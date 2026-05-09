Deportes

El insólito gol en contra en el ascenso que definió un partido en la última jugada: “Fue el blooper del año”

Villa San Carlos perdió sobre la hora con Talleres de Remedios de Escalada por un grosero error y las imágenes se hicieron virales en las redes sociales

Guardar
Google icon
Villa San Carlos perdió en la última acción del juego ante Talleres de Remedios de Escalada con un insólito gol en contra

Un desenlace inesperado modificó el rumbo del encuentro que se disputó en el estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada, donde el local Talleres se quedó con los tres puntos tras vencer por 1-0 a Villa San Carlos. El partido, correspondiente a la fecha 15 de la Primera B Metropolitana, se definió en la última jugada con una acción que generó una ola de comentarios en redes sociales.

La igualdad persistía en el marcador mientras el encuentro se encaminaba al desenlace. En ese contexto, el arquero visitante, Tomás Akimenko, frenó las acciones en su área y, al intentar reanudar el juego tuvo un leve descuido, que Eugenio Olivera supo aprovechar. El delantero se acercó sigilosamente por detrás, le arrebató la pelota y remató cruzado. El intento desesperado del defensor Antonio Martínez por despejar terminó en otro grosero error y terminó convirtiendo el gol en su propio arco, sellando el único tanto del encuentro para el local.

PUBLICIDAD

La jugada, que rápidamente se viralizó, fue calificada por los usuarios como insólita y motivó los memes. Algunos de los comentarios que surgieron en las plataformas digitales expresaron frases como: “El arquero sacó todo y durmió en la última”, “fue el blooper del año”, “es peor lo de los defensores que lo del arquero”, “es un sketch de los 3 chiflados”, manifestaron los usuarios de las redes sociales ante el insólito desenlace.

Talleres de Remedios de Escalada ante Villa San Carlos por la Primera B
Talleres celebró la victoria ante Villa San Carlos

La secuencia fue decisiva: un error en la salida del arquero, sumado a la reacción tardía de la defensa, permitió que Talleres se quedara con una victoria en un partido sin grandes emociones previas. Este resultado deja al equipo local en una posición expectante dentro de la tabla, mientras que sumó frustración en el plantel de Villa San Carlos, que veía cerca un empate valioso para su lucha por salir del fondo de la tabla.

PUBLICIDAD

Luego del pitazo final, los jugadores de Talleres celebraron el triunfo en grupo, conscientes de la importancia de sumar de a tres en un torneo tan disputado. El entrenador local, Lucas Licht, analizó el desarrollo en conferencia de prensa y sostuvo: “San Carlos quería jugar de contra, pero estábamos siempre bien parados. Creo que es merecido el triunfo. Por lo que propusimos en cancha, fuimos un poquito más superiores y en las últimas jugadas la desgracia de ellos terminó en nuestro triunfo”.

El partido además tomó otro significado para Licht, quien tuvo su debut como entrenador a cargo de Villa San Carlos, por lo que confesó: “Era un rival especial para mí, obviamente por mi pasado, y por ahí después del gol estoy tranquilo, obviamente. Todos estos triunfos te alimentan porque lo luchaste, lo jugaste, lo corriste y te llevaste la victoria en el último minuto. Creo que en ese sentido es muy bueno para la cabeza nuestra y darnos cuenta que estamos para pelear ahí arriba. Creo que hoy son los tres puntos más importantes que sacamos del torneo por cómo se dio”.

Talleres de Remedios de Escalada ante Villa San Carlos por la Primera B
Eugenio Olivera, el autor de la jugada que terminó con gol en contra a favor de Talleres

Con este resultado, Talleres de Remedios de Escalada se ubica en el quinto puesto de la Primera B, acumulando 25 puntos tras haber sumado siete victorias, cuatro empates y tres derrotas. El próximo desafío será frente a San Martín de Burzaco, con el objetivo de seguir cerca de los primeros puestos.

En contraste, Villa San Carlos permanece en la vigésima posición entre veintidós equipos, con apenas 12 puntos después de registrar tres empates y ocho caídas. El equipo buscará recomponerse en su siguiente enfrentamiento ante Argentino de Merlo, en una campaña que hasta el momento ha estado marcada por la irregularidad.

