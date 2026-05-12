Salud

¿Pollo con piel blanca o amarilla? Cuál es la diferencia y beneficios para la salud

Especialistas explican qué factores influyen en las diferencias entre ambos tipos y cómo pueden impactar en la elección de los consumidores

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Dos pollos enteros crudos, uno de piel blanca y otro de piel amarilla, sobre una tabla de madera con romero y ajos en una cocina.
La diferencia entre pollo amarillo y blanco radica en la alimentación del ave y no afecta su valor nutricional ni calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que el color de la piel del pollo determina su calidad o valor nutricional está muy extendida, pero no cuenta con respaldo científico. Según la Federación Avícola Catalana y organismos oficiales, la diferencia entre el pollo amarillo y el pollo blanco se debe exclusivamente a la alimentación de las aves. Este aspecto no modifica su composición nutricional, ni implica ventajas o desventajas para la salud. Ambos tipos cumplen estándares sanitarios y ofrecen los mismos beneficios dentro de una dieta equilibrada.

El color responde únicamente a la presencia o ausencia de pigmentos en la dieta del animal y no está relacionado con métodos de crianza, rusticidad o procesos tradicionales, según subrayan fuentes del sector avícola y especialistas en nutrición.

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Cuál es la diferencia entre el pollo con piel blanca o amarilla

La diferencia fundamental entre el pollo con piel amarilla y el de piel blanca radica en los pigmentos presentes en la alimentación del ave. El color amarillo se produce cuando el pienso incluye carotenoides, pigmentos naturales que se encuentran en el maíz y otros vegetales. Estos compuestos se absorben y se depositan en la piel y la grasa del pollo, generando una coloración más o menos intensa, según la Federación Avícola Catalana.

En contraste, cuando la dieta del animal no contiene carotenoides ni pigmentos autorizados, la piel permanece blanca o ligeramente rosada. Ni el método de cría ni el bienestar animal influyen en el color. Tanto la Unión Europea como el Código Alimentario Argentino regulan el uso de estos aditivos, que deben estar autorizados y pasar controles estrictos de seguridad e inocuidad. Así, ambos tipos de pollo llegan al consumidor bajo las mismas exigencias sanitarias y con controles equivalentes.

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Dos pollos enteros crudos sobre una tabla de madera. Uno tiene piel blanca y el otro piel amarilla. Al fondo, un recipiente con hierbas y utensilios de cocina cerca de una ventana.
El color amarillo en la piel del pollo se debe a los carotenoides presentes en la dieta, especialmente provenientes del maíz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Federación Avícola Catalana aclara que la producción de pollos de ambos colores responde únicamente a preferencias del mercado y costumbres regionales, sin que existan diferencias en la calidad ni en los controles aplicados.

Cuál es mejor para la salud

Desde el punto de vista nutricional, no existe diferencia significativa entre el pollo amarillo y el blanco. Ambos aportan proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B (como la niacina y la B6), minerales esenciales como fósforo y zinc, y bajo contenido de grasa cuando se consume sin piel, según la Fundación Española de la Nutrición y la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Una porción estándar de 100 gramos de carne de pollo cocida y sin piel contiene aproximadamente 22 gramos de proteínas y menos de 3 gramos de grasa, de acuerdo con datos de la Fundación Española de la Nutrición y el Ministerio de Salud de Argentina. El color de la piel no modifica estos valores.

Una persona con una camiseta oscura sujeta una pata de pollo asada con la mano derecha y un tenedor con la izquierda sobre un plato de ensalada.
El consumo de pollo, ya sea con piel amarilla o blanca, aporta proteínas, vitaminas B y minerales esenciales sin diferencias por el color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas del Hospital Clínic de Barcelona y la Mayo Clinic recomiendan priorizar la frescura al escoger pollo: el producto debe tener olor neutro, color uniforme y textura firme. No se aconseja elegir el pollo por el color de la piel, ya que este no influye en la calidad nutricional ni en los beneficios para la salud.

Por lo tanto, el pollo, sea amarillo o blanco, constituye una fuente de proteínas magras adecuada para todas las edades y puede formar parte de una dieta equilibrada, siempre que se consuma fresco y adecuadamente manipulado.

¿Es recomendable comer la piel del pollo?

La piel del pollo aporta sabor y jugosidad, pero contiene principalmente grasa, en su mayoría saturada. Consumir la piel de forma ocasional no representa un riesgo para personas sanas, pero su ingesta habitual puede incrementar el aporte calórico y de grasas saturadas, lo que no es recomendable para quienes presentan riesgo cardiovascular, colesterol elevado o sobrepeso.

La Fundación Española del Corazón y la Mayo Clinic aconsejan retirar la piel antes de cocinar o consumir el pollo para reducir la ingesta de grasas y calorías. Por ejemplo, 100 gramos de muslo de pollo asado con piel aportan cerca de 200 kilocalorías y 8 gramos de grasa, mientras que sin piel el aporte calórico y lipídico se reduce casi a la mitad.

Una persona retira la piel a un pollo entero crudo en una tabla de cortar de madera. Un cuchillo y un montón de piel de pollo ya quitada se ven junto al ave.
Especialistas aconsejan retirar la piel del pollo para disminuir la ingesta de grasas saturadas y reducir el aporte calórico

No obstante, la piel contiene pequeñas cantidades de vitaminas liposolubles y puede ser consumida de manera ocasional en una alimentación variada. La clave, según la Academia Española de Nutrición y Dietética, es la moderación y la elección de métodos de cocción saludables, como el horneado, hervido o a la plancha.

El consumo de pollo, independientemente del color de su piel, es seguro y saludable si se elige un producto fresco y se mantiene una manipulación higiénica. La decisión de consumir la piel debe basarse en las necesidades individuales y en las recomendaciones médicas, priorizando siempre una dieta equilibrada y baja en grasas saturadas.

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