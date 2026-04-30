Una tormenta amenaza a millones de personas con lluvias intensas y frío en EEUU este fin de semana

El noreste de Estados Unidos permanece bajo alerta por una posible tormenta costera que dejará lluvias intensas y descenso de temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una posible tormenta costera genera alerta en el noreste de Estados Unidos ante previsiones de lluvias intensas y descenso de temperaturas en el inicio de mayo. Las proyecciones meteorológicas indican que un sistema de baja presión se formará frente a la costa de Carolina del Norte, con potencial para traer precipitaciones de hasta 100 mm y vientos fuertes a ciudades clave del corredor I-95 entre viernes y domingo, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El evento afecta a millones de personas en los estados de Nueva Inglaterra y el Atlántico medio, en un contexto de déficit hídrico y vigilancia continua de autoridades federales y estatales.

De acuerdo con el NWS y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la evolución del sistema permanece bajo observación debido a la incertidumbre sobre su trayectoria exacta. Las previsiones oficiales, respaldadas por reportes de la cadena meteorológica The Weather Channel y la firma de pronóstico AccuWeather, advierten sobre la posibilidad de inundaciones localizadas en zonas urbanas y rurales, especialmente en Massachusetts, Nueva York, Maine y New Hampshire. El pronóstico coincide también con reportes de la cadena especializada Fox Weather, aunque con matices sobre la magnitud del impacto.

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En los últimos meses, el noreste de Estados Unidos ha experimentado una sequía, con ciudades como Boston y Portland acumulando déficits de precipitación superiores a 75 mm respecto a sus promedios históricos, según datos de la NOAA. La llegada de lluvias intensas podría aliviar parcialmente la situación, aunque las autoridades insisten en que un solo evento no revertirá el déficit acumulado. Organismos estatales mantienen recomendaciones para la población ante el riesgo de crecidas repentinas y afectaciones en la infraestructura crítica.

¿Habrá lluvias intensas en el noreste este fin de semana?

El NWS y la NOAA prevén que el sistema de baja presión se desarrolle sobre el Atlántico a partir del viernes, cerca de la costa de Carolina del Norte. Si la tormenta mantiene una trayectoria cercana a la costa, se anticipan lluvias de 25 a 100 mm (1 a 4 pulgadas) entre viernes y domingo en Massachusetts, Nueva York y Maine. Los acumulados más altos se concentrarían en el norte de Nueva Inglaterra, con valores locales máximos en áreas montañosas de New Hampshire y Maine.

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El boletín del NWS emitido el 30 de abril señala: “La mayor incertidumbre radica en la proximidad del sistema a la costa. Una trayectoria más alejada reduciría la cantidad de lluvia y viento en zonas urbanas, mientras que un acercamiento generaría acumulados superiores y vientos de hasta 64 km/h (40 mph)”. El Weather Prediction Center de la NOAA mantiene un nivel de “riesgo leve” para lluvias excesivas en el Atlántico medio y Nueva Inglaterra, sin alertar oficialmente sobre inundaciones generalizadas.

La cadena meteorológica The Weather Channel afirma que las precipitaciones podrían beneficiar áreas con sequía severa en el norte de Nueva Inglaterra, aunque advierte sobre el riesgo de anegamientos en zonas urbanas y crecidas de cursos de agua menores. El monitoreo oficial se renovará cada 12 horas conforme se aproxime el sistema.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé precipitaciones de hasta 100 mm y vientos de hasta 64 km/h en ciudades del corredor I-95. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ciudades podrían verse más impactadas por la tormenta?

Las principales urbes del corredor I-95, como Boston, Nueva York y Portland, concentran el mayor número de habitantes expuestos a las condiciones adversas. De acuerdo con el NWS, Boston registra un déficit pluviométrico de casi 150 mm desde enero, mientras que Nueva York y Portland presentan cifras inferiores al promedio anual por más de 75 mm.

El pronóstico de la NOAA indica que Boston podría recibir entre 30 y 55 mm, mientras que Portland alcanzaría hasta 76 mm. Nueva York experimentaría lluvias más dispersas, con acumulados previstos de 25 a 40 mm. Según la firma de pronóstico AccuWeather, las áreas costeras y el extremo norte de Nueva Inglaterra tienen mayor probabilidad de sufrir lluvias intensas y ráfagas de viento.

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Las autoridades estatales en Massachusetts y Maine han emitido comunicados preventivos, solicitando a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada sobre cambios en las condiciones meteorológicas. Las compañías eléctricas de la región activaron protocolos de respuesta ante posibles cortes de suministro vinculados a la caída de árboles o daños en la red.

¿Cuáles son los riesgos de inundaciones y qué recomienda la NOAA?

