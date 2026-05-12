Una encuesta confirma que el caso Adorni impactó negativamente entre los votantes de Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, abraza a Manuel Adorni, su portavoz y candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires en un acto de campaña en la capital argentina. 14 mayo, 2025. REUTERS/Tomas Cuesta

El humor social está cambiando entre los votantes de Javier Milei. Las denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó la frontera entre quienes apoyan y rechazan al Gobierno, y parece haber alcanzado a la base de apoyo electoral de La Libertad Avanza (LLA).

Así lo corroboró una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), que depende de la Facultad de Psicología de la UBA. El relevamiento, que alcanza a 4.711 casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), señala que el 46,4% de los consultados que votaron a LLA en la segunda vuelta de 2023 afirman que el caso Adorni empeoró la imagen que tenían del Gobierno. De ese grupo, el 31% advierte que la “empeoró mucho”, y el 16,4% “la empeoró un poco”.

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Otras preguntas que hizo el estudio apuntan la visión crítica de los propios sobre la evolución del escándalo. Solo el 32,4% de los votantes de Milei creen que Adorni debe “seguir en el cargo y resistir”. Un 31,8% considera que debe renunciar, y el 10,4% entiende que debería “pedir licencia temporalmente”. El 24,8% plantea que debería “dar explicaciones públicas más detalladas”. Es decir, la mayoría no está conforme con el desempeño del ministro.

Más del 62% considera que influyó negativamente el caso Adorni. La cifra trepa al 46% entre los votantes de Milei

Ante la pregunta “¿Cuánto afecta este caso a uno de los principales argumentos con los que Milei llegó al poder, como la lucha contra “la casta” y la corrupción?“, el 62,2% de los consultados que respaldaron a Milei en el balotaje cree que afecta ”algo o mucho". Además, el 43,5% de este grupo afín a los libertarios respondió que Adorni es “culpable” o “más culpable que inocente” acerca las denuncias en su contra, frente a la requisitoria de lo que se conoce del caso.

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Todos los datos son peores y más negativos si se incluyen a los votantes de Sergio Massa en la segunda vuelta de 2023. En la evaluación general, 7 de cada 10 personas consideran que detrás del caso Adorni hay “hechos reales y graves” de corrupción, y el 66% considera que debería ser echado el jefe de Gabinete.

Pero lo saliente es que se corrobora la tendencia del desgaste del gobierno libertario en su base electoral. Al menos es lo que sucede en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, una de las regiones más reacias al oficialismo y más castigadas por el modelo económico.

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El relevamiento de la encuesta OPSA

El trabajo, a cargo del director de la OPSA, Gustavo González, expone que el 97,3% de los consultados estaba al tanto del tema, y concluye que si bien persiste la polarización y cierta “reafirmación identitaria” entre oficialistas y opositores (donde la percepción negativa supera el 90%), esa grieta se licuó en lo que respecta a la situación del jefe de Gabinete.

“Aun así, incluso dentro del electorado oficialista, aparecen señales de desgaste político. Un sector importante de los votantes de Milei reconoce que el caso perjudica al gobierno, afecta la narrativa anticasta y puede influir sobre apoyos futuros. Este dato resulta especialmente relevante porque sugiere que el impacto del caso no se limita exclusivamente al electorado opositor, sino que comienza a generar tensiones y contradicciones también dentro de la propia base de apoyo oficialista”, remarca el informe de la UBA.

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El estudio señala también que el caso Adorni puede convertirse en un “leading case” para la gestión Milei que erosione la legitimidad del Gobierno, como lo fue la “foto de Olivos” para el ciclo de Alberto Fernández.

“Ambos episodios comparten características relevantes: afectan dimensiones simbólicas y morales centrales del oficialismo, generan percepciones de contradicción entre discurso y conducta, y poseen una elevada capacidad de viralización mediática y emocional”, sugiere como hipótesis el informe de Gustavo González.

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Las opiniones sobre qué debería hacer Milei con Manuel Adorni, según la OPSA

El rol de los medios y la justicia

La interpretación sobre la cobertura mediática refleja la polarización política del país. El 36,2% señala que los medios investigan un tema importante, pero casi otro tercio (28,1%) opina que los medios exageran intencionalmente para dañar al Gobierno. Entre los votantes de Milei, el discurso de persecución mediática es dominante: el 54,2% cree que la prensa sobredimensiona el conflicto. En cambio, entre quienes apoyaron a Sergio Massa, el 49,8% sostiene que los medios investigan “hechos relevantes”.

En cuanto a la Justicia, la visión es abrumadoramente negativa: el 71,8% cree que el funcionamiento actual favorece la corrupción por impunidad y falta de sanciones. Por otra parte, el 81,2% confía en que penas más severas y efectivas podrían reducir la corrupción.

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Encuesta de OPSA sobre el caso Adorni

¿Cae el apoyo electoral?

La encuesta también preguntó si este tipo de situaciones puede influir en un voto futuro hacia Milei. El 66,4% de los consultados contestó que sí, incluso una proporción alta de votantes de LLA consideraron que puede determinar “algo” (22,7%) o “mucho” (30,6%) el apoyo a Milei en las próximas elecciones.

En las últimas semanas, otros sondeos corroboraron la caída de la imagen del Gobierno en términos de popularidad. La consultora Atlas Intel apuntó que el 63% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial, frente al 35,5% que la apoya. La consultora Zubán Córdoba también validó que existe una proporción alta de votantes de Milei que siente que “lo defraudó”. Desde el punto de vista del consumo, un relevamiento de Zentrix registró que el 70% de los votantes de LLA contestaron que su salario perdió contra la inflación.

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Ante todo, cabe señalar que estas proyecciones de opinión pública sobre el voto futuro tienen un alcance predictivo limitado, sobre todo ante la evidencia de las elecciones de años anteriores donde los sondeos no pudieron captar el sentido del sufragio. Lo que termina definiendo las voluntades del electorado es la oferta política de candidatos, y la situación social y económico que está atravesando la sociedad al momento de la elección. Falta mucho para que se ordene ese mapa.

Ficha técnica la encuesta

Tipo de investigación: Cuantitativa.

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Modalidad: Encuestas On-Line GEOLOCALIZADAS.

Contactabilidad: La invitación a completar la encuesta se realiza a través de redes sociales, según parámetros de geolocalización.

Universo: Población general, mayores de 18 años.

Tamaño de la muestra: 4.711 casos. Error muestral ±1,4%; nivel de confianza 95%.

Cobertura geográfica: AMBA.

Diseño muestral: Muestra probabilística al azar simple, ponderada por parámetros poblacionales de género, edad, educación y voto en la 2º vuelta de las elecciones generales. La aleatorización se realiza a través de los algoritmos de distribución de publicaciones de las redes sociales.

Fecha de campo: 8 al 10 de mayo de 2026.