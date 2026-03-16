Respiración profunda: el ejercicio de 15 minutos que puede ayudar a bajar la presión arterial, según expertos

Ejercicios de respiración profunda ayudan a reducir la presión arterial alta, según Harvard Health Publishing y estudios científicos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios de respiración lenta y profunda se consolidan como una herramienta respaldada por la ciencia para el manejo de la hipertensión, según las últimas recomendaciones de Harvard Health Publishing. Frente al aumento global de casos de presión arterial alta —un factor de riesgo principal para enfermedades cardiovasculares—, estrategias no farmacológicas ganan terreno como complemento valioso al tratamiento médico. Incorporar técnicas de respiración en la rutina diaria puede ofrecer beneficios medibles y accesibles para quienes buscan mejorar su salud cardiovascular sin depender exclusivamente de ajustes farmacológicos.

Diversos estudios avalados por la comunidad médica muestran que dedicar 15 minutos diarios a ejercicios de respiración lenta y profunda puede reducir la presión arterial, con descensos de hasta 10 puntos en la presión sistólica en algunos pacientes, según la profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, Beth Frates, citada por Harvard Health Publishing. Estas técnicas actúan sobre los mecanismos fisiológicos que regulan el sistema cardiovascular y, bajo supervisión médica, potencian los resultados del enfoque terapéutico convencional.

Evidencia científica sobre el impacto de la respiración en la presión arterial

Practicar respiración profunda de forma regular influye en la activación del nervio vago y el sistema nervioso parasimpático, favoreciendo la relajación y el equilibrio hormonal. El aumento del suministro de oxígeno, la liberación de endorfinas y la reducción de adrenalina se traducen en un descenso fisiológico de la presión arterial, de acuerdo con el análisis de la publicación de la Universidad de Harvard.

La práctica regular de técnicas respiratorias representa una estrategia eficaz para el manejo de la hipertensión sin depender exclusivamente de fármacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión científica citada por Harvard Health Publishing evaluó 20 estudios y encontró que 17 reportaron reducciones significativas en los valores de presión arterial tras la práctica regular de ejercicios de respiración guiada. La eficacia de estas técnicas depende del tipo de ejercicio, la frecuencia y la duración, aunque los especialistas consultados coinciden en el potencial beneficio para el control de la hipertensión.

Los ejercicios de respiración lenta estimulan el nervio vago, responsable de la respuesta de reposo y digestión en el organismo. Esta activación contribuye a disminuir la actividad del sistema nervioso simpático, reducir la frecuencia cardíaca y mejorar la circulación sanguínea.

Técnicas recomendadas para incorporar a la rutina diaria

Entre los métodos más estudiados destaca la respiración 4-7-8, que consiste en inhalar durante cuatro segundos, mantener el aire siete segundos y exhalar lentamente durante ocho segundos. Fruncir los labios al exhalar ayuda a ralentizar el proceso y maximizar los resultados.

La respiración cuadrada propone imaginar el trazo de un cuadrado: inhalar cuatro segundos, sostener cuatro segundos, exhalar cuatro segundos y pausar otros cuatro. Esta técnica ayuda a estabilizar el ritmo respiratorio y a enfocar la atención en el presente.

La evidencia científica muestra que 15 minutos diarios de respiración guiada pueden bajar hasta 10 puntos la presión sistólica en algunos pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración abdominal o diafragmática requiere inflar el abdomen al inhalar y contraerlo al exhalar, sin mover el pecho. Aunque demanda práctica, suele inducir un estado de relajación profunda y es recomendada para reducir la tensión arterial.

El avance en dispositivos médicos ha permitido el desarrollo de herramientas para la respiración controlada. El entrenamiento de la fuerza de los músculos inspiratorios (IMST) utiliza un aparato portátil con resistencia, indicado para realizar 30 respiraciones diarias, seis veces por semana.

Un estudio citado por Harvard Health Publishing evidenció que este método logró disminuir la presión sistólica en nueve puntos tras seis semanas de uso continuo. Además, algunos dispositivos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos incorporan sensores y señales auditivas para guiar la práctica y adaptarse a las necesidades individuales, ampliando así las alternativas disponibles para el manejo de la hipertensión.

Precauciones y recomendaciones antes de iniciar ejercicios de respiración

El equipo de Harvard Health Publishing insiste en la importancia de consultar al médico antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios de respiración, especialmente en personas con hipertensión diagnosticada o bajo tratamiento farmacológico. Estas técnicas no sustituyen la medicación ni las indicaciones clínicas habituales.

Antes de iniciar ejercicios respiratorios para la hipertensión, Harvard aconseja consulta médica y control profesional periódico de la presión arterial (Imagen ilustrativa IA Infobae México )

El control periódico de la presión arterial y la abstención de modificar la medicación sin supervisión profesional son esenciales. Los ejercicios respiratorios deben incorporarse como complemento dentro de un plan de cuidado integral, siempre bajo supervisión médica y con seguimiento regular de los valores de salud.