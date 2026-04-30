El conmovedor recuerdo de Arturo Puig a Selva Alemán en una fecha muy especial: “Te amo con toda mi alma”

Arturo Puig y su homenaje a Selva Alemán en el día que la actriz hubiera cumplido 82 años

Este día 30 de abril adquiere un sentido especial para Arturo Puig, quien eligió recordar a Selva Alemán al cumplirse la fecha en que la actriz hubiese celebrado su cumpleaños número 82. El actor, que compartió más de cinco décadas de vida y escenario junto a su compañera, le dedicó un mensaje cargado de afecto.

“Te amo con toda mi alma”, escribió Arturo, acompañado por una imagen de Selva. El homenaje se inscribe en una historia marcada por el amor, la complicidad profesional y la memoria persistente de una figura central del teatro argentino.

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Para Arturo Puig, la ausencia física de Selva Alemán no interrumpe la fuerza del vínculo que los unió desde el primer encuentro. El actor definió a Alemán como “la mujer de mi vida, la mujer que más quise en toda mi vida”, y así la recuerda cada vez que tiene oportunidad.

El inicio de la relación entre Arturo Puig y Selva Alemán se remonta a un encuentro profesional que, para ambos, resultó determinante. Puig relató que, tras concluir la grabación de una telenovela, se integró a un nuevo proyecto dirigido por Diana Álvarez, donde Selva regresó a la actuación tras varios años de retiro.

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Arturo Puig recuerda al amor de su vida Selva Aleman

Según Puig, “cuando la conocí fue un shock”. Ambos se encontraban casados, pero la conexión fue inmediata y profunda. El actor describió ese momento como una experiencia de “electricidad”, y más tarde supo que Selva había sentido un lazo similar. Ese primer acercamiento marcó el comienzo de una pareja que, con el tiempo, se transformó en un emblema del espectáculo argentino.

El vínculo profesional y sentimental entre Arturo Puig y Selva Alemán se forjó en un encuentro determinante que marcó cinco décadas de trabajo y amo

Puig la definió como una mujer de notable inteligencia, practicidad y sencillez. Subrayó que, a pesar de su capacidad actoral y su trayectoria, Alemán nunca buscó imponerse ni alardear de sus logros: “Era tremenda, pero no era petulante con su talento. Tenía para decir: ‘Yo soy’, y no, no lo hacía”. Esa discreción, ligada a su humildad, constituyó una de las cualidades más valoradas por Puig a lo largo de su vida en común.

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La vida cotidiana después de la partida de Selva Alemán supuso para Arturo Puig una serie de desafíos personales y emocionales. El actor explicó que la mudanza a una vivienda más pequeña respondió a una preocupación compartida con sus hijos, quienes temían por su seguridad ante la soledad. La decisión fue tomada en conjunto con Selva antes de su fallecimiento, lo que permitió a Puig atravesar el duelo acompañado por la memoria compartida y el apoyo familiar.

“La mujer de mi vida, la mujer que más quise en toda mi vida”: Arturo Puig homenajea a Selva Alemán en un aniversario especial

El proceso de adaptación requirió también una pausa en su carrera artística: solo aceptó regresar a los escenarios con el unipersonal Buenas palabras, una obra que le permitió reencontrarse con su vocación en un contexto de intimidad.

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El último tramo de la vida de Selva Alemán estuvo marcado por un episodio de salud que tomó por sorpresa a la familia. Arturo Puig relató que su esposa comenzó a sentir un dolor intenso en el estómago, síntoma que fue inicialmente subestimado por el médico que la atendió en su domicilio.

Cuando el malestar se agravó, una ambulancia confirmó el diagnóstico de infarto, y Selva fue trasladada a un sanatorio, donde finalmente falleció, el 3 de septiembre del año 2024.

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La memoria de Selva Alemán permanece viva en cada aniversario, en cada homenaje y en cada palabra de quienes compartieron con ella una vida y una pasión por el arte. El mensaje de Arturo Puig en este 30 de abril condensa el sentido de una relación que dejó huella en el teatro y en la vida privada del actor.