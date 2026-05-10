Costa Rica

El nuevo laboratorio de robótica STEAM amplía el acceso a la educación tecnológica en San José, Costa Rica

La apertura de un espacio especializado en la escuela ChildHope incrementa la oferta de formación práctica para estudiantes de zonas con recursos limitados, impulsando el desarrollo de competencias en ciencia y tecnología desde edades tempranas

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Grupo diverso de estudiantes adolescentes trabajando en un laboratorio de robótica STEAM, con robots, laptops, impresoras 3D, y máquinas de corte láser.
El laboratorio de robótica STEAM en ChildHope de Los Cuadros ofrece educación tecnológica práctica a más de 230 estudiantes de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo laboratorio de robótica STEAM, situado en la escuela ChildHope en Los Cuadros de Purral, San José, comenzó a ofrecer educación tecnológica práctica a más de doscientos treinta estudiantes de comunidades vulnerables de Costa Rica. La iniciativa, producto de la colaboración entre el Programa Acronis Cyber Foundation y NetFusion bajo el paraguas de #TeamUp, busca no solo fortalecer competencias en ciencia y tecnología, sino también preparar a la próxima generación para las demandas de un mercado laboral en constante transformación, según información oficial difundida por Globe Newswire el 8 de mayo de 2026.

La inauguración oficial, celebrada el 5 de mayo, reunió a representantes de todas las organizaciones involucradas y ofreció una muestra del impacto inmediato de la iniciativa. El evento contó con presentaciones estudiantiles, demostraciones de robótica y actividades interactivas para docentes, familiares y miembros de la comunidad. Según datos proporcionados por el Programa Acronis Cyber Foundation, la escuela ya registra un aumento de la matrícula como reflejo de la demanda por educación basada en tecnología.

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El proyecto fue financiado por Acronis y NetFusion y concretado gracias a la colaboración de ChildHope Network y el socio local Eximo. La inversión incluyó la adquisición de kits de robótica, computadoras y tabletas, la creación de un puesto docente especializado y la infraestructura necesaria para garantizar la sostenibilidad. Eximo, por su parte, aportó donaciones de mochilas y útiles escolares.

El laboratorio STEAM impulsa formación integral y oportunidades futuras

El nuevo espacio educativo permite a los estudiantes investigar, diseñar y construir soluciones en tecnología, en un entorno interactivo que prioriza el desarrollo tanto de habilidades técnicas como socioemocionales. Jeff Danus, director de gestión estratégica de cuentas en Acronis, subrayó: “Cuando entras en esta aula y ves a los estudiantes construyendo, experimentando e imaginando lo que es posible, te das cuenta de que esto va mucho más allá de la tecnología; se trata de desarrollar el potencial”.

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Matt Daryoush, CEO de NetFusion, detalló a Globe Newswire que el laboratorio facilitará clases interactivas orientadas a mejorar el desarrollo cognitivo y fortalecer la resolución de problemas y la creatividad. Daryoush precisó que la iniciativa abre la puerta para que los estudiantes participen en competencias regionales de robótica, y evaluó: “Ver el entusiasmo y la implicación de los estudiantes refuerza por qué iniciativas como esta son importantes: esto es solo el inicio”.

La inauguración del laboratorio STEAM contó con demostraciones de robótica y ya impulsa un aumento en la matrícula escolar. (Visuales IA)
La inauguración del laboratorio STEAM contó con demostraciones de robótica y ya impulsa un aumento en la matrícula escolar. (Visuales IA)

Asimismo, los impulsores ponen énfasis en la importancia de la instrucción continua a tiempo completo y en la combinación de equipamiento moderno con recursos de enseñanza dedicados para garantizar resultados sostenibles.

La experiencia local refleja una tendencia global en educación tecnológica

Mary Mahon, presidenta de ChildHope Network, afirmó al medio que el laboratorio “es una plataforma de lanzamiento de sueños”. Atribuyó el aumento en la matrícula escolar al interés creciente de la comunidad en la educación innovadora y tecnológica.

El impacto de este proyecto en Los Cuadros de Purral es parte de una estrategia internacional más amplia liderada por el Programa Acronis Cyber Foundation, lanzado en 2018. Hasta la fecha, esta iniciativa ha construido más de 40 escuelas y aulas informáticas en el mundo, beneficiando a más de 65,000 personas, de acuerdo a datos oficiales citados por Globe Newswire.

Acronis, empresa suiza especializada en ciberprotección, opera en 15 oficinas y más de sesenta países. Su plataforma de ciberseguridad protege actualmente a más de 750.000 empresas y cuenta con una red de 21.000 proveedores de servicios.

El Programa Acronis Cyber Foundation y NetFusion financiaron la adquisición de kits de robótica, computadoras y recursos para la sostenibilidad del laboratorio. (Visuales IA)
El Programa Acronis Cyber Foundation y NetFusion financiaron la adquisición de kits de robótica, computadoras y recursos para la sostenibilidad del laboratorio. (Visuales IA)

Empresas tecnológicas y organismos de apoyo unen esfuerzos en beneficio social

La colaboración interinstitucional que permitió la creación del laboratorio integró a la compañía de servicios de TI NetFusion —focalizada en el sector sanitario y dental en Estados Unidos— y al proveedor costarricense de soluciones cloud y ciberseguridad Grupo Eximo.

El modelo de trabajo presentado por el Programa Acronis Cyber Foundation contempla la replicación de proyectos similares en otros países, mediante asociaciones estratégicas y financiamiento conjunto, buscando ampliar el acceso y las oportunidades educativas a nivel global.

La convocatoria para que más organizaciones participen en estas iniciativas sigue abierta y puede consultarse en la web oficial del programa Acronis Cyber Foundation TeamUp.

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