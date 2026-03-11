Salud

Las bebidas probióticas que ayudan a mejorar la salud intestinal, según expertos

Especialistas dieron a conocer cuáles son los líquidos fermentados que aportan probióticos beneficiosos y pueden ayudar a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal

Guardar
El kéfir y la kombucha
El kéfir y la kombucha se posicionan como bebidas probióticas respaldadas científicamente para mejorar la salud intestinal, según expertos de la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas probióticas de mayor respaldo han ganado popularidad a nivel mundial, aunque solo algunas han demostrado beneficios comprobados para la salud intestinal. La Mayo Clinic, a través de la especialista Dra. Lioudmila V. Karnatovskaia, advierte que la eficacia y seguridad de estos productos varían significativamente entre marcas y consumidores.

Según la Mayo Clinic, el kéfir y la kombucha son las bebidas probióticas con mayor respaldo científico para la salud intestinal. Ambos productos, fermentados de forma natural, aportan microorganismos vivos recomendados para el equilibrio digestivo. Se aconseja incorporarlos de manera gradual y consultar con un profesional en casos de enfermedades o tratamientos específicos.

La diferencia principal entre probióticos y prebióticos radica en su función y composición. Los probióticos son microorganismos vivos presentes en alimentos fermentados como el yogur, el kéfir o el chucrut. Estas bacterias contribuyen al equilibrio de la flora intestinal, facilitan la digestión y participan en la producción de nutrientes esenciales. Los prebióticos, en cambio, son fibras alimentarias presentes en legumbres, avena, plátano, ajo o cebolla, que favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas ya presentes en el intestino.

Las bebidas fermentadas kéfir y
Las bebidas fermentadas kéfir y kombucha aportan microorganismos vivos recomendados para mantener el equilibrio digestivo y fortalecer las defensas del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Karnatovskaia señala que los probióticos ayudan a mantener la barrera intestinal, pueden influir en el estado de ánimo, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunitario. Además, participan en la generación de ácidos grasos de cadena corta, compuestos que refuerzan la salud digestiva y han mostrado potencial anticancerígeno en estudios recientes.

Qué bebidas probióticas realmente benefician la salud intestinal

El kéfir y la kombucha encabezan las recomendaciones de la Mayo Clinic para quienes buscan una asistencia probiótica efectiva. El kéfir, una bebida fermentada láctea, se produce con una combinación específica de bacterias y levaduras, ofreciendo una textura ligera y un sabor ácido similar al yogur. Su principal ventaja es el aporte de calcio, vitaminas y bacterias con propiedades antibacterianas, lo que lo diferencia de otros lácteos fermentados.

La kombucha, por su parte, es una bebida de té fermentado obtenida al infundir té con azúcar y fermentar con una colonia simbiótica de bacterias y levaduras. Su sabor ácido y efervescente la ha hecho popular en supermercados, donde se encuentra en diferentes presentaciones. Ambas bebidas aportan probióticos de manera natural, aunque la diversidad y cantidad de microorganismos vivos pueden variar entre productos y marcas, lo que afecta su calidad y beneficio potencial.

La principal diferencia entre probióticos
La principal diferencia entre probióticos y prebióticos radica en su función: los probióticos son microorganismos vivos y los prebióticos son fibras que alimentan bacterias beneficiosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos refrescos y bebidas energéticas procesadas incluyen bacterias probióticas añadidas, pero la Mayo Clinic advierte que no está comprobado cuántas bacterias sobreviven al ambiente ácido del estómago, lo que limita su beneficio real para la salud intestinal. Además, estos productos suelen contener altos niveles de azúcar y edulcorantes artificiales, ingredientes poco recomendados para el sistema digestivo.

Aunque pueden ser una opción ocasional para quienes buscan reducir el consumo de refrescos azucarados o bebidas alcohólicas, la Dra. Karnatovskaia aclara que el kéfir y la kombucha aportan una mayor cantidad y diversidad de probióticos. La kombucha, por su efervescencia y bajo contenido de azúcar, se destaca como alternativa frente a los refrescos tradicionales.

Consejos y advertencias para el consumo de probióticos

La frecuencia adecuada para consumir bebidas probióticas depende de cada persona. Una ingesta diaria moderada, como yogur en el desayuno o kombucha con el almuerzo, puede ser un punto de partida. Es común experimentar leve hinchazón inicial mientras el organismo se adapta.

La Mayo Clinic recomienda elegir productos refrigerados, ya que aseguran la viabilidad de los cultivos vivos. Es fundamental revisar las etiquetas para seleccionar alimentos con mayor variedad de cepas bacterianas y un alto número de unidades formadoras de colonias (UFC), indicador de una mayor presencia de microorganismos beneficiosos. Se desaconseja el consumo regular de bebidas con alto contenido de azúcar o edulcorantes.

La incorporación habitual de kéfir
La incorporación habitual de kéfir y kombucha, junto con una dieta rica en fibra y vegetales, es clave para mantener una flora intestinal saludable, según recomendaciones oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como alternativa económica, la salmuera de pepinillos fermentados refrigerados puede aportar probióticos en casa: consumir al menos 56 ml diarios de esa salmuera garantiza una dosis adecuada de bacterias beneficiosas.

Antes de incorporar bebidas probióticas a la dieta, quienes tengan sistemas inmunológicos comprometidos o sigan tratamientos especiales deben consultar con un profesional de la salud, según la Dra. Karnatovskaia.

La inclusión habitual de bebidas fermentadas como el kéfir y la kombucha, junto con una dieta rica en vegetales, cereales integrales y fuentes de fibra, contribuye a un sistema digestivo sano, según las recomendaciones de la Mayo Clinic.

Temas Relacionados

Bebidas ProbióticasMayo ClinicSalud IntestinalAlimentos FermentadoskefirkombuchaSalud intestinalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué los especialistas desaconsejan usar hisopos para limpiar los oídos

Aunque parezca inofensivo, los cotonetes pueden dañar el canal auditivo y eliminar la protección natural que ofrece la cera

Por qué los especialistas desaconsejan

Un estudio reveló que los antibióticos pueden afectar el microbioma intestinal durante varios años

Investigadores suecos señalaron que su uso está vinculado a cambios duraderos en la diversidad bacteriana, con efectos detectables entre cuatro y ocho años tras la administración, según el mayor análisis poblacional realizado hasta la fecha

Un estudio reveló que los

Qué es una arritmia cardíaca y por qué el corazón puede cambiar de ritmo de forma repentina

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti explicó en Infobae en Vivo cómo una simple acción cotidiana puede ayudar a identificar alteraciones cardiovasculares

Qué es una arritmia cardíaca

Descubren una proteína sanguínea que podría frenar el avance del cáncer de páncreas

Un equipo de científicos de los Estados Unidos evaluó el impacto en ratones y sus efectos en el desarrollo tumoral. Cómo los resultados podrían aplicarse a la investigación de tratamientos más efectivos

Descubren una proteína sanguínea que

Envejecimiento cerebral: por qué la depresión y el ambiente pueden influir más que la edad

Los expertos advierten sobre los factores que pueden acelerar el deterioro cognitivo en la vejez, más allá de los años, según los hallazgos presentados en la reunión anual de la Cognitive Neuroscience Society

Envejecimiento cerebral: por qué la
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
A 7 años de la

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador refuerza el control

El Salvador refuerza el control digital de medicamentos fiscalizados ante la ONU

‘Los Soprano’ conecta con nuevas generaciones en una exposición que recorre su historia y legado

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026