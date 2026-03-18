Sardinas: el superalimento del pescado azul que protege los huesos y el corazón

Las sardinas destacan como pescado azul gracias a su aporte de omega 3 y proteínas beneficiosas para huesos y corazón, según expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sardinas concentran nutrientes esenciales que, según el doctor David Céspedes, especialista en longevidad y miembro de la Sociedad Española de Nutrición, las posicionan entre los alimentos más completos de la dieta humana. Céspedes señala que, con un ajuste adecuado del aporte calórico, una persona podría alimentarse únicamente de sardinas durante un mes y cubrir así los requerimientos nutricionales básicos para la salud, una afirmación respaldada por estudios recientes sobre dietas monoespecíficas.

Un experimento documentado por Nick Norwitz, investigador de la Universidad de Harvard y especialista en metabolismo, evaluó los efectos de consumir solo sardinas durante 30 días. De acuerdo con Céspedes, Norwitz ingirió cerca de 1.000 sardinas en ese periodo —alrededor de 33 unidades diarias— ajustando la cantidad para satisfacer sus necesidades energéticas.

Los resultados, publicados en la revista científica Frontiers in Nutrition, mostraron un aumento significativo de los niveles de omega 3, una reducción del peso corporal del 7% y una mejor tolerancia al frío, mientras que los análisis bioquímicos confirmaron el mantenimiento del equilibrio nutricional. No obstante, tanto Céspedes como Norwitz advierten que este tipo de dieta no es recomendable a largo plazo, ya que la variedad alimentaria es esencial para una nutrición completa y sostenible.

Qué beneficios aporta una dieta basada en sardinas

La Escuela de Salud Pública de Harvard destaca que las sardinas aportan proteínas de alto valor biológico, fundamentales para la reparación y el desarrollo muscular, así como calcio altamente biodisponible proveniente de la espina, lo cual contribuye a la salud ósea y previene la desmineralización. Además, contienen vitamina D, necesaria para la absorción adecuada del calcio, y un elevado contenido de omega 3, ácido graso esencial para la función cardiovascular y cerebral.

El consumo de sardinas cubre necesidades básicas de micronutrientes esenciales desde la mediana edad, sin recurrir a suplementos artificiales en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los minerales más importantes, el yodo ocupa un lugar central. La Academia Española de Nutrición y Dietética indica que el yodo es indispensable para la síntesis de hormonas tiroideas, las cuales regulan el metabolismo, el crecimiento esquelético y el desarrollo del sistema nervioso, especialmente en embarazadas y niños.

El aporte de selenio, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), contribuye a mantener uñas y cabello en condiciones normales. El magnesio, el potasio y el hierro refuerzan el perfil nutricional integral de la sardina, ayudando a cubrir las necesidades diarias recomendadas en adultos, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Diferencias nutricionales entre sardinas frescas y en conserva

La composición nutricional de la sardina varía según su presentación. Tanto la sardina fresca como la enlatada en aceite mantienen su riqueza en proteínas de alto valor biológico, según la FEN. Sin embargo, la sardina en conserva incrementa su contenido lipídico debido al aceite de cobertura. Si este aceite es de oliva o vegetal, se incorporan más ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, modificando la relación entre omega 6 y omega 3 respecto al producto fresco.

Estudios del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC) confirman que el proceso de enlatado no afecta significativamente la retención de minerales como el calcio, siempre y cuando se consuma la espina.

El contenido graso de la sardina enlatada aumenta debido al aceite de cobertura, a diferencia de la sardina fresca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir la sardina entera es recomendable para aprovechar todo el calcio disponible. Ambas variantes, frescas o en lata, representan fuentes relevantes de nutrientes y minerales, y pueden adaptarse a las preferencias personales o a las necesidades prácticas de cada consumidor.

Beneficios de incorporar sardinas de forma habitual en la dieta

La presencia habitual de sardinas en la alimentación permite cubrir los requerimientos de proteínas, minerales y, en la mayoría de los casos, de omega 3, eliminando la necesidad de suplementos adicionales para buena parte de la población. Este perfil nutricional convierte a la sardina en un recurso estratégico para optimizar la dieta y prevenir deficiencias, especialmente a partir de los cuarenta años, etapa en la que las necesidades de ciertos micronutrientes tienden a aumentar, según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Además, la Escuela de Salud Pública de Harvard resalta que el consumo regular de pescado azul, como la sardina, se asocia con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y con beneficios en la función cognitiva en adultos mayores.

El consumo regular de sardinas en Europa ha aumentado en la última década, reflejando mayor conciencia sobre los beneficios cardiovasculares y nutricionales del pescado azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, el consumo per cápita de sardinas ha aumentado en Europa en la última década, reflejando una mayor conciencia de sus beneficios nutricionales y de su accesibilidad como fuente de proteínas y micronutrientes esenciales.