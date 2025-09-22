Cómo eliminar las arrugas en el rostro, cuello y manos con un ingrediente de cocina que es alto en colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento de la piel es un proceso natural que transforma la apariencia del rostro, cuello y manos. Uno de los elementos clave detrás de estos cambios es la disminución en la producción de colágeno y elastina, proteínas responsables de la firmeza y elasticidad dérmica. Especialistas en dermatología coinciden en que una dieta adecuada puede colaborar en el mantenimiento de la salud cutánea y en la reducción de arrugas.

Recientemente, diversos informes han destacado que un ingrediente de cocina, presente en muchas recetas populares, puede aportar altos niveles de colágeno al organismo. Este alimento es accesible y reconocido en la gastronomía global, aunque su potencial para el cuidado de la piel se ha dado principalmente en círculos especializados.

Con el paso del tiempo, la piel pierde capacidad para regenerar sus fibras estructurales, lo que genera la aparición progresiva de líneas y surcos. Factores como la exposición al sol, el tabaquismo, las alteraciones hormonales y la alimentación aceleran este proceso. La adopción de hábitos alimenticios que incluyan fuentes de colágeno contribuye a contrarrestar estos efectos. Aumentar la presencia de proteínas específicas en la dieta se ha consolidado como una recomendación frecuente en consultas de medicina estética y nutrición.

Gelatina: una fuente accesible de colágeno para la piel

El ingrediente del que se habla es la gelatina. Su consumo regular se relaciona directamente con una mayor disponibilidad de colágeno, proteína indispensable para la integridad de los tejidos y la recuperación de la elasticidad cutánea. Según la Fundación Española de la Nutrición, la gelatina posee una alta concentración de aminoácidos como glicina y prolina, esenciales para la síntesis de nuevo colágeno y elastina por parte del organismo.

“El colágeno presente en la gelatina puede absorberse y utilizarse en la formación de nuevas fibras dérmicas”, señala un informe de la fundación. La ingesta habitual de este alimento contribuye a que la piel conserve una textura uniforme y ayuda al retraso del envejecimiento visible en áreas como el rostro, el cuello y las manos. Además, la gelatina carece de grasas y colesterol, lo que la transforma en una alternativa accesible dentro de patrones de alimentación saludables.

Es importante mencionar que la capacidad del cuerpo para absorber el colágeno varía dependiendo de factores individuales, como la edad y la integridad de la flora intestinal. Es por eso que médicos y nutricionistas sugieren incorporar la gelatina como complemento de una dieta equilibrada más que como única solución.

El consumo continuo de gelatina es ideal para la piel y evitar envejecimiento prematuro

Diversos organismos especializados en nutrición recomiendan el consumo sostenible de gelatina como parte de la alimentación diaria. El portal de la Mayo Clinic respalda esta idea. “Las proteínas de origen animal, presentes en la gelatina, influyen de manera positiva en la vitalidad y elasticidad de la piel”.

“Una dieta rica en colágeno permite que los tejidos cutáneos mantengan su estructura durante más tiempo”, agrega el portal. Las principales fuentes coinciden en que la incorporación regular de gelatina favorece el aspecto de la piel pero requiere de constancia, ya que los cambios no ocurren de forma inmediata.

Otros alimentos que contribuyen al aporte de colágeno

Además de la gelatina, existen otros alimentos con alto contenido de colágeno. Productos como los caldos de huesos, pescados, mariscos y carnes magras aportan esta proteína de manera natural. Las claras de huevo, los lácteos y las semillas también brindan nutrientes esenciales para la producción interna de colágeno.

Las frutas cítricas, el pimiento rojo y los vegetales de hoja verde favorecen esta función por su concentración de vitamina C, que potencia el aprovechamiento de las proteínas animales. Incluir alimentos variados y no depender exclusivamente de suplementos asegura que el proceso de síntesis de colágeno sea más eficiente y seguro, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición.