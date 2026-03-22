Salud

Un nuevo medicamento experimental reduce hasta un 60% el colesterol “malo” y marca un avance en la prevención cardiovascular

Una píldora logró disminuir significativamente la grasa en sangre vinculada al riesgo cardíaco y podría facilitar el acceso al tratamiento

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La píldora experimental enlicitide reduce
La píldora experimental enlicitide reduce el colesterol LDL en un 60% y revoluciona la terapia oral para enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, millones de personas en todo el mundo conviven con niveles elevados de colesterol LDL, uno de los principales factores de riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. En ese sentido, una nueva píldora experimental logró reducir el colesterol LDL en cerca de un 60% en un ensayo clínico internacional dirigido por el Centro Médico UT Southwestern, resultado que iguala la eficacia de las terapias inyectables más avanzadas.

Este avance ofrece una alternativa accesible y sencilla para quienes enfrentan barreras con los tratamientos actuales y marca un hito en la prevención cardiovascular oral. Enlicitide es una píldora experimental que actúa sobre la proteína PCSK9 para disminuir de forma eficaz el colesterol LDL, conocido como “malo”.

En el mayor estudio realizado hasta la fecha, se reclutaron 2.909 pacientes con aterosclerosis o riesgo de enfermedad cardiovascular. El medicamento permitió alcanzar una reducción significativa del colesterol en la mayoría de los participantes, manteniendo los resultados durante un año.

Este nuevo tratamiento oral, desarrollado como alternativa a las inyecciones, demostró en ensayos de fase tres una disminución del 60% en los niveles de colesterol LDL, según el Centro Médico UT Southwestern. El fármaco podría facilitar el acceso al tratamiento para millones de personas para quienes las terapias actuales no son suficientemente accesibles o efectivas.

Además de su efecto sobre el colesterol LDL, se observaron mejoras en marcadores adicionales como la apolipoproteína B y la lipoproteína(a).

Antecedentes científicos del colesterol LDL

El colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, ha sido identificado durante décadas como un componente central en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Niveles elevados de LDL están directamente asociados a la formación de placas en las arterias, fenómeno que incrementa el riesgo de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular isquémico. Esta relación causal ha sido documentada en numerosos estudios epidemiológicos y ensayos clínicos internacionales.

El ensayo clínico internacional, con
El ensayo clínico internacional, con 2.909 pacientes de alto riesgo cardiovascular, demuestra resultados sostenidos de reducción del colesterol con enlicitide (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hito fundamental en la comprensión del metabolismo lipídico fue el descubrimiento del receptor LDL en las células hepáticas por Michael Brown y Joseph Goldstein en el Centro Médico UT Southwestern. Este avance, que les valió el Premio Nobel de Medicina en 1985, permitió el desarrollo de las estatinas, medicamentos orales que desde entonces constituyen la base del tratamiento para reducir el colesterol LDL en la población general y en pacientes de alto riesgo.

En años posteriores, la investigación de Helen Hobbs y Jonathan Cohen, también en UT Southwestern, aportó evidencia genética y clínica sobre la importancia de la proteína PCSK9. Su trabajo demostró que variantes genéticas que reducen su actividad permiten una mayor eliminación de colesterol LDL por el hígado, minimizando el riesgo cardiovascular.

Este conocimiento impulsó el diseño de los inhibidores de PCSK9, inicialmente formulados como terapias inyectables, capaces de reducir el colesterol LDL hasta en un 60% en pacientes con hipercolesterolemia familiar o enfermedad cardiovascular establecida.

Ventajas de la terapia oral frente a los tratamientos inyectables

Aunque los inhibidores de PCSK9 inyectables han mostrado resultados robustos en la reducción del colesterol LDL y en la prevención secundaria de eventos cardiovasculares, su uso masivo se ha visto limitado por el alto costo, la necesidad de administración subcutánea periódica y barreras administrativas en los sistemas de salud. Estos factores han restringido el acceso, especialmente en países con menos recursos o en pacientes con dificultades para recibir inyecciones de forma regular.

Inhibidores de PCSK9 inyectables presentan
Inhibidores de PCSK9 inyectables presentan alta eficacia pero su costo limita su uso en sistemas de salud públicos

La llegada de enlicitide, una molécula oral que actúa sobre el mismo objetivo terapéutico, representa un cambio de paradigma. Según especialistas del Centro Médico UT Southwestern, la administración diaria por vía oral podría incrementar la adherencia al tratamiento, facilitar el seguimiento médico y reducir costos logísticos.

En los ensayos clínicos, la mayoría de los participantes ya recibía estatinas, pero mantenía un valor medio de colesterol LDL de 96 mg/dl, cifra superior a los objetivos recomendados de 70 mg/dl para personas de alto riesgo o 55 mg/dl para quienes han sufrido eventos cardiovasculares previos.

Tras 24 semanas de tratamiento con enlicitide, una proporción significativa de pacientes logró alcanzar los parámetros de colesterol LDL avalados por las guías internacionales, superando las limitaciones de acceso y comodidad asociadas a las terapias inyectables.

Próximos pasos y respaldo científico

Actualmente, está en marcha un ensayo clínico de resultado cardiovascular para determinar si la reducción de colesterol LDL obtenida con enlicitide se traduce en una menor incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares.

El Centro Médico UT Southwestern comunicó que la farmacéutica Merck financió el estudio y que la Dra. Ann Marie Navar, directora de la investigación, ha recibido honorarios de consultoría tanto de Merck como de otras compañías vinculadas al desarrollo de terapias cardiovasculares.

Un ensayo clínico en curso
Un ensayo clínico en curso evaluará si la reducción de colesterol LDL con enlicitide se asocia a menor incidencia de eventos cardiovasculares mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de enlicitide como opción oral no solo destaca por haber alcanzado la mayor reducción de colesterol LDL observada con un medicamento de este tipo desde la introducción de las estatinas, sino que también abre la posibilidad de una estrategia de prevención cardiovascular más inclusiva y sostenible para millones de personas con necesidades no cubiertas por los tratamientos convencionales.

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