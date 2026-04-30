Myanmar redujo la condena de prisión de la líder derrocada Aung San Suu Kyi

La líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, espera para dirigirse a los jueces de la Corte Intercional de Justicia en una vista en La Haya, Holanda, el 11 de diciembre de 2019. (AP Foto/Peter Dejong, archivo)

El gobierno de Myanmar, respaldado por los militares, redujo el jueves la condena de prisión de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, una medida que se produjo como parte de un indulto a prisioneros vinculado a una festividad religiosa budista, según funcionarios legales e informes de los medios estatales.

Esta amnistía es la segunda en dos semanas, tras la concedida el 17 de abril a más de 4.500 presos. No quedó claro de inmediato cuántas personas encarceladas por oponerse al régimen militar en Myanmar se beneficiaron de la amnistía del jueves.

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Dos funcionarios judiciales, que insistieron en permanecer en el anonimato por temor a represalias, declararon que la medida del jueves reduciría aún más la condena de Suu Kyi en una sexta parte, pero no especificaron el tiempo restante exacto. Basándose en reducciones anteriores, se estima que a la laureada con el Premio Nobel de la Paz, de 80 años, le quedan más de 13 años de condena por cumplir.

Los medios estatales informaron el jueves que, además de la amnistía concedida a 1.519 presos, entre ellos 11 extranjeros, las condenas de los demás presos declarados culpables se redujeron en una sexta parte para conmemorar el día de luna llena de “Kason”, conocido como el cumpleaños y la muerte de Buda.

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Las amnistías se producen después de que el general Min Aung Hlaing jurara el cargo de presidente el 10 de abril, tras unas elecciones que, según los críticos, no fueron ni libres ni justas y fueron orquestadas para mantener el férreo control del poder por parte de los militares.

Manifestantes birmanos residentes en Japón portan pancartas y levantan los tres dedos durante una protesta contra las próximas elecciones lideradas por la junta militar y exigen la liberación inmediata de la exlíder birmana Aung San Suu Kyi y de todos los presos políticos, frente a la embajada de Myanmar en Tokio, Japón, el 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Issei Kato/Foto de archivo

En su discurso de investidura, afirmó que su gobierno concedería amnistías destinadas a promover la reconciliación social, la justicia y la paz.

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Suu Kyi fue arrestada el 1 de febrero de 2021, cuando el ejército tomó el poder de su gobierno electo.

Inicialmente, a finales de 2022, fue condenada a 33 años de prisión por varios delitos que sus partidarios y grupos de derechos humanos describieron como intentos de desacreditarla y legitimar el golpe militar que la destituyó de su cargo, así como de impedir su regreso a la política.

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Su condena se redujo a 27 años en agosto de 2023 y luego se redujo en más de cuatro años el 17 de abril, cuando las penas de prisión de menos de 40 años se redujeron en una sexta parte.

Suu Kyi está cumpliendo su condena en una prisión de lugar no revelado en la capital, Naypyitaw.

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La líder del partido Liga Nacional para la Democracia de Myanmar, Aung San Suu Kyi, mira a sus seguidores tras hablar sobre las elecciones generales en Yangon, Myanmar, el 9 de noviembre de 2015. REUTERS/Jorge Silva/Foto de archivo

La semana pasada circularon rumores de que podría ser puesta bajo arresto domiciliario como parte del indulto, pero el gobierno no lo confirmó.

La información sobre su estado de salud permanece bajo estricto control. Informes de 2024 y 2025 indicaban un deterioro de su salud, incluyendo hipotensión, mareos y problemas cardíacos, pero estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente. Su equipo legal no ha podido reunirse con ella en persona desde diciembre de 2022.

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La toma del poder por el ejército en 2021 desencadenó una resistencia popular masiva que fue brutalmente reprimida, lo que provocó una sangrienta guerra civil que ha cobrado la vida de miles de personas.

Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, una organización de vigilancia de los derechos humanos, 22.047 personas han estado detenidas en Myanmar desde que el ejército tomó el poder.

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Suu Kyi, hija del mártir de la independencia de Myanmar, el general Aung San, pasó casi 15 años como prisionera política bajo arresto domiciliario entre 1989 y 2010.

Su firme postura contra el régimen militar en Myanmar la convirtió en un símbolo de la lucha no violenta por la democracia y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1991.

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(con información de AP)