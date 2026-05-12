Economía

Mercados: caen las bolsas internacionales tras un elevado dato de inflación en los EEUU

Los índices de Wall Street ceden un 1%, mientras que el S&P Merval porteño resta 1,3%. Una nueva escalada del petróleo impulsa a las acciones del sector, como YPF y Vista Energy

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Wall Street cae desde niveles récord.
Wall Street cae desde niveles récord.

Los mercados bursátiles internacionales operaban en baja este martes por esperables toma de ganancias tras las mejoras registradas en la jornada previa y atentos a datos claves, como el precio del petróleo.

A las 12:30 horas, los principales indicadores de Wall Street bajan en un rango de 0,5% a 1,4%, luego de conocido un elevado dato de inflación en los EEUU.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja 1,3%, en los 2.793.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restan un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube tres unidades para la Argentina, en los 499 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York se suceden bajas acordes a la tendencia general del mercado. Encabezan las caídas Bioceres (-12%), Banco Supervielle (-4,2%) y Edenor (-3,6%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:30 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:30 horas)

En contraste, una nueva suba próxima al 4% para la cotización internacional del petróleo potencia los precios de las acciones de empresas ligadas a la actividad. YPF gana 0,6%, a USD 45,21, Vista Energy asciende un 3,3% y Tenaris avanza 0,5 por ciento.

El crudo Brent del Mar del Norte gana un 3,5%, a USD 37,80 el barril con entrega en julio, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI) para junio sube un 3,8%, a 101,80 dólares.

El IPC (índice de precios al consumidor) de EEUU avanzó 0,6 mensual en abril, en línea con lo esperado. Este registro representó una baja respecto al 0,9% mensual de marzo, afectado por el impacto del conflicto en Medio Oriente. En términos interanuales, el registro fue de 3,8%, levemente por encima de la expectativa de 3,7% anual, así como también del 3,3% anterior.

“En esta oportunidad, la mayor contribución a la variación mensual se dio en el segmento de servicios (0,3 punto), que superaron a energía (0,27 punto) después de lo que había sido la fuerte contribución de este último a la suba de marzo. Al respecto, los servicios se aceleraron hacia el 0,5% mensual desde el 0,23% mensual, mientras que energía se desaceleró desde el 10,9% mensual previo hacia el 3,81% mensual”, detallaron los analistas de Balanz Research.

“En particular, de la contribución de 0,3 punto total de servicios, el segmento que más repercutió en la inflación fue el de vivienda (0,21 punto) que aumentó 0,6% mensual, acelerándose respecto al 0,3% mensual previo. El IPC núcleo, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,4% mensual y 2,8% anual, ambos por encima del 0,3% mensual, y del 2,7% anual esperados”, acotaron desde Balanz.

En el plano doméstico, los analistas de mercado recalcan que se aguarda el resultado de una licitación de Letras del Tesoro, que se realizará el miércoles, y el dato de la inflación de abril, que se informará el jueves 14, a las 16 horas.

Según un reciente sondeo de Reuters, se proyecta que el IPC (Índice de Precios al Consumidor del INDEC) se ubicaría en torno a 2,5%, desacelerándose tras la variación del 3,4% registrada en marzo.

Este lunes se conoció que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, medida por la Dirección de Estadísticas porteña, arrojó un 2,5% mensual en abril.

“Esperamos una inflación en abril en torno al 2,6% mensual, marcando una desaceleración frente al salto de marzo” dijo Elisabet Bacigalupo, responsable de análisis macroeconómico de Abeceb.

“Sin embargo, el registro seguiría siendo elevado: la núcleo continúa cerca del nivel general, los regulados y servicios mantienen inercia, y rubros como transporte, salud, alquileres y expensas siguen evitando una baja más contundente del IPC”, añadió.

“Las dos principales noticias del día son el dato de inflación de abril de CABA (...) y la caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos”, afirmó Max Capital.

El Ministerio de Economía hará su primera licitación de deuda de corto plazo del mes, con la que busca cubrir vencimientos y extender plazos, en provecho de la liquidez interna ante el cierre parcial para acceder a los mercados internacionales.

“El Tesoro anunció los términos de la licitación de esta semana, programada para el miércoles, en la que enfrenta vencimientos por 11,2 billones de pesos -incluyendo los pagos de ‘Boncer’ que se hicieron el lunes-”, afirmó Max Capital.

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