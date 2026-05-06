Economía

El dólar bajó por segundo día pese a una menor oferta y se aleja del techo de la banda cambiaria

La divisa mayorista cedió a $1.388, con negocios de contado que cayeron USD 90 millones respecto del martes y casi USD 200 millones frente al lunes. Al público bajó a $1.410 en el Banco Nación

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El dólar opera cada vez más lejos del techo de las bandas oficiales. REUTERS/Dado Ruvic
El dólar opera cada vez más lejos del techo de las bandas oficiales. REUTERS/Dado Ruvic

El monto operado en el mercado de cambios flaqueó este miércoles, para anotar unos USD 436,6 millones en el segmento de contado, unos USD 90 millones menos que el martes y unos USD 196 millones menos que el lunes de esta semana.

Aún así, la oferta privada volvió a imponerse, para justificar un descenso de cinco pesos o 0,4% para el dólar mayorista, que quedó ofrecido a 1.388 pesos, el precio más bajo desde el 22 de abril pasado. La divisa cae tres pesos en el inicio de mayo, mientras que en el recorrido de 2026 anota una baja de 67 pesos o 4,6 por ciento.

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El Banco Central fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.714,28, por lo tanto, el tipo de cambio oficial quedó ahora a 326,28 pesos o 23,5% de ese límite teórico para la libre flotación.

El dólar al público finalizó con baja de también de cinco pesos o 0,4%, a $1.410 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.408,23 para la venta y $1.357,19 para la compra.

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El dólar blue descontó diez pesos o 0,7%, a $1.400 para la venta. Para la compra las agencias informales tomaron el billete a $1.380, esto es 20 pesos o 1,5% por encima de los $1.360 que pagan los bancos a sus clientes.

En el mercado de futuros todos los contratos operaron con bajas en un rango de 0,1% a 0,8%, según datos de A3 Mercados. Las posturas más negociadas volvieron a ser las de vencimiento para fin de mayo, que cedieron siete pesos o 0,5%, a 1.404 pesos.

Estas operaciones que se pactan en pesos con la referencia del tipo de cambio oficial -con el objetivo de asegurarse un precio de cobertura de la divisa al expirar el contrato- quedaron a 357,13 pesos o 25,4% del techo de las bandas cambiarias previsto para el cierre de este mes, en los 1.761,13 pesos, reflejo de las nulas expectativas de devaluación de los agentes económicos.

“Tras un breve respiro, la sobreoferta prevalece y así es que el dólar mayorista retrocede hasta cerca de los $1.385, toda vez que las liquidaciones del campo podrían próximamente acelerarse y a ello se sumarían más dólares desde ONs. La atención se concentra en el ritmo de compras del BCRA en esta etapa, y que pueda aportar a la acumulación de reservas, aún cuando dicho proceso podría continuar transitándose sin demasiada remonetización de la economía”, comentó el economista Gustavo Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, destacó que “la mayor oferta de divisas y el escenario financiero externo actúan como los principales factores de presión a la baja en la plaza cambiaria doméstica”.

En cuanto a las reservas brutas, Morales remarcó que “fuentes oficiales atribuyeron este crecimiento no solo a la intervención directa, sino también a la revalorización de activos, destacando un alza del 0,7% en los futuros del oro. Esta dinámica de recomposición sostenida refleja una continuidad en la absorción de liquidez del mercado oficial bajo un esquema de intervención disciplinada. El resultado fortalece el balance de la entidad frente a los compromisos externos, mientras el mercado observa con atención la sostenibilidad de esta tendencia histórica de intervención compradora”.

Max Capital precisó que las compras oficiales en el mercado de cambios continúa “por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por el BCRA. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de USD 90 millones”.

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