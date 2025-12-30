Qué es la respiración consciente: la técnica que ayuda a aliviar el estrés y mejorar el bienestar, según expertos

La respiración consciente mejora la salud física y mental, según expertos en bienestar y neurociencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario marcado por el aumento del estrés, la aceleración cotidiana y el cansancio persistente, la búsqueda de herramientas accesibles para preservar la salud mental y física adquiere cada vez mayor relevancia. Entre las estrategias recomendadas por especialistas en bienestar y neurociencias, la práctica de la respiración consciente se posiciona como una de las alternativas con más respaldo científico.

Diversos expertos, entre ellos de Real Simple, destacan que, más allá de su aparente simplicidad, dedicar unos minutos diarios a observar, ajustar y dirigir la respiración puede transformar la calidad del sueño, aumentar la energía y favorecer la adaptación ante situaciones adversas.

Esta técnica —utilizada tanto en entornos médicos como en rutinas de autocuidado— es explorada hoy por investigadores que demuestran su impacto en parámetros fisiológicos, emocionales y en la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevas exigencias.

Qué es la respiración consciente y en qué se diferencia de la automática

El concepto de respiración consciente se distingue de la respiración automática y habitual del cuerpo. Alissa Powell, terapeuta de respiración funcional, advirtió al medio que aunque todo el mundo respira, no siempre lo hace del modo adecuado. “Todos saben respirar, pero no todos respiran bien”, sostuvo Real Simple citando a Powell.

Los hábitos adquiridos pueden alterar el equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono, situación que podría estar asociada al desarrollo de problemas crónicos de salud.

Por otro lado, Jessica Maguire, educadora del sistema nervioso y oradora en eventos TEDx, amplió que la respiración consciente implica ajustar deliberadamente los patrones respiratorios para influir en el sistema nervioso y el estado general de bienestar. Las técnicas van desde ejercicios suaves, como la respiración profunda y lenta que induce calma, hasta métodos más dinámicos asociados con la liberación de cargas emocionales y mayor energía.

Un estudio en Frontiers in Human Neuroscience comprobó que cinco minutos de respiración lenta y profunda incrementan la coherencia cardíaca y activan áreas cerebrales asociadas al bienestar emocional, reduciendo la ansiedad y mejorando la regulación emocional.

Efectos en el estrés y la calidad del sueño

Una de las primeras mejoras que registra la regularidad en esta práctica es la reducción del estrés, de acuerdo con Maguire en declaraciones tomadas por Real Simple. Sostiene que se fortalece el llamado tono vagal, aspecto que mejora el intercambio de señales entre el cerebro y diversas partes del cuerpo, a la vez que incrementa la capacidad para adaptarse ante episodios desafiantes. Esta mayor resiliencia ayuda en la recuperación frente a las adversidades diarias.

Powell expuso que un patrón respiratorio adecuado también resulta útil para propiciar un sueño más profundo y reparador, algo especialmente valorado entre quienes enfrentan insomnio o alteraciones del sueño. Ejercicios de respiración profunda antes de dormir pueden modificar la calidad del descanso nocturno.

Beneficios adicionales: neuroplasticidad, energía y funciones biológicas

La respiración consciente demuestra efectos adicionales. Jessica Maguire subrayó que la disciplina y constancia en la práctica apoyan la neuroplasticidad, capacidad del cerebro para adaptarse y reconfigurarse. “La práctica constante también favorece la neuroplasticidad, reconfigurando el cerebro al fortalecer las vías que promueven la calma y la resiliencia”, remarcó según recogió Real Simple.

Los expertos destacaron que en personas constantes también pueden observarse mejoras en la concentración, claridad mental y liberación de tensiones acumuladas cuando el sistema nervioso detecta seguridad.

Powell sumó que el entrenamiento en respiración contribuye a la reducción de la presión arterial, potencia la energía celular y favorece la resistencia física. Estos resultados aparecen reforzados cuando las técnicas se incorporan con frecuencia en la rutina diaria.

Recomendaciones prácticas para adoptar la respiración consciente

La integración de la respiración consciente en la vida diaria puede lograrse a través de ejercicios básicos. De acuerdo con Maguire, un primer paso consiste en observar la respiración natural durante algunos minutos cada día, especialmente en situaciones apacibles.

Recomienda además realizar un conteo de respiraciones por minuto para monitorear el estado del sistema nervioso: más de 16 respiraciones por minuto podría asociarse a ansiedad, mientras que menos de 10 podría revelar estados de baja energía.

Entre los ejercicios recomendados se destaca el método 4-7-8: inhalar durante cuatro segundos, retener el aire siete segundos y exhalar ocho segundos. Powell sugiere detectar y corregir pautas ineficientes, como respirar por la boca o mantener la respiración sin advertirlo.