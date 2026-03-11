Las bebidas probióticas que ayudan a mejorar la salud intestinal, según expertos

El kéfir y la kombucha se posicionan como bebidas probióticas respaldadas científicamente para mejorar la salud intestinal, según expertos de la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas probióticas de mayor respaldo han ganado popularidad a nivel mundial, aunque solo algunas han demostrado beneficios comprobados para la salud intestinal. La Mayo Clinic, a través de la especialista Dra. Lioudmila V. Karnatovskaia, advierte que la eficacia y seguridad de estos productos varían significativamente entre marcas y consumidores.

Según la Mayo Clinic, el kéfir y la kombucha son las bebidas probióticas con mayor respaldo científico para la salud intestinal. Ambos productos, fermentados de forma natural, aportan microorganismos vivos recomendados para el equilibrio digestivo. Se aconseja incorporarlos de manera gradual y consultar con un profesional en casos de enfermedades o tratamientos específicos.

La diferencia principal entre probióticos y prebióticos radica en su función y composición. Los probióticos son microorganismos vivos presentes en alimentos fermentados como el yogur, el kéfir o el chucrut. Estas bacterias contribuyen al equilibrio de la flora intestinal, facilitan la digestión y participan en la producción de nutrientes esenciales. Los prebióticos, en cambio, son fibras alimentarias presentes en legumbres, avena, plátano, ajo o cebolla, que favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas ya presentes en el intestino.

Las bebidas fermentadas kéfir y kombucha aportan microorganismos vivos recomendados para mantener el equilibrio digestivo y fortalecer las defensas del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Karnatovskaia señala que los probióticos ayudan a mantener la barrera intestinal, pueden influir en el estado de ánimo, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunitario. Además, participan en la generación de ácidos grasos de cadena corta, compuestos que refuerzan la salud digestiva y han mostrado potencial anticancerígeno en estudios recientes.

Qué bebidas probióticas realmente benefician la salud intestinal

El kéfir y la kombucha encabezan las recomendaciones de la Mayo Clinic para quienes buscan una asistencia probiótica efectiva. El kéfir, una bebida fermentada láctea, se produce con una combinación específica de bacterias y levaduras, ofreciendo una textura ligera y un sabor ácido similar al yogur. Su principal ventaja es el aporte de calcio, vitaminas y bacterias con propiedades antibacterianas, lo que lo diferencia de otros lácteos fermentados.

La kombucha, por su parte, es una bebida de té fermentado obtenida al infundir té con azúcar y fermentar con una colonia simbiótica de bacterias y levaduras. Su sabor ácido y efervescente la ha hecho popular en supermercados, donde se encuentra en diferentes presentaciones. Ambas bebidas aportan probióticos de manera natural, aunque la diversidad y cantidad de microorganismos vivos pueden variar entre productos y marcas, lo que afecta su calidad y beneficio potencial.

La principal diferencia entre probióticos y prebióticos radica en su función: los probióticos son microorganismos vivos y los prebióticos son fibras que alimentan bacterias beneficiosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos refrescos y bebidas energéticas procesadas incluyen bacterias probióticas añadidas, pero la Mayo Clinic advierte que no está comprobado cuántas bacterias sobreviven al ambiente ácido del estómago, lo que limita su beneficio real para la salud intestinal. Además, estos productos suelen contener altos niveles de azúcar y edulcorantes artificiales, ingredientes poco recomendados para el sistema digestivo.

Aunque pueden ser una opción ocasional para quienes buscan reducir el consumo de refrescos azucarados o bebidas alcohólicas, la Dra. Karnatovskaia aclara que el kéfir y la kombucha aportan una mayor cantidad y diversidad de probióticos. La kombucha, por su efervescencia y bajo contenido de azúcar, se destaca como alternativa frente a los refrescos tradicionales.

Consejos y advertencias para el consumo de probióticos

La frecuencia adecuada para consumir bebidas probióticas depende de cada persona. Una ingesta diaria moderada, como yogur en el desayuno o kombucha con el almuerzo, puede ser un punto de partida. Es común experimentar leve hinchazón inicial mientras el organismo se adapta.

La Mayo Clinic recomienda elegir productos refrigerados, ya que aseguran la viabilidad de los cultivos vivos. Es fundamental revisar las etiquetas para seleccionar alimentos con mayor variedad de cepas bacterianas y un alto número de unidades formadoras de colonias (UFC), indicador de una mayor presencia de microorganismos beneficiosos. Se desaconseja el consumo regular de bebidas con alto contenido de azúcar o edulcorantes.

La incorporación habitual de kéfir y kombucha, junto con una dieta rica en fibra y vegetales, es clave para mantener una flora intestinal saludable, según recomendaciones oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como alternativa económica, la salmuera de pepinillos fermentados refrigerados puede aportar probióticos en casa: consumir al menos 56 ml diarios de esa salmuera garantiza una dosis adecuada de bacterias beneficiosas.

Antes de incorporar bebidas probióticas a la dieta, quienes tengan sistemas inmunológicos comprometidos o sigan tratamientos especiales deben consultar con un profesional de la salud, según la Dra. Karnatovskaia.

La inclusión habitual de bebidas fermentadas como el kéfir y la kombucha, junto con una dieta rica en vegetales, cereales integrales y fuentes de fibra, contribuye a un sistema digestivo sano, según las recomendaciones de la Mayo Clinic.