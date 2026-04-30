Cultura

Samanta Schweblin ganó otro premio literario e ingresa en la élite del cuento mundial

La escritora argentina fue reconocida con el Premio O. Henry por su relato “Welcome to the Club”, que integrará la prestigiosa antología junto a figuras como Colm Tóibín y Louise Erdrich

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Samanta Schweblin portada
Samanta Schweblin gana el Premio O. Henry y lleva el cuento nacional a la cumbre del mundo (Foto: Alejandra López)

El Premio O. Henry de relato corto, uno de los reconocimientos más relevantes del género a nivel mundial, anunció a sus ganadores de 2026 y la presencia argentina tuvo un papel central: Samanta Schweblin fue distinguida por su cuento Welcome to the Club, traducido al inglés por Megan McDowell y publicado en The Yale Review.

El jurado valoró la capacidad de los relatos seleccionados para expandir los límites temáticos y formales del cuento, destacando el aporte de nuevas perspectivas. En este contexto, el trabajo de Schweblin sobresale por su mirada innovadora y la exploración de la experiencia entre mundos, un sello propio de su literatura que ya ha sido reconocida internacionalmente.

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La autora argentina viene de un raid de premiación muy impactante. Acaba de ganar el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana (es la primera edición de este galardón dotado con un millón de euros) con el libro de relatos El buen mal. Además, en 2024 obtuvo el Premio Konex de Letras y en 2022 el National Book Award y el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.

Samanta Schweblin
Semanas atrás, cuando la escritora argentina ganó el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, en Barcelona (Foto: EFE/ Quique García)

La edición 2026 del Premio O. Henry estuvo a cargo de Jenny Minton Quigley y contó con la colaboración del escritor Tommy Orange, quien recientemente recibió la Beca MacArthur y participó en la selección de los cuentos. Orange, autor de dos novelas celebradas, es reconocido por renovar la narrativa nativa americana y su cuento Freyr también fue incluido en la colección de este año.

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Entre los veinte relatos seleccionados figuran autores de diferentes orígenes y estilos. Además de Samanta Schweblin, el listado incluye a figuras consagradas como Colm Tóibín (Five Bridges, publicado en The New Yorker), Louise Erdrich (Love of My Days), Brandon Taylor (American Realism) y Catherine Lacey (The Ghost Coat). La antología destaca la diversidad formal: relatos epistolares, historias que transcurren en redes sociales, piezas donde la música atraviesa la trama y textos que exploran la herencia de tradiciones literarias como la de Chéjov o la narrativa irlandesa.

La edición de este año también incluyó cuentos traducidos de otros idiomas, como The Hare de Ismael Ramos, She-Bear de Evgenia Nekrasova y Earshot de Guka Han. Se suman relatos que exploran la experiencia de ser hija única, la convivencia de detalles especulativos con el realismo y la presencia de animales como leitmotiv narrativo.

Samanta Schweblin portada
La escritora argentina fue reconocida por su relato "Welcome to the Club", que integrará la prestigiosa antología junto a figuras como Colm Tóibín y Louise Erdrich (Foto: Alejandra López)

El espíritu del Premio O. Henry, fundado en 1919 para “inspirar a autores más jóvenes”, sigue vigente. La colección 2026 evidencia una corriente juvenil e innovadora, pero también respeta la tradición y la sabiduría adquirida con el tiempo. El reconocimiento a Samanta Schweblin reafirma la proyección internacional de la literatura argentina y la capacidad de sus autores para dialogar con las grandes tendencias del cuento contemporáneo.

Ganadores del Premio O. Henry 2026

  • Colm Tóibín – Five Bridges (The New Yorker)
  • Marie-Helene Bertino – Flowers and Their Meanings (The Baffler)
  • Brandon Taylor – American Realism (The Atlantic)
  • Ismael Ramos – The Hare, traducido por Jacob Rogers (The Common)
  • Ucheoma Onwutuebe – Where Are You and Where Is My Money (A Public Space)
  • Louise Erdrich – Love of My Days (The New Yorker)
  • Jenny Xie – Stick Season (The Sewanee Review)
  • Evgenia Nekrasova – She-Bear, traducido por Marianna Suleymanova (The Kenyon Review)
  • Noel Quiñones – This Time and the Next (Michigan Quarterly Review)
  • Mary Williams – Pretend (CRAFT)
  • Weike Wang – Case Study (The Atlantic)
  • João Pedro Vala – Inês (The Common)
  • Sarah LaBrie – Tender (Electric Literature)
  • Guka Han – Earshot, traducido por Katie Shireen Assef (The Dial)
  • William Pei Shih – The Masterclass (The Los Angeles Review)
  • Samanta Schweblin – Welcome to the Club, traducido por Megan McDowell (The Yale Review)
  • Kimberly Blaeser – Waiting, a Quintet (The Kenyon Review)
  • Kim Samek – Muscle to Muscle, Toe to Toe (Zyzzyva)
  • Kevin Wilson – All Stories (Michigan Quarterly Review)
  • Catherine Lacey – The Ghost Coat (Granta)

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