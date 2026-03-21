5 hábitos diarios recomendados por un psiquiatra para mejorar el bienestar emocional

El psiquiatra Fernando Mora destaca la importancia de los hábitos saludables para mejorar el bienestar emocional en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar hábitos saludables en la vida diaria puede cambiar de manera notable el bienestar emocional, de acuerdo con el psiquiatra Fernando Mora. A través de estrategias simples y fundamentadas en evidencia, plantea que no siempre es necesario acudir a medicamentos para mejorar el estado emocional, sino que rutinas vinculadas al cuerpo y a la mente ofrecen beneficios concretos, como explicó en el podcast Tengo un Plan.

Para potenciar el bienestar emocional en la vida cotidiana, el especialista recomienda priorizar la actividad física regular ajustada a la capacidad de cada persona, adoptar una alimentación rica en triptófano y otros nutrientes esenciales para los neurotransmisores, practicar técnicas sencillas de relajación y descanso reparador durante el día, y establecer rutinas nocturnas que incluyan ejercicios de gratitud y buenas prácticas de higiene del sueño.

El papel de la actividad física en la salud mental

Según Fernando Mora, la relación entre mente y cuerpo es determinante para la salud emocional. “La actividad física quema cortisol y reduce el estrés, es fundamental. Tenemos que tenerla dentro de nuestro día a día”, afirmó en la conversación en Tengo un Plan.

Integrar la actividad física en la vida diaria beneficia tanto la salud emocional como el bienestar general, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean un ejercicio más exigente, consideró: “Si no, tres, cuatro días a la semana de hacer un poco más de deporte aeróbico o incluso deporte de fuerza, perfecto. Pero insisto, adaptado a cada uno”.

El psiquiatra resaltó la importancia de convertir la actividad física en un hábito automático: “El deporte siempre está en la vida. No lo pienso”. Además, incluyó en su rutina personal las artes marciales: “Yo hago kárate de señores mayores, no voy ahí a pelearme duramente. Es disciplina, estrategia. También ejercita la memoria y favorece la psicomotricidad. Siempre hay respeto y es un trabajo muy bonito”.

Alimentación y neurotransmisores: comida para el bienestar

El vínculo entre alimentación saludable y emociones es relevante, según Mora. “Tenemos que tener una alimentación rica, variada y que tenga triptófano o tirosina, que es el aminoácido que fabrica la dopamina. Cuando nos alimentamos bien, conseguimos que nuestros neurotransmisores se fabriquen de manera óptima”, detalló.

La alimentación saludable impacta directamente en el equilibrio de los neurotransmisores cerebrales, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Mora, la dieta mediterránea aporta los elementos ideales: “Es rica en frutas, en verduras, en aceite de oliva y en proteínas de calidad”, expresó durante la entrevista en Tengo un Plan. Asimismo, advirtió que el exceso de azúcares y grasas saturadas puede ser perjudicial para el cerebro.

Además, enfatizó que comidas con gran contenido de verduras equilibran el funcionamiento de los neurotransmisores y favorecen la salud mental.

Relajación y descanso: claves para recargar la mente

Respecto al descanso en el día, Fernando Mora recomienda técnicas que permiten soltar tensiones y mejorar el equilibrio emocional. “El escaneo corporal es sentarte en una silla tranquilamente, cerrar los ojos e ir recorriendo tu cuerpo mentalmente y relajando aquellas partes que notas con más tensión”.

Una segunda técnica que menciona es la relajación muscular progresiva de Jacobson: “Contraigo y suelto, contraigo y suelto. Es una manera de poder ir relajando el cuerpo. Es muy, muy física, pero muy eficaz”. Estas técnicas son útiles incluso para quienes no identifican fácilmente las zonas de mayor tensión.

Mora también valora las llamadas “islas de tiempo” al mediodía, pequeños espacios para recargar energía. En relación con la siesta, sugiere la “siesta restauradora”: “Son siestas de 20 minutos, tempranas, antes de las cuatro de la tarde y que no nos lleven a un sueño muy profundo. No te metas en la cama y lo pongas todo oscuro, sino que hagas una siesta un poco superficial. Esa siesta nos recarga la energía”.

El descanso breve y consciente ayuda a recargar energía y mantener el bienestar mental en la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfatizó que esta práctica tiene respaldo científico y resulta más beneficiosa que dormir durante dos horas por la tarde, además de no interferir con el sueño nocturno.

Gratitud y sueño reparador: hábitos para terminar el día

Las rutinas nocturnas ocupan un lugar especial en el método de Mora para mejorar la mentalidad positiva y el descanso. Sobre el diario de gratitud, detalló: “Es del tres más tres. Tres minutos, tres cosas por las que dar gracias ese día”. Entre los motivos de agradecimiento al final de la jornada mencionó experiencias laborales significativas, momentos de ejercicio en familia o conversaciones profundas.

Registrar estos hechos ayuda a cambiar el foco de atención hacia aspectos constructivos y placenteros. Además, Mora recomienda establecer una rutina concreta para dormir: “Fuera celulares mínimo 40 minutos antes o una hora antes, habitación a oscuras, ambiente cálido y con la idea de enseñarle a mi cabeza que me estoy yendo a dormir. Entonces, la rutina de sueño es muy importante, la rutina de desconexión”.

Con estas prácticas, Mora sugiere crear rituales que preparen tanto el cuerpo como la mente para un descanso efectivo. En su visión, finalizar el día identificando experiencias enriquecedoras deja una marca positiva y proporciona serenidad para afrontar el nuevo día.