Aunque el NWS no ha emitido alertas de inundación generalizadas, el informe oficial reconoce la posibilidad de episodios de anegamiento en zonas urbanas, especialmente en áreas de baja altitud y con drenaje insuficiente. La NOAA sugiere que los residentes revisen los sistemas de evacuación de agua y preparen suministros básicos ante eventuales interrupciones de servicios.

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El Weather Prediction Center observa: “El mayor riesgo de inundaciones localizadas se concentrará en el norte de Nueva Inglaterra si la tormenta sigue una ruta cercana a la costa”. El NWS Boston/Norton advirtió: “Las lluvias intensas podrían provocar crecidas rápidas en pequeños arroyos y acumulación temporal de agua en vías urbanas”. Las autoridades recomiendan extremar precauciones en desplazamientos y evitar cruzar calles anegadas.

¿Cómo impacta la tormenta en la sequía regional y en los servicios públicos?

El noreste de Estados Unidos atraviesa un periodo de sequía que afecta reservas hídricas y actividades agrícolas, según la NOAA y el Monitor de Sequía de Estados Unidos. Boston, Nueva York y Portland presentan déficits de precipitación desde el inicio del año, con impactos en el suministro de agua potable y la productividad agrícola.

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La llegada de lluvias intensas puede contribuir a mitigar temporalmente la sequía en áreas del norte de Nueva Inglaterra, aunque los especialistas advierten que no bastará para revertir el déficit acumulado. El NWS destaca: “La recuperación de los niveles de agua subterránea y embalses requerirá varios episodios de lluvias por encima de lo normal en los próximos meses”.

Los servicios públicos de transporte y energía han comunicado la posibilidad de demoras y cortes en caso de lluvias intensas y vientos sostenidos. El Departamento de Transporte de Massachusetts recomendó planificar viajes con anticipación y consultar el estado de rutas en tiempo real.

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Las autoridades advierten riesgo de inundaciones localizadas en Massachusetts, Nueva York, Maine y New Hampshire debido a la acumulación de lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice el pronóstico sobre el comportamiento de la temperatura y el viento?

El NWS y la cadena meteorológica The Weather Channel coinciden en que la llegada de la tormenta costera traerá un descenso de temperaturas en el noreste. Temperaturas entre 10 y 12 ℃ (50 y 54 ℉) están previstas como máximas para Boston y Nueva York, valores inferiores a los promedios históricos para mayo. En el norte de Nueva Inglaterra se esperan mínimas por debajo de 5 ℃ (41 ℉).

Las ráfagas de viento asociadas al sistema podrían superar los 48 km/h (30 mph) en áreas costeras, con posibles ráfagas de hasta 64 km/h (40 mph) en zonas expuestas. El NWS advierte sobre el riesgo de caída de ramas y objetos sueltos, así como de interrupciones temporales en el suministro eléctrico.

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¿Hay diferencias en los pronósticos y qué escenarios se contemplan?

Las fuentes oficiales y especializadas, incluida la NOAA, la cadena meteorológica The Weather Channel y la cadena especializada Fox Weather, coinciden en la existencia de una amenaza meteorológica, aunque divergen en la magnitud potencial del impacto. Mientras Fox Weather anticipa un evento de gran alcance, la NOAA y el NWS subrayan la incertidumbre sobre la trayectoria exacta del sistema y su cercanía a la costa.

El escenario más probable, según la NOAA, contempla lluvias importantes en el norte de Nueva Inglaterra y precipitaciones moderadas a dispersas en el sur de la región y el Atlántico medio. Si la tormenta se desplaza mar adentro, los impactos serían menores y limitarían el alcance de las precipitaciones y el viento.

¿Qué medidas adoptan las autoridades y cómo puede prepararse la población?

Las autoridades federales y estatales mantienen un monitoreo permanente del sistema. El NWS actualiza sus pronósticos cada seis horas y emite alertas en caso de agravamiento de las condiciones. La NOAA recomienda a la población seguir las actualizaciones oficiales y preparar kits de emergencia que incluyan agua, alimentos no perecederos y linternas.

Las compañías eléctricas y de transporte han activado protocolos de contingencia y solicitan a los usuarios reportar incidentes a través de canales oficiales. El Departamento de Salud del estado de Nueva York insta a proteger a los grupos vulnerables, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ante la posibilidad de cortes de energía.

De acuerdo con el NWS, tras el paso del sistema, el noreste experimentará condiciones más frías y secas desde el domingo y durante el inicio de la próxima semana. Las temperaturas se mantendrán por debajo de los promedios habituales y no se prevén nuevos episodios de lluvias intensas a corto plazo.