante en la reducción del peso corporal.

El consumo regular de vegetales y frutas se asocia con mejores resultados en planes alimenticios saludables (Imagen ilustrativa Infobae)

Para lograr un peso saludable, se recomienda establecer un déficit calórico moderado de alrededor de 500 calorías diarias. Por ejemplo, si una dieta aporta unas 2.500 calorías, el objetivo sería gastar hasta 3.000 calorías al día para alcanzar ese equilibrio, según mencionó la Clínica Mayo.

Las fuentes advierten que las dietas extremas suelen ser insostenibles y pueden afectar la salud. Recomiendan priorizar la proteína, los vegetales, las frutas, los granos enteros, las grasas saludables y la fibra en cada comida, con el fin de asegurar saciedad y proteger la masa muscular durante el proceso.

Consultar a un profesional en nutrición resulta útil para adaptar el plan alimenticio, mantener un ritmo saludable y prevenir riesgos asociados a malos hábitos o excesos, como indicó la Facultad de Medicina de Harvard.

Cómo contribuye el ejercicio a mantener el peso perdido

Al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico y dos sesiones de fuerza semanales ayudan a mantener los resultados y prevenir el aumento de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física es parte esencial del proceso. GQ México refiere las guías de la Clínica Mayo, el Departamento de Salud de Estados Unidos, la Escuela de Salud Pública de Harvard y el Instituto Karolinska, que sugieren realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana.

Para fortalecer aún más la salud y mantener los logros, los expertos plantean aumentar el ejercicio aeróbico a 300 minutos semanales, distribuidos en varios días.

Además, se aconseja incluir dos sesiones de entrenamiento de fuerza semanales. Este tipo de actividad debe trabajar todos los grandes grupos musculares con el peso suficiente para completar entre doce y quince repeticiones, lo que ayuda a conservar la masa muscular y la densidad ósea durante la pérdida de peso.

Los especialistas coinciden en que la constancia resulta clave para alcanzar un peso saludable y mantenerlo en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio contribuye a evitar la recuperación del peso perdido y proporciona un mejor estado físico a mediano y largo plazo, según mencionó la Escuela de Salud Pública de Harvard y lo avala el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos.

Claves para un peso saludable y sostenible

Mantener los cambios en el tiempo es esencial para lograr resultados duraderos. La constancia suele superar los efectos de las dietas radicales o de los esfuerzos intensos de corta duración. Los especialistas recomiendan transformar el estilo de vida de manera gradual, incorporando tanto una alimentación saludable como la actividad física en la rutina diaria.

También resaltan la importancia de consultar a un experto y evitar planes improvisados. El acompañamiento profesional permite diseñar rutinas viables y monitorear el progreso, reduciendo así los riesgos de retrocesos o complicaciones de salud, según mencionó la Facultad de Medicina de Harvard.

GQ México insiste en que no se deben seguir dietas de moda, sino optar por elecciones saludables y sostenibles a largo plazo. Cuidar la nutrición, mantener el ejercicio regular y ser perseverante constituye la fórmula respaldada por especialistas de instituciones como la Clínica Mayo, Harvard y el Instituto Karolinska para promover la salud y evitar la recuperación del peso perdido.