El ejercicio promueve la liberación de proteínas que potencian el cerebro, según un estudio

LUNES, 16 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Desde hace tiempo se sabe que el ejercicio mejora la salud cerebral de una persona, y los investigadores ahora creen que comprenden mejor al menos uno de los factores en juego.

Con solo una sesión de 15 minutos de ejercicio aeróbico inunda el cerebro con un factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína conocida por apoyar la salud de células cerebrales nuevas y existentes, informarán los investigadores en la edición de junio de 2026 de la revista Brain Research.

Además, a medida que aumenta la forma física de una persona, también lo hace la cantidad de BDNF liberada tras el ejercicio, según los investigadores.

"Desde hace tiempo sabemos que el ejercicio es bueno para nuestro cerebro, pero los mecanismos a través de los cuales esto ocurre aún se están desenredando", dijo la investigadora principal Flaminia Ronca, profesora asociada en University College London en el Reino Unido.

"El hallazgo más emocionante de nuestro estudio es que, si nos ponemos en forma, nuestro cerebro se beneficia aún más de una sola sesión de ejercicio, y esto puede cambiar en solo seis semanas", dijo Ronca en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 30 personas fuera de forma para participar en un programa de fitness de 12 semanas que consistía en cuatro sesiones semanales en bicicleta estática.

En general, el programa de fitness no alteró significativamente los niveles basales de BDNF de los participantes cuando estaban en reposo.

Pero en la última semana, los participantes experimentaron un aumento mayor en los niveles de BDNF tras un ejercicio intenso, en comparación con la respuesta de su cerebro al principio. Este aumento de picos se vinculó a mejoras en su forma física aeróbica.

Estos niveles más altos de BDNF también se asociaron con cambios positivos en la corteza prefrontal --la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones y el autocontrol-- durante las pruebas de función cerebral.

"Estos resultados sugieren que aumentar la forma física puede potenciar la transcripción del BDNF en respuesta a episodios agudos de ejercicio. Esto podría, a su vez, influir en la modulación de la función neuronal durante las tareas ejecutivas tras un ejercicio agudo", concluyeron los investigadores.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre cómo el ejercicio ayuda al cerebro.

FUENTES: University College London, comunicado de prensa, 9 de marzo de 2026; Brain Research, junio de 2026