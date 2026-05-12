Tras el ataque masivo de Rusia sobre Ucrania, Zelensky afirmó que responderán “de la misma manera”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, señaló este martes que Rusia ha decidido de forma unilateral poner fin a la tregua parcial que estaba en vigor hasta el lunes con un ataque nocturno de más de 200 drones contra varias regiones y bombas aéreas en el frente, por lo que Kiev responderá “de la misma manera”.

“Rusia misma decidió poner fin al silencio parcial que había durado varios días”, señaló en un mensaje en sus redes sociales, en las que dio cuenta de los 216 drones de diferente tipo que Rusia había lanzado contra Ucrania en las últimas horas.

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De acuerdo con la Fuerza Aérea, las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar 192 drones, si bien otros veinticinco impactaron en diez ubicaciones del país la pasada noche.

Según Zelensky, se derribaron drones suicidas en las regiones de Dnipropetrovsk, Yitómir, Mikoláyiv, Sumi, Járkov y Cheríguiv, así como en Kiev y su provincia.

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Bomberos ucranianos trabajan entre los escombros y el humo de un edificio destruido tras el masivo ataque ruso denunciado por Volodimir Zelensky contra Ucrania. (Captura de video)

Según el viceprimer ministro para la Recuperación, Olekí Kuleba, los rusos atacaron por la mañana instalaciones de infraestructura ferroviaria en la región de Dnipropetrovsk, lo que provocó que el maquinista de un tren resultara herido mientras se dirigía a un refugio.

A su vez, el jefe de la Administración Militar de la Región de Kiev, Mikola Kalashnik, indicó que durante la noche los ataques rusos dañaron una guardaría, donde se produjo un incendio en el techo, un edificio residencial de cuatro pisos cercano y dos casas.

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En la región de Kharkiv, Rusia atacó con un dron suicida una empresa en el distrito de Kúpiansk y con otro una vivienda particular en la capital regional.

En la provincia de Cherníguiv, se incendió una vivienda como resultado de un impacto. Otro impacto de un dron suicida se produjo en el terreno de propiedades privadas, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).

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Un edificio se consume en llamas en Ucrania tras un ataque masivo denunciado por Volodimir Zelensky. (Captura de video)

En el bombardeo resultaron dañadas instalaciones energéticas, edificios de apartamentos y una guardería, y también hubo un ataque contra una locomotora ferroviaria civil.

“Hemos dicho que responderemos de la misma manera a todos los pasos rusos. Rusia debe poner fin a esta guerra, y es Rusia la que debe dar el paso hacia un alto el fuego real y duradero”, recalcó Zelensky.

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“Hasta que eso ocurra, las sanciones contra Moscú son necesarias y deben mantenerse y reforzarse”, insistió.

Para el mandatario, es importante que no haya un debilitamiento de la presión y que los socios de Ucrania “no se aparten”, sino que “sigan trabajando juntos por la seguridad, la justicia y una paz fiable”.

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Un bombero ucraniano trabaja en medio del denso humo de un edificio en llamas o destruido en Ucrania, después de un masivo ataque ruso que Volodimir Zelensky denunció. (Captura de video)

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este martes que sus defensas antiaéreas derribaron 27 drones ucranianos de largo alcance tras el fin de la tregua de tres días, que fue acordada con mediación del presidente de EEUU, Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.

La tregua, que estuvo en vigor desde el sábado hasta este lunes, fue respetada a duras penas y ambos bandos se acusaron mutuamente de ataques contra sus posiciones en varios sectores del frente, además del lanzamiento de miles de drones, cuyos objetivos incluían tanto territorio ucraniano como la retaguardia rusa.

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(con información de EFE)