Temas Relacionados

Talleres Remedios de EscaladaVilla San CarlosPrimera BDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors y Huracán van al alargue en los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera

El Xeneize y el Globo buscan meterse entre los ocho mejores equipos del fútbol argentino. Televisa TNT Sports

Boca Juniors y Huracán van al alargue en los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera

El grave error en la salida de Boca Juniors que derivó en el 1-0 de Huracán: el entredicho entre Brey y Milton Delgado

El Globo pegó de entrada en la Bombonera gracias a una presión asfixiante y el tanto de Leonardo Gil

El grave error en la salida de Boca Juniors que derivó en el 1-0 de Huracán: el entredicho entre Brey y Milton Delgado

Así quedó el cuadro de los octavos de final del Torneo Apertura tras la victoria de Belgrano en el clásico cordobés

El Pirata dio el golpe ante Talleres en el Kempes. La primera fase de eliminatorias de los playoffs del certamen local se cerrarán el domingo a la noche

Así quedó el cuadro de los octavos de final del Torneo Apertura tras la victoria de Belgrano en el clásico cordobés

Belgrano logró una histórica victoria por 1-0 ante Talleres en el clásico cordobés y se clasificó a los cuartos del Torneo Apertura

El Pirata volvió a ganarle a la T después de 25 años gracias al único gol de Francisco González Metilli. Espera por Independiente Rivadavia o Unión

Belgrano logró una histórica victoria por 1-0 ante Talleres en el clásico cordobés y se clasificó a los cuartos del Torneo Apertura

Galatasaray se consagró campeón en Turquía con una actuación clave de Mauro Icardi: el festejo especial con la China Suárez

El club de Estambul celebró un nuevo campeonato mientras crecen las dudas sobre la continuidad del máximo goleador a poco tiempo de que finalice su contrato

Galatasaray se consagró campeón en Turquía con una actuación clave de Mauro Icardi: el festejo especial con la China Suárez

DEPORTES

Boca Juniors y Huracán van al alargue en los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera

Boca Juniors y Huracán van al alargue en los octavos de final del Torneo Apertura en la Bombonera

El grave error en la salida de Boca Juniors que derivó en el 1-0 de Huracán: el entredicho entre Brey y Milton Delgado

Así quedó el cuadro de los octavos de final del Torneo Apertura tras la victoria de Belgrano en el clásico cordobés

Belgrano logró una histórica victoria por 1-0 ante Talleres en el clásico cordobés y se clasificó a los cuartos del Torneo Apertura

Galatasaray se consagró campeón en Turquía con una actuación clave de Mauro Icardi: el festejo especial con la China Suárez

TELESHOW

La intimidad de la bienvenida a Mirtha Legrand por parte su equipo de producción luego de la bronquitis: "Olé, olé, olé, olé..."

La intimidad de la bienvenida a Mirtha Legrand por parte su equipo de producción luego de la bronquitis: "Olé, olé, olé, olé..."

Griselda Siciliani mostró cómo se preparó para los Premios Platino: video en ropa interior y pasada en el hotel

Marta Fort se mostró a cara lavada y sus seguidores la llenaron de elogios

La sexy producción de fotos de La Joaqui y Sofía Gonet: "Podré ser sumisa, pero barata, jamás"

El alocado festejo de la China Suárez por el título que logró Mauro Icardi con el Galatasaray

INFOBAE AMÉRICA

Restricción de rutas migratorias en Centroamérica y nuevos riesgos para miles de personas según informe mundial de la OIM 2026

Restricción de rutas migratorias en Centroamérica y nuevos riesgos para miles de personas según informe mundial de la OIM 2026

Guatemala destina Q175.5 millones en primer pago del subsidio a combustibles para amortiguar el alza internacional

El nuevo laboratorio de robótica STEAM amplía el acceso a la educación tecnológica en San José, Costa Rica

Un ornitólogo holandés fue identificado como el “paciente cero” del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

El 34% de los centroamericanos y caribeños prefieren delivery para ver el Mundial