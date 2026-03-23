Qué provoca las arrugas en el rostro y cuáles son las mejores formas de retrasarlas, según expertos de Harvard

La principal causa de arrugas faciales después de los 40 años es la combinación de procesos biológicos y factores ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que transcurren los años, el rostro humano experimenta transformaciones visibles que generan inquietud en muchas personas adultas. La aparición de arrugas, la pérdida de firmeza y la redistribución de la grasa facial obedecen tanto a procesos biológicos inevitables como a factores ambientales y hábitos cotidianos.

Según el portal médico de la Universidad de Harvard, comprender qué origina el envejecimiento facial es clave para seleccionar estrategias de prevención y tratamientos eficaces que permitan desacelerar o atenuar sus efectos. La medicina ha identificado múltiples causas y soluciones, desde el impacto de la radiación ultravioleta hasta los avances en procedimientos estéticos, brindando alternativas para quienes buscan mantener una piel más joven.

El envejecimiento facial resulta de la interacción entre cambios internos y factores externos. Procesos como la redistribución de la grasa, el debilitamiento de los tejidos y la formación de arrugas se agravan con la exposición solar y el tabaquismo.

Cómo se manifiesta el envejecimiento facial

Aunque el envejecimiento facial no puede evitarse completamente, es posible ralentizar su avance mediante protección solar, nutrición adecuada y procedimientos médicos avalados por profesionales. Harvard Health subraya que estas medidas ayudan a conservar la salud y la apariencia cutánea durante más tiempo.

El portal médico de Harvard resalta la importancia de comprender el envejecimiento facial para seleccionar estrategias de prevención y tratamientos efectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo del tiempo, los signos en el rostro incluyen el retroceso del cabello que amplía la frente, el crecimiento leve de las orejas y la caída de la punta de la nariz por pérdida de firmeza en el tejido conectivo. Además, la grasa facial pierde volumen, se acumula y se desplaza hacia abajo, provocando que los rasgos antes redondeados se hundan y cambien de aspecto.

Esta transformación favorece la flacidez y la aparición de arrugas: desde pliegues profundos en la frente y entrecejo —llamados líneas de expresión— hasta arrugas finas asociadas a la pérdida de colágeno y el daño solar. Ambos tipos inciden en la textura y elasticidad del rostro.

Factores que aceleran el envejecimiento facial

Diversos hábitos y condiciones ambientales pueden acelerar el envejecimiento facial. Entre los factores más relevantes, Harvard Health destaca la radiación ultravioleta y el consumo de tabaco.

La exposición al sol daña las fibras de colágeno y elastina, lo que favorece arrugas prematuras y manchas. Por su parte, el tabaco perjudica la estructura cutánea y reduce el flujo sanguíneo, deteriorando la apariencia general del rostro.

La falta de hidratación, una alimentación inadecuada y el estrés prolongado también afectan negativamente la salud de la piel.

La falta de hidratación, una alimentación inadecuada y el estrés prolongado también afectan negativamente la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener un estilo de vida saludable y una rutina de autocuidado contribuye de manera significativa a conservar una piel más firme y con mejor aspecto a lo largo de los años.

Tratamientos y alternativas para un rostro más joven

Las recomendaciones para prevenir y tratar el envejecimiento facial sitúan la protección solar en primer plano. El uso diario de protector solar con al menos FPS 30 y sombreros de ala ancha se considera la mejor manera de mantener la piel joven, según Harvard Health. Además, la aplicación constante de cremas hidratantes puede mejorar temporalmente el aspecto de la piel seca y atenuar arrugas superficiales.

Los exfoliantes tópicos ayudan a eliminar células muertas, devolviendo brillo a la piel madura. Para resultados más profundos, las cremas recetadas con retinoides reducen arrugas y manchas hepáticas causadas por el sol, ya que estimulan la producción de colágeno y la renovación celular.

Entre los tratamientos médicos, el lifting facial es una cirugía que elimina el exceso de tejido y reafirma la piel flácida en la parte inferior del rostro. Su efecto suele ser duradero, aunque implica un costo elevado y, en ocasiones, la necesidad de intervenciones complementarias.

Los cuidados diarios del rostro, como el uso de protector solar y cremas, pueden retrasar la aparición de arrugas y mejorar la textura de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de las alternativas no quirúrgicas, las inyecciones de toxina botulínica se aplican para mitigar líneas de expresión en la frente y el entrecejo, al inmovilizar parcialmente los músculos responsables. Los rellenos dérmicos, especialmente el ácido hialurónico, son frecuentes en Estados Unidos y se emplean para dar volumen y disimular surcos alrededor de la boca y la nariz.

Vale destacar que el ácido hialurónico es más caro que el colágeno, pero su efecto puede durar hasta seis meses en los pliegues nasolabiales.

En todos los casos, Harvard Health enfatiza la importancia de ajustar expectativas y consultar a un profesional médico, ya que los resultados pueden variar según cada persona. Finalmente, aceptar los cambios que trae el paso del tiempo es una alternativa válida.